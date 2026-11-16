Cuidado del jardín Los expertos en plagas coinciden: “Para ahuyentar a las ratas del jardín y evitar que aniden no hay que usar trampas, sino cultivar estas plantas repelentes” Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La presencia de ratas y ratones en el jardín puede convertirse en un problema cuando encuentran alimento, agua y rincones protegidos donde refugiarse. Para ahuyentar a las ratas y evitar que aniden, además de cuidar la limpieza y el mantenimiento del espacio exterior, existen algunos remedios naturales que recurren a los aromas de determinadas plantas. La menta, la lavanda y el ajo son tres de las especies que se recomiendan para este propósito. A ellas se suma el eucalipto, cuyo aceite esencial ha sido objeto de investigaciones sobre su posible efecto repelente frente a los roedores. Combinarlas con otras medidas preventivas puede ayudar a conseguir un jardín menos atractivo para estos animales.

Cuatro plantas que se utilizan para ahuyentar ratas en jardines y casas

La menta es una de las aromáticas más conocidas por su olor intenso. Su contenido en aceites esenciales, especialmente el mentol y la mentona, explica que se utilice tradicionalmente en remedios naturales contra diferentes plagas. En el caso de los roedores, una investigación publicada en The Thai Journal of Veterinary Medicine estudió el efecto del aceite de menta piperita junto con otros extractos naturales sobre el comportamiento de las ratas. Los investigadores observaron una reducción de las visitas de los animales a las zonas tratadas. La lavanda también se utiliza como complemento en jardines donde se quiere mantener alejados a los roedores. La organización estadounidense Denver Urban Gardens recomienda plantar esta especie alrededor del perímetro del huerto, junto con menta y ajo, para aprovechar sus aromas intensos y dificultar que las ratas encuentren lugares adecuados para anidar. Otra opción es el ajo, una planta bulbosa cuyo olor característico procede de sus compuestos azufrados. Además de su uso culinario, sus extractos se han investigado por su posible actividad repelente. Un estudio publicado en 2019 en OnLine Journal of Biological Sciences incluyó extractos fermentados de ajo y menta en experimentos con ratas negras (Rattus rattus), junto con otras especies vegetales. Los resultados más destacados correspondieron al noni y la lima kaffir, aunque el trabajo muestra el interés científico por estudiar diferentes extractos vegetales como posibles herramientas de control. Por último, el eucalipto cuenta con una investigación específica sobre su efecto frente a las ratas. Un estudio publicado en 2014 en The Scientific World Journal analizó diferentes concentraciones de aceite esencial de esta planta y observó una reducción significativa del consumo de alimento en las zonas tratadas. Los investigadores concluyeron que el aceite tenía potencial como repelente frente a la rata negra. Estos resultados permiten considerar los aromas y extractos vegetales como recursos complementarios, aunque hay que tener presente que los experimentos se realizaron con aceites o extractos concentrados. Cultivar las plantas en el jardín no reproduce necesariamente las mismas condiciones.

Un experto en plagas explica qué atrae a las ratas al jardín

Además de recurrir a las plantas aromáticas, conviene conocer qué hace que estos animales elijan un jardín para instalarse. Luis Muñoz Pattier, fundador de Denfor Control de Plagas y uno de los impulsores de ANECPLA, explica que el trabajo de los profesionales comienza identificando las causas que originan el problema. “Identificar la especie, localizar sus accesos y averiguar qué le proporciona alimento, agua o refugio... En definitiva, el análisis previo de las necesidades es imprescindible para plantear una solución adecuada”, explica en una entrevista publicada en Solo Boadilla. El especialista señala que, en una vivienda hay que investigar por qué aparecen los roedores, de dónde vienen y qué hace que continúen allí. También recuerda que no siempre es necesario recurrir a productos químicos: “A veces hay que emplear productos químicos, claro, pero no siempre”. En los jardines, la vegetación densa, los árboles y los rincones poco transitados pueden proporcionar refugio. La rata negra, por ejemplo, tiene una gran capacidad para trepar y puede instalarse en arbustos, setos y árboles.

Cuatro consejos para evitar que las ratas se instalen en el jardín

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) insiste en la importancia de la prevención para controlar la presencia de roedores. Entre sus recomendaciones para evitar las plagas de ratas destacan varias medidas que se pueden aplicar en los espacios exteriores: Recoger los restos de comida y fruta caída: los alimentos accesibles atraen a los roedores. También conviene guardar el pienso de las mascotas y no dejar sus recipientes llenos durante la noche.

los alimentos accesibles atraen a los roedores. También conviene guardar el pienso de las mascotas y no dejar sus recipientes llenos durante la noche. Mantener la vegetación controlada: podar los arbustos, retirar la maleza y evitar acumulaciones de ramas y hojas ayuda a reducir los lugares donde pueden esconderse.

podar los arbustos, retirar la maleza y evitar acumulaciones de ramas y hojas ayuda a reducir los lugares donde pueden esconderse. Proteger el compost y los residuos: las composteras deben estar bien cerradas y los cubos de basura deben tener tapas resistentes para impedir el acceso a los restos orgánicos.

las composteras deben estar bien cerradas y los cubos de basura deben tener tapas resistentes para impedir el acceso a los restos orgánicos. Revisar los posibles accesos: es importante comprobar el estado de arquetas, sumideros, tuberías y grietas por las que los roedores podrían entrar en las edificaciones. Por tanto, combinar plantas aromáticas con un jardín limpio, sin restos de comida y con menos escondites permite abordar el problema desde distintos frentes. Si las ratas o los ratones ya se han instalado, será necesario identificar el origen de la infestación y recurrir a un método de control adecuado.