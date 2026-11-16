Ecosistemas En 2013 empezaron a enterrar árboles de Navidad en una playa de Inglaterra: 13 años después han recuperado más de 90 metros de dunas Por Alejandro Lingenti

Imagen: Instagram / @fyldesanddunes ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Miles de árboles de Navidad que antes terminaban convertidos en residuos están contribuyendo a recuperar las playas de Lancashire, en el noroeste de Inglaterra. Gracias a una técnica sencilla y de bajo coste, los equipos de conservación están consiguiendo recuperar terrenos que la erosión costera había degradado durante décadas. La iniciativa forma parte del Fylde Sand Dunes Project, un programa que combina restauración ecológica, participación ciudadana y adaptación al cambio climático. Su experiencia demuestra cómo aprovechar los procesos naturales para proteger las costas, aunque el aumento del nivel del mar plantea nuevos desafíos para su continuidad. También recupera una práctica de aprovechamiento de materiales orgánicos que contrasta con las grandes obras de ingeniería utilizadas habitualmente para proteger el litoral. Su interés ha crecido ante la necesidad de encontrar alternativas menos costosas y con menor impacto ambiental. Además, permite involucrar a los vecinos en la conservación de un paisaje especialmente vulnerable a las transformaciones humanas.

Las dunas de Lancashire han perdido el 80 % de su superficie en 150 años

La costa de Lancashire ha experimentado una profunda transformación durante los últimos 150 años. El crecimiento urbano, las infraestructuras turísticas y la erosión provocaron la desaparición de aproximadamente el 80 % de sus dunas, según la organización conservacionista Lancashire Wildlife Trust. Estas formaciones arenosas constituyen una defensa natural frente a los temporales. Absorben parte de la energía de las olas, almacenan sedimentos y reducen la exposición de las zonas urbanizadas a las inundaciones. Para recuperar ese patrimonio ambiental, las autoridades locales y las organizaciones ecologistas comenzaron a experimentar con la reutilización de árboles navideños. La reutilización de árboles navideños en las playas de Lancashire tiene antecedentes en los años noventa, según documentó The Guardian en febrero de 2026. Posteriormente, estas actuaciones se integraron en programas más amplios de restauración dunar, cuyos resultados se vienen registrando desde finales de la década de 2000. Los resultados también se reflejan en la superficie recuperada: según los datos oficiales, las actuaciones han permitido ampliar unas seis hectáreas los hábitats dunares desde 2008. Actualmente, la iniciativa reúne a Lancashire Wildlife Trust y los ayuntamientos de Fylde y Blackpool, con financiación de la agencia ambiental británica Environment Agency. Imagen: Instagram / @fyldesanddunes

Por qué entierran árboles de Navidad en la arena de las playas

El procedimiento aprovecha un fenómeno físico conocido como transporte eólico de sedimentos. El viento desplaza los granos de arena por la superficie, pero cuando encuentra obstáculos pierde velocidad y parte del material queda depositado. Los voluntarios excavan zanjas en la playa y colocan los árboles de Navidad parcialmente enterrados, con las ramas orientadas para interceptar la arena transportada por el viento. Poco a poco, los sedimentos se acumulan alrededor de los troncos y forman pequeñas elevaciones. Estas estructuras pueden convertirse en dunas embrionarias que posteriormente se estabilizan mediante vegetación autóctona. La técnica se complementa con la plantación de barrón (Ammophila arenaria), una gramínea adaptada a los ambientes costeros cuyas raíces contribuyen a fijar los sedimentos. Los resultados acumulados son significativos: más de 20.000 árboles navideños reutilizados, según Lancashire Wildlife Trust. En la campaña de 2026 participaron aproximadamente 650 voluntarios, que colocaron unos 2.000 ejemplares a lo largo de varios kilómetros de costa. Imagen: Instagram / @fyldesanddunes

Las dunas protegen la costa de las inundaciones y España también apuesta por recuperarlas

La recuperación de las dunas beneficia a especies amenazadas como la lagartija de arena (Lacerta agilis). El proyecto ha permitido reintroducir unos 400 ejemplares y crear 22 depresiones húmedas entre dunas, hábitats especialmente valiosos para numerosas plantas e invertebrados. Sin embargo, el cambio climático amenaza estos avances. Según el informe climático británico de 2025, publicado en julio de 2026, el nivel del mar alrededor del Reino Unido ha aumentado aproximadamente 20,1 centímetros desde 1901, y su ritmo de ascenso se está acelerando. Los responsables del proyecto reconocen que, si continúa esa tendencia, deberán aumentar la altura de las dunas en lugar de seguir extendiéndolas hacia el mar. La Agencia Europea de Medio Ambiente considera la restauración dunar una solución basada en la naturaleza, capaz de reducir los daños por temporales y favorecer la biodiversidad, aunque requiere mantenimiento y suficiente disponibilidad de arena. España también está desarrollando actuaciones similares. En febrero de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció trabajos de restauración en seis áreas de La Manga del Mar Menor, con una inversión de 210.000 euros. Las intervenciones incluyen captadores de arena, eliminación de especies invasoras y recuperación de vegetación autóctona. Aunque las condiciones de cada litoral son diferentes, la experiencia inglesa prueba que la restauración de las defensas naturales puede complementar las infraestructuras tradicionales y ofrecer una alternativa de adaptación frente al avance del mar.