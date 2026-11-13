Cuidado del jardín Los jilgueros visitarán tu jardín este otoño si dejas esta planta seca a la vista Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Cuando llega el otoño, muchos jardines pierden parte de su color y las flores que alegraban los meses cálidos empiezan a secarse. Es habitual retirar los tallos marchitos y limpiar los parterres para prepararlos para el invierno, pero hay un pequeño gesto que puede beneficiar a las aves que visitan estos espacios: conservar algunas plantas con semillas. Una de ellas son los cardos, cuyas cabezuelas pueden convertirse en una fuente de alimento para el jilguero europeo (Carduelis carduelis), un pájaro muy reconocible por su cara roja, sus manchas blancas y negras y la llamativa franja amarilla de sus alas. En noviembre, además, su presencia cobra especial interés, ya que España recibe ejemplares procedentes de otros países europeos que se suman a las poblaciones que viven aquí durante todo el año.

Los jilgueros llegan a España en otoño y buscan semillas para alimentarse

El jilguero europeo es una de las aves más habituales de nuestro territorio. Aunque una parte de la población permanece en España durante todo el año, también recibimos ejemplares procedentes del centro y el norte de Europa cuando comienza el otoño. Según SEO/BirdLife, durante octubre y noviembre llegan a la península numerosos jilgueros que proceden de países como Francia, Alemania, Bélgica, Suiza o Reino Unido. Algunos continúan su viaje hacia el norte de África, mientras que otros pasan aquí los meses más fríos. Durante esta época es frecuente observarlos en grupos, desplazándose por campos, pastizales, lindes y otros espacios abiertos en busca de alimento. Su dieta es principalmente granívora y tienen una especial habilidad para extraer semillas de los cardos y otras plantas de la familia de las compuestas. Precisamente por eso, dejar algunas de estas plantas en el jardín puede ser una buena forma de ofrecer recursos alimenticios a las aves silvestres sin necesidad de instalar comederos.

La planta que debes dejar en tu jardín para atraer a los jilgueros

Una de las plantas que podemos conservar es el cardo mariano (Silybum marianum), que es una especie silvestre que crece en distintas zonas de España y que destaca por sus hojas verdes con manchas blancas y sus flores de color púrpura. Después de la floración, sus cabezuelas desarrollan semillas que quedan protegidas en el interior de la estructura floral. Cuando la planta completa su ciclo, las cabezuelas se secan y pueden permanecer en pie durante buena parte del otoño. Estas semillas forman parte de los recursos que pueden aprovechar las aves granívoras. En el caso del jilguero, su pico fino y puntiagudo le permite extraer semillas de las cabezuelas de diferentes cardos, incluso cuando presentan espinas. Por eso, si tienes cardos marianos en una zona del jardín y ya han terminado su ciclo, no es necesario cortar todos sus tallos. Puedes conservar algunos cardos secos para que sus semillas sigan disponibles para la fauna. Conviene aclarar que no se trata de plantar cardos marianos ahora para conseguir visitas inmediatas: noviembre es un buen momento para dejar en pie los ejemplares que ya han crecido y fructificado durante los meses anteriores.

Cómo preparar el jardín en noviembre para favorecer la visita de los jilgueros

Además de conservar algunas cabezuelas de los cardos, hay otros pequeños cambios que pueden ayudar a que los jilgueros encuentren alimento y refugio en tu jardín durante los meses fríos de otoño e invierno. No cortes todas las plantas secas: deja algunos tallos con semillas maduras, especialmente los de cardos y otras plantas, como la cardencha y los girasoles, que puedan servir de alimento a las aves.

deja algunos tallos con semillas maduras, especialmente los de cardos y otras plantas, como la cardencha y los girasoles, que puedan servir de alimento a las aves. Evita los herbicidas y pesticidas: reducir el uso de productos químicos ayuda a conservar la vegetación espontánea y los pequeños organismos que forman parte de la alimentación de muchas especies.

reducir el uso de productos químicos ayuda a conservar la vegetación espontánea y los pequeños organismos que forman parte de la alimentación de muchas especies. Conserva zonas con vegetación: los arbustos y las plantas autóctonas pueden proporcionar refugio y lugares donde las aves se sientan más protegidas.

los arbustos y las plantas autóctonas pueden proporcionar refugio y lugares donde las aves se sientan más protegidas. Ofrece agua limpia: un recipiente poco profundo, con agua renovada con frecuencia, puede resultar útil para las aves que visitan el jardín. No obstante, hay que tener en cuenta que conservar cardos no garantiza que los jilgueros acudan todos los días. Su presencia dependerá de la disponibilidad de alimento, la vegetación del entorno y las condiciones de cada zona. En noviembre, dejar que una parte del jardín conserve su aspecto más natural puede ser una alternativa sencilla a la limpieza excesiva de otoño. A veces, no retirar todas las flores marchitas es precisamente lo que necesitan las aves silvestres para encontrar alimento cuando empieza a escasear.