Biodiversidad Asturias captura más de 809.000 reinas de avispa asiática desde 2018 con más de 51.000 trampas y un plan que sigue en marcha Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La comunidad puso en marcha en 2018 un operativo para frenar la expansión de esta especie invasora. Desde entonces, ha instalado más de 51.000 trampas y ha reforzado la detección y eliminación de nidos con ayuda de los ciudadanos. La avispa asiática (Vespa velutina) continúa siendo uno de los grandes desafíos para la biodiversidad y la apicultura en el norte de España. La capacidad de esta especie para depredar abejas y otros insectos polinizadores ha llevado a distintas administraciones a poner en marcha medidas para contener su expansión. En Asturias, este trabajo comenzó en 2018 y, ocho años después, deja cifras importantes: 809.803 reinas capturadas y 51.665 trampas instaladas. El balance, presentado por el Gobierno del Principado en septiembre de 2026, refleja la dimensión de un operativo que combina el trampeo preventivo, la localización de nidos y la colaboración ciudadana. Lejos de darse por concluido, el plan continúa y se prepara para incorporar nuevas medidas ante la presencia de esta especie invasora en el territorio.

Asturias captura más de 111.000 reinas de avispa asiática en 2026

Uno de los datos más destacados del último balance corresponde a la campaña de trampeo de primavera de 2026. Durante esos meses, el Principado consiguió retirar 111.011 reinas fundadoras mediante 5.389 trampas distribuidas por distintos puntos de la comunidad. Según los datos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, el registro acumulado desde 2018 alcanza las 809.803 reinas capturadas. Además, la plataforma AvisAp ha recibido 79.279 avisos ciudadanos relacionados con la presencia de nidos durante estos años. La participación de los vecinos, los ayuntamientos, los apicultores y los voluntarios especializados resulta fundamental para localizar los focos de actividad y facilitar la intervención de los equipos encargados de neutralizar las colonias. El objetivo no es únicamente reducir el número de ejemplares adultos de avispa asiática, sino actuar antes de que las nuevas colonias alcancen su máximo desarrollo y produzcan más individuos.

¿Por qué es tan peligrosa la avispa asiática para la biodiversidad?

La Vespa velutina es originaria del sudeste asiático y llegó a Europa en 2004, cuando se detectó por primera vez en Francia. En España, su presencia se confirmó en agosto de 2010, en Navarra. En Asturias apareció por primera vez en 2014, en el municipio de San Tirso de Abres. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recoge sus efectos sobre los ecosistemas, especialmente por su comportamiento depredador sobre las abejas y otros insectos. Esta avispa captura abejas melíferas y otros insectos para alimentar a sus larvas. Su presencia puede provocar pérdidas en las colmenas, perjudicar la actividad apícola y alterar las poblaciones de polinizadores silvestres. También puede afectar indirectamente a la polinización de las plantas y a la producción de algunos cultivos. Por estos motivos, está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que establece medidas para prevenir su expansión y reducir sus efectos sobre la biodiversidad.

Las trampas se colocan antes de que aparezcan las nuevas colonias

Una de las claves del programa asturiano es actuar durante los primeros meses del año, cuando las reinas fundadoras salen de la hibernación y comienzan a buscar lugares para construir sus nidos. Según explica el Principado de Asturias en su información sobre la detección y el control de la avispa asiática, el trampeo preventivo se desarrolla exclusivamente entre febrero y junio. El propósito es capturar a las reinas antes de que puedan fundar nuevas colonias y dar lugar a generaciones de obreras. La estrategia también contempla la localización y neutralización de los nidos. Para ello, los ciudadanos pueden comunicar sus avistamientos a través de la plataforma AvisAp, que permite registrar la presencia de posibles colonias y facilitar su seguimiento por parte de los equipos responsables. El 2 de septiembre de 2026, el Gobierno asturiano presentó además un nuevo plan de actuaciones y amplió la composición del comité asesor encargado de abordar el problema. En él se incorporan representantes del sector agrario, las denominaciones de origen, el ámbito conservacionista y el voluntariado. La comunidad busca así reforzar la prevención y adaptar las medidas de control a la evolución de la especie. Las más de 809.000 reinas capturadas desde 2018 reflejan la dimensión del trabajo realizado, pero también que la avispa asiática sigue siendo un desafío para la biodiversidad asturiana.