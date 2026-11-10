Otros Universo Ossie, el primer taxi espacial español: así es el vehículo creado en Galicia que ya está en órbita Por Alejandro Lingenti

Imagen: UARX Space ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente España acaba de alcanzar un hito en la industria espacial gracias a una tecnología desarrollada en Galicia. Se llama Ossie y es el primer vehículo de transferencia orbital diseñado y fabricado en el país. Su misión consiste en transportar pequeños satélites hasta sus órbitas de destino, una tarea cada vez más importante ante el crecimiento de la actividad espacial. El proyecto acaba de completar su primer mes en órbita y sus responsables ya trabajan en nuevas plataformas capaces de participar en futuras misiones lunares. Detrás de esta iniciativa se encuentra UARX Space, una empresa tecnológica instalada en Nigrán, Pontevedra, que ha conseguido desarrollar una plataforma de unos 200 kilogramos. El 75 % de sus componentes fueron diseñados y fabricados internamente por la compañía. El resultado sitúa a España en un sector estratégico de la nueva economía espacial.

Así funciona Ossie, el vehículo español que transporta satélites por el espacio

Ossie es el acrónimo de Orbit Solutions to Simplify Injection and Exploration, una denominación que resume su objetivo: facilitar el transporte y la colocación de satélites en el espacio. Técnicamente, pertenece a la categoría de vehículos de transferencia orbital, conocidos como OTV por sus siglas en inglés. Su funcionamiento puede compararse con el de un servicio de transporte. Los grandes cohetes llevan diferentes cargas hasta una órbita inicial, pero esa posición no siempre coincide con el destino que necesita cada satélite. Ossie puede realizar maniobras posteriores para trasladar esas cargas y desplegarlas en lugares más adecuados para sus misiones. Esta capacidad resulta especialmente interesante para los CubeSats y PocketQubes, satélites de pequeño tamaño utilizados en investigación científica, telecomunicaciones, observación terrestre y experimentación tecnológica. El vehículo incorpora sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y control. También permite probar componentes experimentales directamente en el entorno espacial. Entre sus ventajas potenciales figura reducir la necesidad de que determinados satélites incorporen sistemas propios de propulsión, lo que puede disminuir costes y liberar espacio para instrumentos científicos. Imagen: Instagram / @uarxspace

De un parque tecnológico de Galicia al espacio: así se construyó Ossie

La historia de Ossie está vinculada al parque tecnológico de Porto do Molle, en Nigrán, donde UARX Space dispone de instalaciones de aproximadamente 1.200 metros cuadrados destinadas al diseño, integración y ensayo de vehículos espaciales. El desarrollo de la plataforma requirió dos años y medio de trabajo. Participaron alrededor de veinte profesionales de la empresa, con el apoyo de unos sesenta colaboradores especializados. Entre las entidades tecnológicas involucradas figuran la española Sener, DHV Technology, el Centro Aeroespacial Alemán y Dawn Aerospace. La misión también incorporó desarrollos vinculados a la Universidad de Vigo, como el experimento Cortis de UVigo SpaceLab. Esta colaboración demuestra la importancia de la investigación universitaria para el crecimiento de la industria aeroespacial gallega. El 1 de octubre de 2026 llegó el momento decisivo. Ossie despegó desde la base estadounidense de Vandenberg, en California, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, integrado en la misión compartida Transporter-18. Aproximadamente una hora después, el vehículo se separó correctamente del lanzador y comenzó sus operaciones independientes. La consejera delegada y cofundadora de UARX Space, Yanina Hallak, celebró el acontecimiento como la culminación de un sueño tecnológico desarrollado desde Galicia. Imagen: Instagram / @uarxspace

Ossie cumple su primer mes en órbita: estos son sus primeros logros

El balance inicial, difundido el 8 de noviembre de 2026, confirma varios avances importantes. Durante su primera misión, Ossie transportó dos dispensadores denominados Pockettino, que completaron satisfactoriamente sus operaciones de despliegue. Varios de los satélites liberados consiguieron establecer comunicación con sus respectivos operadores. La misión inaugural había sido concebida para transportar satélites de distintos clientes y comprobar tecnologías en condiciones reales. Según los datos publicados durante la presentación del proyecto, estaban previstas 16 pequeñas unidades satelitales y diez cargas destinadas a demostraciones tecnológicas. El éxito de las primeras operaciones representa un paso fundamental, aunque todavía será necesario evaluar el comportamiento de los sistemas durante el resto de la misión. Para UARX Space, esta experiencia permite demostrar que la tecnología desarrollada en España puede funcionar fuera de los laboratorios terrestres. También supone una oportunidad para adquirir conocimientos sobre navegación, maniobras orbitales y operaciones autónomas, fundamentales para futuras misiones espaciales.

De Galicia a la Luna: los próximos planes del primer taxi espacial español

El futuro de Ossie apunta mucho más allá de la órbita terrestre. UARX Space trabaja actualmente en dos proyectos destinados a operar en órbitas lunares, aprovechando los conocimientos adquiridos con su primera plataforma. La compañía contempla desarrollar vehículos de mayor capacidad, con masas de entre 600 y 1.000 kilogramos. El propósito es ampliar las posibilidades de transporte y maniobra en misiones de exploración más complejas. Este avance también plantea desafíos medioambientales. El aumento de satélites y vehículos espaciales obliga a mejorar la gestión del tráfico orbital y prevenir la acumulación de basura espacial. Una logística más precisa podría contribuir a optimizar determinadas misiones, aunque su impacto ambiental dependerá también de los lanzamientos, las maniobras y la retirada final de los vehículos. El protagonismo de Galicia resulta especialmente significativo. La región participa en una actividad tecnológica de creciente importancia internacional, mientras España amplía sus capacidades industriales en un sector tradicionalmente dominado por grandes potencias espaciales. Ossie ha demostrado que una empresa española puede desarrollar tecnología avanzada de transporte orbital. Su primer mes en el espacio constituye apenas el comienzo de una trayectoria que ahora se plantea nuevos y ambiciosos objetivos.