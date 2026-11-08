Tiempo de setas: los colores y las especies que llenan de vida los bosques de España este otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño es una de las mejores épocas para practicar micoturismo y descubrir la diversidad de setas que crecen en los bosques españoles. Las lluvias y las temperaturas más suaves favorecen la aparición de numerosas especies que destacan no solo por sus formas, sino también por sus llamativos colores. Desde los sombreros rojos de algunas amanitas hasta los tonos violetas del pie azul o el naranja de los níscalos, el reino de los hongos ofrece una gran variedad. Algunas especies aparecen en pinares, otras prefieren los hayedos y robledales, mientras que también hay setas que crecen en prados y pastizales.

Las setas blancas que crecen en prados y bosques de España

Entre las especies de tonos blancos destaca el champiñón silvestre (Agaricus campestris), que presenta un sombrero blanquecino y láminas que pasan del rosa al marrón oscuro al madurar. Suele crecer en prados, pastizales y campos abiertos, por lo que puede encontrarse en diferentes zonas de España, especialmente en áreas rurales de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otra especie característica es la seta de ostra (Pleurotus ostreatus), que forma grupos sobre troncos y madera muerta de árboles de hoja caduca. Sus sombreros pueden ser blancos, grises o ligeramente pardos, y sus láminas son claras. Aparece en bosques de frondosas de distintas regiones peninsulares. También destaca la seta de cardo (Pleurotus eryngii), que crece asociada a las raíces del cardo corredor. Es habitual en terrenos abiertos, eriales y pastizales, especialmente en zonas del interior peninsular. Aunque su sombrero puede ser grisáceo o pardo, sus láminas y su carne son blanquecinas. Imagen: Champiñones silvestres (Agaricus campestris)

Las setas rojas que destacan entre las hojas del bosque

El rojo es uno de los colores más llamativos del mundo de las setas. Una de las especies más reconocibles es la matamoscas (Amanita muscaria), que tiene un sombrero rojo o anaranjado cubierto de pequeñas verrugas blancas. Crece asociada a diferentes árboles, tanto coníferas como frondosas, y puede aparecer en pinares, abetales y hayedos. En España se encuentra en zonas forestales de montaña y en bosques de comunidades como Castilla y León, Navarra y Aragón. Su aspecto es muy llamativo, pero es importante recordar que se trata de una especie tóxica. Otra seta de tonos rojizos es la rúsula sanguínea (Russula sanguinaria), cuyo sombrero presenta tonalidades rojas o rosadas. Aparece especialmente en bosques de coníferas, sobre todo en pinares con suelos ácidos. Su carne tiene un sabor picante, por lo que no suele usarse en la cocina. Imagen: Matamoscas (Amanita muscaria)

Las setas violetas y moradas más sorprendentes que verás en los bosques

Aunque no son tan conocidas como los níscalos o los boletus, algunas setas destacan por sus tonalidades violetas y azuladas. Una de las más representativas es el pie azul (Lepista nuda), que presenta un sombrero de tonos pardos o violetas, láminas lilas y un pie de color azul violáceo. Esta especie aparece durante el otoño y el invierno en diferentes tipos de bosques, incluidos pinares, robledales y encinares. Se puede encontrar en distintas zonas de la península, especialmente en ambientes forestales con suficiente humedad, como los bosques de Galicia. También destaca el cortinario violeta (Cortinarius violaceus), cuyo sombrero aterciopelado, láminas y pie pueden presentar un intenso color morado. Fructifica a finales del verano y durante el otoño en bosques de coníferas y frondosas. En Guadalajara, por ejemplo, se ha documentado en los pinares de la sierra del Alto Rey. Imagen: Cortinario violeta (Cortinarius violaceus)

Las setas naranjas que llenan de color los pinares y encinares

El naranja es otro de los colores característicos de la temporada. Entre las especies más conocidas se encuentra el níscalo (Lactarius deliciosus), que tiene un sombrero anaranjado con círculos concéntricos y puede presentar manchas verdosas con la edad. El níscalo crece asociado a los pinos, por lo que es habitual encontrarlo en pinares de Cataluña, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otra especie llamativa es la oronja o huevo de rey (Amanita caesarea), que presenta un sombrero de color naranja intenso, láminas amarillas y un pie del mismo tono. Crece en bosques mediterráneos de encinas, alcornoques, robles y castaños. Su presencia destaca en diferentes zonas del centro, oeste y sur peninsular, aunque es una especie que no aparece en todos los bosques. También merece una mención el rebozuelo (Cantharellus cibarius), una seta de tonos amarillos y anaranjados que aparece en bosques de robles, castaños y hayas, además de algunos pinares. Prefiere ambientes húmedos y puede encontrarse en zonas montañosas del norte y del interior de España. Imagen: Oronja (Amanita caesarea)

Las setas negras y oscuras que se camuflan entre la hojarasca

No todas las setas destacan por sus colores vivos. Algunas presentan tonalidades oscuras que hacen que pasen casi desapercibidas entre las hojas caídas y la tierra húmeda. Una de las más características es la trompeta de los muertos (Craterellus cornucopioides), que tiene un cuerpo fructífero negro o gris oscuro y una forma similar a la de una trompeta. Crece especialmente en bosques húmedos y sombríos, sobre todo en hayedos y robledales. Se puede encontrar en zonas del norte peninsular, como Navarra, y en otros bosques húmedos. Otra especie destacada es el boleto negro (Boletus aereus), cuyo sombrero presenta tonalidades marrones muy oscuras o bronceadas. Crece asociado a árboles como encinas, alcornoques, robles y castaños, por lo que aparece en diferentes bosques de frondosas de la península. También merece una mención la trufa negra (Tuber melanosporum), un hongo subterráneo que desarrolla su cuerpo fructífero bajo tierra. Su superficie exterior es oscura y rugosa, y crece asociada a las raíces de árboles como encinas y robles. En España destacan las zonas truferas de Aragón, Cataluña y Castilla y León. La variedad de colores y formas de las setas es uno de los grandes atractivos de los bosques durante el otoño. Sin embargo, conviene recordar que el aspecto de una seta no permite saber si es comestible o tóxica. Algunas especies muy llamativas, como la matamoscas, son venenosas, mientras que otras aparentemente discretas pueden resultar peligrosas. Por eso, es fundamental no consumir ninguna seta sin haberla identificado con absoluta seguridad.

Los colores de las setas no indican si son comestibles

La diversidad de colores y formas de las setas es uno de los grandes atractivos de los bosques durante el otoño. Sin embargo, es importante recordar que el color de una seta por sí solo no permite saber si es comestible o tóxica. Algunas especies muy llamativas, como la matamoscas, son venenosas, mientras que otras aparentemente discretas pueden resultar peligrosas. Por eso, si se sale al campo para observarlas o fotografiarlas, lo más recomendable es no manipularlas innecesariamente y respetar el entorno donde crecen. En caso de recolectarlas para consumirlas, es imprescindible identificar cada ejemplar con absoluta seguridad y recurrir a especialistas si existen dudas.