De níscalos a boletus: las setas que puedes encontrar este otoño en España

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño transforma los bosques españoles y, con las primeras lluvias y la bajada de las temperaturas, el suelo comienza a llenarse de unas de las grandes protagonistas de esta estación: las setas. Níscalos, boletus, rebozuelos o setas de cardo son algunas de las especies que pueden aparecer durante estas semanas, aunque no todas lo hacen al mismo tiempo ni necesitan las mismas condiciones. La llegada de las lluvias es importante para que comience la fructificación, pero la cantidad de agua no es el único factor que determina una buena temporada. La temperatura, la humedad del suelo y las características de cada bosque también influyen en que unas especies aparezcan antes o después. Por eso, octubre y noviembre son meses especialmente interesantes para la micología en buena parte de España, aunque el calendario puede variar bastante entre unas zonas y otras.

Las setas de otoño más conocidas en España

Entre las especies que pueden encontrarse durante el otoño hay algunas especialmente populares tanto entre los aficionados a la micología como en la gastronomía. El níscalo o rovellón (Lactarius deliciosus) es una de las setas comestibles de España más asociadas al otoño. Crece principalmente en pinares y suele presentar un característico color anaranjado. Es una de las especies silvestres más habituales en los mercados españoles y también recibe diferentes nombres según la zona. El boletus es otro de los grandes protagonistas de la temporada. Entre ellos destaca Boletus edulis, conocido también como hongo o cep. En zonas productoras puede aparecer desde septiembre y prolongar su presencia durante octubre y noviembre, aunque su aparición depende de las condiciones concretas de cada año. El rebozuelo (Cantharellus cibarius) destaca por su tonalidad amarillenta y puede encontrarse en distintos tipos de bosques. En algunas zonas su periodo habitual incluye los meses de septiembre, octubre y noviembre. Otra especie característica es la seta de cardo (Pleurotus eryngii), que puede aparecer en otoño en zonas de prados y terrenos abiertos. También es una de las especies silvestres que se comercializan habitualmente en España. A ellas se suman otras setas otoñales como la lengua de vaca o lengua de gato (Hydnum repandum), la trompeta de los muertos (Craterellus cornucopioides) y diferentes especies de Hygrophorus. En algunos bosques también puede encontrarse la oronja (Amanita caesarea), cuyo periodo de aparición puede incluir el otoño.

Las primeras lluvias no hacen que todas las setas aparezcan a la vez

Cuando llegan las primeras lluvias del otoño es habitual pensar que los bosques comenzarán inmediatamente a llenarse de setas. Sin embargo, la relación entre lluvia y fructificación es más compleja. La cantidad de agua disponible en el suelo es importante, pero también influyen la temperatura y las características del terreno. Además, cada especie tiene sus propias necesidades y su propio calendario. Un ejemplo se puede observar en Castilla y León. Los partes de seguimiento micológico de esta comunidad han registrado producciones relevantes de boletus, níscalos y setas de cardo durante el mes de octubre, pero también han señalado diferencias entre provincias y cambios en la fructificación relacionados con las temperaturas y las precipitaciones. Por eso, una semana de lluvias no garantiza que todas las especies vayan a aparecer al mismo tiempo. En algunas zonas pueden pasar varios días antes de que las condiciones sean adecuadas y, si después llegan temperaturas demasiado altas o un periodo seco, la fructificación puede verse afectada. El otoño es, por tanto, una temporada especialmente cambiante para las setas.

Cuándo aparecen los níscalos, boletus y otras setas de otoño

Aunque no existe un calendario idéntico para toda España, los meses de otoño concentran la aparición de numerosas especies. Los níscalos pueden encontrarse habitualmente entre septiembre y diciembre en algunas zonas productoras. Los boletus aparecen desde finales del verano y pueden prolongar su presencia durante octubre y noviembre. El rebozuelo también puede encontrarse durante buena parte del otoño, mientras que la seta de cardo tiene igualmente presencia otoñal. En cambio, algunas especies tienen un periodo más tardío. Es el caso de la capuchina (Tricholoma portentosum), cuyo calendario en determinadas zonas se concentra especialmente en noviembre y diciembre. Esto explica por qué un paseo por el bosque puede ofrecer resultados muy diferentes dependiendo de la fecha. Un pinar que apenas muestra actividad a principios de octubre puede cambiar completamente unas semanas después si coinciden las lluvias y las temperaturas adecuadas. También existen importantes diferencias geográficas. Los pinares, robledales, hayedos, encinares y prados no ofrecen las mismas especies, por lo que conocer el hábitat resulta tan importante como conocer la época del año.

Dónde encontrar setas de otoño en España

Los bosques y montes españoles ofrecen una gran variedad de hábitats para las especies otoñales. Los pinares son especialmente conocidos por la presencia de níscalos, mientras que otros bosques de frondosas y coníferas pueden albergar boletus, rebozuelos y diferentes especies de Hydnum y Hygrophorus. En Cataluña, por ejemplo, existe una larga tradición de recolección de setas y entre las especies habituales de sus bosques y montañas se encuentran el níscalo, el cep, el rebozuelo, la lengua de gato y la trompeta de la muerte. Castilla y León es otra de las grandes referencias micológicas del país. Los seguimientos de Micocyl muestran la presencia de diferentes especies de interés en pinares, rebollares, robledales y otros hábitats de la comunidad, con calendarios que se extienden durante buena parte del otoño. Pero no hace falta asociar las setas únicamente a las zonas más conocidas. Lo importante es observar el tipo de bosque, la altitud, la humedad y las condiciones que se hayan producido durante las semanas anteriores. Además, antes de salir a recolectar hay que comprobar siempre la normativa de la zona. En algunos montes existen restricciones, cupos o permisos específicos para la recogida.

Una regla fundamental antes de recoger cualquier seta

La variedad de especies que aparece en otoño también obliga a extremar las precauciones. No se debe consumir una seta silvestre si no ha sido identificada con absoluta seguridad. Algunas especies comestibles pueden presentar semejanzas con otras que no lo son, y una fotografía aislada no siempre permite determinar correctamente una especie. La identificación debe tener en cuenta características como el sombrero, el pie, las láminas o poros, el hábitat y otros rasgos que pueden ser necesarios para distinguir especies parecidas. Por ello, para quienes no tienen experiencia en micología, lo más prudente es recurrir a especialistas, asociaciones micológicas o servicios de identificación antes de consumir cualquier ejemplar. El otoño ofrece algunos de los mejores momentos del año para observar la diversidad de los bosques españoles, pero la temporada de setas no consiste únicamente en llenar una cesta. También permite descubrir cómo la lluvia, la temperatura, el suelo y el tipo de bosque determinan qué especies aparecen y cuándo lo hacen.