Biodiversidad En 1916, Estados Unidos liberó mariquitas asiáticas para combatir los pulgones y las cochinillas y ahora es una especie invasora que amenaza a las especies autóctonas Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En 1916, Estados Unidos comenzó a introducir una especie de mariquita procedente de Asia para combatir las plagas agrícolas de forma natural. Su capacidad para alimentarse de pulgones y otros insectos perjudiciales la convirtió en una herramienta prometedora para proteger los cultivos y reducir el uso de insecticidas químicos. Sin embargo, aquella iniciativa tuvo consecuencias inesperadas. Décadas después, la mariquita asiática (Harmonia axyridis) había conseguido establecer poblaciones silvestres y expandirse por distintos continentes. Su capacidad para reproducirse, adaptarse a nuevos ambientes y alimentarse de otras mariquitas ha hecho que pase de ser una aliada de la agricultura a convertirse en una amenaza para algunas especies autóctonas.

La mariquita asiática llegó a Estados Unidos como una solución natural contra las plagas

A principios del siglo XX, Estados Unidos comenzó a introducir la mariquita asiática (Harmonia axyridis) con el objetivo de combatir las plagas agrícolas sin depender tanto de los insecticidas químicos. Este insecto, originario de Asia, destacaba por su capacidad para alimentarse de pulgones, cochinillas y otros pequeños organismos que dañaban los cultivos. Las primeras liberaciones documentadas comenzaron en 1916, cuando investigadores y responsables agrícolas vieron en esta especie una alternativa prometedora para proteger huertos, bosques y explotaciones agrícolas. Su apetito por los insectos perjudiciales podía ayudar a reducir las pérdidas en las cosechas y limitar el uso de productos químicos. Durante los años siguientes, distintas instituciones y especialistas continuaron liberando ejemplares en varios puntos del país. En algunos entornos, especialmente en los cultivos de pacanas y las plantas ornamentales, la introducción tuvo resultados positivos al contribuir al control de las poblaciones de pulgones. Sin embargo, aquella iniciativa también tendría consecuencias inesperadas. Décadas después, la mariquita asiática conseguiría establecer poblaciones silvestres y expandirse por numerosos territorios, hasta convertirse en una especie invasora capaz de competir con las mariquitas autóctonas.

Las primeras poblaciones silvestres aparecieron décadas después de su introducción

Aunque las liberaciones de mariquitas asiáticas comenzaron en 1916, las primeras poblaciones silvestres establecidas en Estados Unidos no se documentaron hasta 1988. Los ejemplares fueron localizados en Luisiana, cerca del puerto de Nueva Orleans, una zona alejada de muchos de los lugares donde se habían realizado las introducciones controladas. Este descubrimiento planteó dudas sobre cómo había conseguido establecerse la especie en el territorio. Los investigadores no pudieron determinar con exactitud si su expansión procedía de las liberaciones intencionadas realizadas años atrás, de introducciones accidentales relacionadas con el comercio internacional o de una combinación de ambas circunstancias. Según los investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), algunos ejemplares podrían haber llegado accidentalmente a través de plantas de vivero importadas en puertos de Delaware y Carolina del Sur. Una vez establecida, Harmonia axyridis comenzó a extenderse rápidamente por Norteamérica y, posteriormente, por otros continentes. Su capacidad para adaptarse a distintos ambientes, desde bosques y huertos hasta jardines y zonas urbanas, facilitó su expansión. Además, cuenta con una elevada capacidad reproductiva. Su desarrollo desde huevo hasta adulto puede completarse en aproximadamente 15 a 25 días, dependiendo de la temperatura y de la disponibilidad de alimento.

Una mariquita con una apariencia muy variable

La mariquita asiática puede resultar difícil de identificar a simple vista debido a la gran variedad de colores y patrones que presenta. Sus élitros, las alas endurecidas que protegen sus alas posteriores, pueden ser negros, amarillos, anaranjados o rojizos. También puede tener desde ningún punto hasta numerosas manchas negras. En Estados Unidos, una de las formas más habituales presenta un color entre amarillo mostaza y rojo, acompañado de 16 o más manchas oscuras. Esta diversidad hace que pueda confundirse fácilmente con algunas especies autóctonas, especialmente cuando se observa de manera aislada. Como otras mariquitas, Harmonia axyridis atraviesa cuatro etapas durante su desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. Las hembras depositan sus huevos sobre las plantas durante la primavera y, cuando nacen, las larvas comienzan a alimentarse de pulgones y otros pequeños insectos.

La expansión de la mariquita asiática amenaza a las especies autóctonas

A medida que sus poblaciones aumentaron, comenzó a competir con las mariquitas autóctonas por el alimento y los espacios de reproducción, especialmente en aquellas zonas donde varias especies compartían los mismos hábitats. Uno de los factores que explican su ventaja es su comportamiento alimentario. Además de consumir pulgones y cochinillas, Harmonia axyridis puede alimentarse de los huevos y las larvas de otras mariquitas cuando escasean sus presas habituales. Este comportamiento, conocido como depredación intragremial, aumenta la presión sobre las especies con las que comparte territorio. A esta circunstancia se suma su capacidad para reproducirse rápidamente y adaptarse a diferentes condiciones ambientales. En consecuencia, puede alcanzar densidades elevadas y desplazar a otras especies de los recursos que necesitan para sobrevivir. Diversos estudios han relacionado la expansión de la mariquita asiática con el descenso de las poblaciones de algunas mariquitas nativas en Norteamérica y Europa. Aunque la pérdida de hábitat, los cambios ambientales y otros factores también influyen en estas tendencias, su presencia representa una presión adicional para la biodiversidad local. La historia de la mariquita asiática refleja los riesgos que pueden surgir cuando se introducen especies en nuevos ecosistemas con la intención de resolver un problema concreto. Lo que comenzó como una iniciativa para reducir las plagas agrícolas mediante el control biológico terminó favoreciendo la expansión de un insecto que hoy está asociado a importantes alteraciones en las comunidades de mariquitas autóctonas. Más de un siglo después de las primeras introducciones, este caso sirve para recordar que las intervenciones humanas sobre la naturaleza pueden tener consecuencias difíciles de anticipar. Una especie que inicialmente parecía ofrecer una solución eficaz puede terminar alterando el equilibrio ecológico que se pretendía proteger.