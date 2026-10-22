Ecosistemas Florida elimina más de 36.000 peces león en sus aguas: la especie invasora que amenaza la biodiversidad marina Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Facebook - @MyFWC / MyFWC Florida Fish and Wildlife ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Florida ha batido un nuevo récord en su lucha contra una de las especies invasoras que más preocupan en sus ecosistemas marinos. Durante varios meses, cientos de buceadores y pescadores comerciales han participado en una iniciativa que ha permitido retirar 36.187 peces león de las aguas del estado estadounidense, una cifra que supera en más de 5.000 ejemplares el resultado del año anterior. La campaña busca frenar la expansión de este depredador, originario de los océanos Índico y Pacífico, que se ha extendido por el Atlántico occidental, el golfo de México y el Caribe. Su presencia supone un problema para los peces autóctonos y los arrecifes, ya que se alimenta de numerosas especies y encuentra pocos depredadores naturales en estas aguas.

Florida retira más de 36.000 peces león en una campaña récord

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) ha anunciado los resultados de la edición de 2026 del Lionfish Challenge, una competición que incentiva la captura de esta especie invasora para reducir su impacto sobre la fauna marina. Según los datos oficiales publicados por la FWC, participaron 533 personas, que realizaron un total de 1.468 jornadas de buceo y consiguieron retirar 36.187 ejemplares. La cifra supone un incremento de más de 5.000 peces respecto a la edición de 2025 y constituye un récord desde que comenzó el programa. La competición se desarrolló entre el 22 de mayo y el 14 de septiembre, durante los meses de verano. En ella participaron tanto buceadores recreativos como pescadores comerciales, que pudieron optar a diferentes reconocimientos en función de sus capturas. Uno de los participantes más destacados fue Hunter Ledbetter, del condado de Monroe, que obtuvo el título de Lionfish King tras retirar 1.541 ejemplares. También consiguió el reconocimiento reservado a militares y veteranos. Por su parte, Helen Rodney, del condado de Broward, fue nombrada Lionfish Queen después de capturar 1.488 peces. La iniciativa pretende mantener la implicación ciudadana en el control de una especie cuya expansión plantea dificultades para la conservación de los ecosistemas submarinos. Sin embargo, el récord de capturas no significa que el problema esté resuelto: la eliminación de miles de ejemplares puede contribuir a reducir su abundancia en determinadas zonas, pero no garantiza su desaparición de las aguas de Florida.

El pez león, un depredador invasor que amenaza a los peces autóctonos

El pez león destaca por su aspecto llamativo, con franjas rojizas y blancas, aletas muy desarrolladas y largas espinas. Sin embargo, detrás de su apariencia se encuentra un depredador capaz de alterar el equilibrio de los ecosistemas en los que se establece fuera de su área de distribución natural. De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida, esta especie es originaria del océano Índico, el Pacífico y el mar Rojo. Su presencia en el Atlántico occidental se detectó en la década de 1980, y desde entonces se ha extendido por la costa este de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe. Los investigadores consideran que su introducción pudo estar relacionada con la liberación o el escape de ejemplares procedentes del comercio de acuarios. Una vez en el medio natural, el pez león encontró condiciones favorables para reproducirse y colonizar nuevos territorios. Uno de los factores que explican su éxito es su alimentación. Se trata de un depredador generalista, capaz de consumir una gran variedad de peces pequeños y crustáceos. Esta dieta amplia le permite aprovechar diferentes recursos alimenticios y competir con especies autóctonas. Además, en las aguas invadidas cuenta con pocos depredadores naturales que regulen sus poblaciones. Sus espinas venenosas también actúan como mecanismo de defensa, lo que dificulta que otros animales lo consuman de forma habitual. La combinación de estas características favorece su expansión y aumenta la presión sobre las comunidades marinas locales. En los arrecifes, la reducción de determinadas poblaciones de peces puede tener consecuencias que van más allá de las especies directamente depredadas, al alterar las relaciones alimentarias y el funcionamiento del ecosistema.

Por qué es tan difícil frenar su expansión en el mar

El problema del pez león no se limita a su capacidad para capturar peces autóctonos. También influyen su elevada capacidad reproductiva, su adaptación a diferentes condiciones ambientales y la dificultad de localizar y retirar todos los ejemplares presentes en una zona. Según la información divulgada por la FWC al presentar la edición de 2026 del concurso, una hembra puede liberar hasta 30.000 huevos cada cuatro días. Esta capacidad reproductiva contribuye a que las poblaciones puedan recuperarse incluso cuando se retiran numerosos individuos. Por otro lado, el pez león puede habitar distintos entornos marinos, incluidos arrecifes y zonas rocosas donde encuentra refugio y alimento. Su distribución y sus hábitos hacen que las capturas dependan en gran medida de los lugares en los que se concentra el esfuerzo de los buceadores. La Universidad de Florida, a través de su servicio de extensión IFAS, señala que los programas de extracción pueden ayudar a reducir la abundancia de esta especie, aunque no se considera viable erradicarla mediante la captura de ejemplares adultos en toda su área invadida. Para conseguir reducciones significativas, es necesario mantener los esfuerzos de forma continuada y dirigirlos a las zonas más vulnerables. Por eso, las campañas de Florida no se plantean como una intervención puntual, sino como una herramienta para limitar el impacto de este depredador. La retirada de peces puede resultar especialmente útil en áreas donde la conservación de los arrecifes y de las poblaciones autóctonas requiere una atención prioritaria.

Una lucha que también afecta al Caribe

La expansión del pez león no es un problema exclusivo de Florida. En el Caribe, esta especie invasora también amenaza a los peces autóctonos y a los ecosistemas asociados a los arrecifes. Para controlar sus poblaciones, se organizan campañas de captura mediante buceadores capacitados y pescadores, además de iniciativas que fomentan su consumo como alimento. Estas medidas pueden reducir su abundancia en determinadas zonas, aunque requieren continuidad y seguimiento. Los más de 36.000 ejemplares retirados en Florida durante 2026 demuestran la capacidad de movilización de estas campañas, pero también la dificultad de frenar una especie ya establecida. El objetivo es limitar su impacto sobre la biodiversidad marina y proteger los hábitats más vulnerables.