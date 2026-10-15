Biodiversidad Buitres nativos devoran huevos de pitón birmana, especie invasora, y abren una nueva vía para frenar su expansión en los Everglades Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Cuando un grupo de investigadores llegó a un nido de pitón birmana (Python bivittatus) en el sur de Florida encontró algo que no esperaba. Al menos cuatro buitres estaban alrededor del nido y se alimentaban de los huevos de una de las especies invasoras más problemáticas de los Everglades, un vasto sistema de humedales subtropicales de esa zona de Estados Unidos. No se trata todavía de una nueva arma capaz de frenar por sí sola la expansión de estas enormes serpientes. El episodio corresponde a un único nido y los científicos son prudentes sobre sus implicaciones. Pero el comportamiento tiene importancia porque demuestra que una especie nativa ha comenzado a aprovechar como alimento una fase especialmente vulnerable del ciclo reproductivo de la pitón. El hallazgo fue descrito en febrero de 2026 en la revista científica Reptiles & Amphibians por investigadores vinculados a la Universidad de Florida.

Los investigadores encontraron a cuatro buitres devorando los huevos de pitón

La historia comenzó antes del encuentro con las aves. Los investigadores seguían mediante radiotelemetría a una hembra de pitón birmana en el Francis S. Taylor Wildlife Management Area, en el sur de Florida. Gracias a sus movimientos y observaciones estimaron que había puesto los huevos alrededor del 23 de mayo de 2023. El 6 de junio regresaron para retirar la puesta antes de que nacieran las serpientes, como establecía el permiso de investigación. Entonces encontraron a al menos cuatro buitres alimentándose activamente de los huevos. El trabajo científico publicado en Reptiles & Amphibians describe 17 huevos afectados. Tres habían sido desplazados y apenas quedaban fragmentos de sus cáscaras. Los otros 14 estaban perforados y presentaban el contenido expuesto o ausente. No aparecieron pelos, huellas, escamas o excrementos que indicaran la intervención de otro depredador, y las perforaciones eran compatibles con las producidas por los picos de los buitres. La hembra de pitón seguía cerca: fue localizada sumergida en aguas poco profundas a unos 12 metros del nido.

No lograron identificar a los buitres, pero documentaron un comportamiento inédito

El episodio exige una precisión. Los investigadores no consiguieron identificar la especie de las aves porque estas huyeron rápidamente cuando se acercaron. En la zona están presentes tanto el buitre negro americano (Coragyps atratus) como el aura gallipavo (Cathartes aura), y ambos habían sido observados anteriormente en ese sector. Por eso, atribuir el comportamiento específicamente al buitre negro va más allá de lo que demuestra la investigación. Tampoco está claro cómo consiguieron acceder al nido. Las hembras de pitón birmana suelen permanecer enrolladas alrededor de sus huevos durante la incubación. Los científicos plantean dos posibilidades: que varios buitres consiguieran apartar a la serpiente o que esta se alejara temporalmente y las aves aprovecharan la oportunidad. Lo que sí consideran novedoso es el resultado. Según los autores, constituye el primer caso registrado de una especie de ave nativa depredando un nido de pitón birmana en Florida.

Por qué es tan difícil frenar la expansión de la pitón birmana en Florida

La pitón birmana procede del sur y sudeste de Asia, pero mantiene desde hace décadas una población reproductora en Florida. Su capacidad de reproducción ayuda a explicar la dificultad de controlar su expansión. El US Geological Survey (USGS) señala que las puestas suelen situarse entre aproximadamente 29 y 50 huevos, aunque excepcionalmente pueden superar el centenar. En Florida, las hembras ponen los huevos normalmente entre mayo y junio. Eliminar huevos antes de que eclosionen impide que decenas de nuevas serpientes se incorporen al ecosistema. Precisamente por eso los programas de seguimiento intentan localizar hembras reproductoras y sus nidos. Una investigación de la Universidad de Florida publicada en 2026 subraya que retirar grandes hembras reproductoras puede resultar especialmente relevante para reducir el crecimiento futuro de la población.

Una invasora que ha cambiado la fauna de los Everglades

La importancia del descubrimiento se entiende mejor al observar lo sucedido desde que las pitones se establecieron en el sur de Florida. El USGS considera que la pitón birmana está firmemente establecida en el ecosistema de los Grandes Everglades y representa una amenaza seria para la fauna autóctona. Su camuflaje y comportamiento esquivo hacen además extraordinariamente difícil estimar cuántas existen. Uno de los estudios más citados sobre sus consecuencias comparó censos de mamíferos realizados antes y después de la expansión de las serpientes. Los resultados fueron espectaculares: las observaciones de mapaches disminuyeron un 99,3 %, las de zarigüeyas un 98,9 % y las de linces rojos un 87,5 %. Los investigadores tampoco detectaron conejos durante los muestreos posteriores. El estudio, publicado en PNAS y recogido por el USGS relacionó espacial y temporalmente estos descensos con la proliferación de las pitones.

¿Pueden los buitres ayudar a frenar la invasión de pitones en Florida?

El descubrimiento abre una posibilidad fascinante, pero sería prematuro concluir que los buitres podrán contener la invasión. Ya existen ejemplos de fauna local que mata pitones. Otra investigación del USGS encontró indicios de depredación de ejemplares jóvenes por caimanes americanos, serpientes boca de algodón y mamíferos nativos. El nuevo caso añade los huevos a esas interacciones. Si los buitres aprendieran a localizar regularmente los nidos y el comportamiento se extendiera, podrían destruir puestas antes de la eclosión. Pero eso es, por ahora, una hipótesis. Los propios investigadores señalan que todavía se conoce muy poco sobre los depredadores de los nidos de pitón. Lo observado en Florida no resuelve el enorme problema ecológico creado por esta invasora, pero muestra algo interesante: el ecosistema no permanece completamente pasivo frente a una especie recién llegada. Algunas especies autóctonas pueden empezar a reconocerla como un nuevo recurso alimenticio. Ahora habrá que comprobar si aquel nido fue una excepción o la primera señal visible de un comportamiento mucho más extendido.

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Bibliografía