Cuidado del jardín No tires las calabazas después de Halloween: los expertos explican cómo convertirlas en abono natural para tus plantas Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Después de Halloween, muchas calabazas que han servido como decoración terminan en la basura. Sin embargo, estos frutos todavía pueden tener una segunda vida en el jardín. Sus restos se pueden aprovechar para elaborar compost, un abono orgánico que ayuda a mejorar las propiedades del suelo y aporta materia orgánica. En lugar de desecharlas, existe una forma sencilla de reciclarlas y devolver parte de sus nutrientes a la tierra. Para hacerlo, hay que retirar los elementos decorativos, trocear la calabaza y combinarla con otros residuos vegetales siguiendo unas recomendaciones básicas.

Las calabazas de Halloween pueden convertirse en compost para el jardín

Las calabazas son residuos orgánicos biodegradables que pueden incorporarse a una pila de compostaje. Durante este proceso, los microorganismos descomponen la materia orgánica hasta transformarla en un producto estable que después puede utilizarse para mejorar el suelo. Aaron Steil, especialista en horticultura de consumo de Iowa State University Extension and Outreach, recuerda que estos frutos siguen siendo aprovechables después de la celebración. En una publicación de la universidad del 29 de octubre de 2026, afirma: “Las calabazas son biodegradables y sorprendentemente útiles incluso después de Halloween”. El especialista explica que pueden destinarse a la cocina, al compostador o al jardín, dependiendo de su estado. Además, las calabazas contienen bastante agua y nitrógeno, por lo que conviene mezclarlas con materiales ricos en carbono, como hojas secas, paja, papel triturado o restos vegetales secos. Esta combinación ayuda a equilibrar la mezcla y a reducir los malos olores durante la descomposición, según las recomendaciones de Iowa State University. Aprovechar estos residuos también tiene un interés medioambiental. Rebecca Ryals, profesora de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente en la Universidad de California, Merced, ha estudiado durante más de 20 años los efectos ambientales del compostaje. En una entrevista publicada por SciLine en noviembre de 2025, explica por qué es preferible compostar las calabazas en lugar de enviarlas al vertedero. “Cuando eso sucede, los microbios que realizan la descomposición en ausencia de oxígeno liberan un gas llamado metano, un potente gas de efecto invernadero”, advierte Ryals al hablar de lo que ocurre con los residuos orgánicos enterrados en los vertederos. Por tanto, compostar las calabazas permite aprovechar su materia orgánica y evitar que acaben formando parte de esos residuos.

Cómo preparar abono casero con los restos de las calabazas

Para aprovechar una calabaza después de Halloween, primero hay que comprobar su estado. Si se ha utilizado como decoración, hay que retirar las velas, la cera, los plásticos, las pegatinas y cualquier otro elemento que no sea biodegradable. También conviene eliminar las partes que tengan pintura o materiales decorativos. A continuación, hay que trocear el fruto en fragmentos pequeños. Cuanto menor sea su tamaño, más superficie quedará expuesta a la acción de los microorganismos y más fácil será su descomposición. Aaron Steil recomienda mezclar los trozos con materiales secos y ricos en carbono, como hojas caídas, paja o papel triturado. No conviene añadir únicamente calabaza, ya que su elevada humedad puede favorecer los malos olores y dificultar el equilibrio de la pila. El proceso debe realizarse en un compostador o en una zona destinada a este fin, manteniendo una humedad adecuada y permitiendo la entrada de oxígeno mediante el aireado de los materiales. También hay respaldo técnico español para este aprovechamiento. Los investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), en su documento Recomendaciones en el Compostaje de Restos Hortícolas, explican que “el compost tiene un gran valor fertilizante, y mejora la capacidad de retención de agua del suelo”. El documento también recoge recomendaciones para controlar las condiciones del proceso y obtener un compost de calidad. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica, en su manual, titulado Manual de compostaje. Experiencias realizadas, explica que esta técnica permite obtener “un producto útil y de calidad como fertilizante y enmienda orgánica en zonas ajardinadas y de recreo”.

Cómo utilizar el compost de calabaza en las plantas

Una vez que los restos se hayan descompuesto por completo y se haya obtenido un compost maduro, se puede incorporar a la tierra del jardín o del huerto como enmienda orgánica. Antes de utilizarlo, debe tener un aspecto homogéneo, textura suelta y olor a tierra húmeda, sin restos reconocibles de calabaza. Este material contribuye a mejorar la estructura del suelo y su capacidad para retener agua, además de aportar materia orgánica. Para aprovecharlo, se puede extender una capa sobre la tierra y mezclarla ligeramente con los primeros centímetros del suelo, o incorporarlo al sustrato antes de plantar. No obstante, no debe confundirse con un fertilizante de acción inmediata ni considerarse un sustituto de todos los nutrientes que necesitan las plantas. Su principal beneficio es mejorar progresivamente la calidad del suelo y favorecer un entorno adecuado para el desarrollo de las raíces.

¿Y si no tienes compostador? Puedes enterrar los restos de calabaza

Si no tienes espacio para preparar compost, también existe otra alternativa cuando dispones de jardín o huerto: enterrar los trozos de calabaza directamente en la tierra. Iowa State University Extension and Outreach recomienda esta posibilidad para quienes no tienen compostador. Basta con cubrir los fragmentos con varios centímetros de tierra para que se descompongan gradualmente y aporten materia orgánica al suelo. Eso sí, no hay que dejar las calabazas abandonadas en parques, bosques o espacios naturales. Peggy Doty, educadora ambiental de University of Illinois Extension, advierte de los problemas que puede ocasionar esta práctica. En una publicación de la Universidad de Illinois, explica: “La paja y las calabazas asfixian las plantas autóctonas y crean pequeños microhábitats extraños que no son saludables y están llenos de moho”. Por tanto, si después de Halloween tienes una calabaza que ya no necesitas, no tienes por qué tirarla. Con un poco de preparación, sus restos pueden convertirse en un recurso para mejorar la tierra de tu jardín y reducir los residuos orgánicos que acaban en la basura.