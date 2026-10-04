Cuidado del jardín No todas las hojas caídas son basura: así puedes aprovecharlas para proteger y mejorar tu jardín Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Con el otoño llega la caída de las hojas. Para algunos es la temporada favorita por los paisajes en tonos ocres, pero para muchos jardineros se convierte en una pesadilla por la cantidad de trabajo que implica la recolección de hojas. Y, más aún, pueden considerarse basura. ¿Pero sabías que realmente tienen una gran cantidad de beneficios para tu jardín? Desde mulch o mantillo hasta alimento para el suelo, lo cierto es que las hojas marchitas siguen siendo parte del ciclo y hay que saber cómo integrarlas. En este artículo, te presentamos cómo hacerlo. ¡Acompáñanos!

Las hojas caídas pueden convertirse en un abono natural para el jardín

Aunque las hojas caídas ya no tengan vida, todavía guardan dentro de sí muchos elementos que nos ayudarán a nutrir nuestro jardín. La materia orgánica seca, como son las hojas, es rica en carbono y minerales secundarios que, al descomponerse, mejoran la estructura del suelo, aumentan la retención de agua y alimentan a los microorganismos. De esta manera, lo que parecía un desecho se transforma en un recurso valioso para regenerar la tierra y mantenerla fértil. Estos son los pasos para hacer composta a partir de hojas caídas: Recolección: junta hojas secas en buen estado. Troceado: córtalas o tritúralas para acelerar la descomposición. Mezcla de materiales: combina las hojas con restos verdes como césped, cáscaras de frutas y verduras, y humus de lombriz. Con esto estás aportando nitrógeno y carbono de forma equilibrada a tu mezcla. Capas: coloca capas alternadas de hojas y restos verdes en tu compostera o montón. Humedad: mantén la mezcla húmeda, como una esponja escurrida, sin exceso de agua. Aireación: voltea la composta cada 2-3 semanas para oxigenarla y evitar malos olores. Tiempo: en 3-6 meses tendrás un compost oscuro, con olor a tierra fértil, listo para usar.

Una capa de hojas también protege las raíces cuando llega el frío

Otra forma de aprovechar las hojas que caen durante el otoño es usarlas a modo de mulch o mantillo. El mulch es una capa que puede ser de diferentes materiales y que se usa para: Retener el agua durante más tiempo y reducir el riego.

y reducir el riego. Alejar a plagas no voladoras .

. Proteger las raíces de choques térmicos, tanto por olas de calor como por heladas.

de choques térmicos, tanto por olas de calor como por heladas. Evitar el crecimiento de plántulas y hierbas no deseadas. Las hojas pueden servir justamente para estos fines. Para hacer una capa de mulch, simplemente dispersa las hojas alrededor del tronco de la planta que quieres proteger o sobre la extensión de suelo en la que no quieres que crezcan hierbas. Apunta a que tenga una profundidad de aproximadamente 5 centímetros. Al ser un material natural, se irá consumiendo poco a poco, así que mantente atento para reponerlo cuando haga falta.

No las retires todas: dejar parte de la hojarasca ayuda a conservar el hábitat de muchos animales

Aunque las hojas pueden ser utilizadas para los fines ya mencionados, es importante que no quites por completo todas las hojas que caigan sobre el suelo. Las hojas son una parte vital de los ecosistemas naturales, como los bosques húmedos, por ejemplo. Debajo de la capa de hojas habita una enorme variedad de organismos, desde microorganismos que degradan la materia vegetal para reincorporarla de nuevo al suelo, hasta animales que se refugian entre las hojas. Empezando por los insectos, tenemos a las luciérnagas. Hoy se encuentran en peligro de extinción y, entre los factores que las amenazan, está la retirada excesiva de hojas, donde ponen sus huevos. Otros insectos que peligran por la falta de hábitat en la hojarasca son los escarabajos, las arañas, los ciempiés, las hormigas y las larvas de mariposas nocturnas. Estos insectos tienen funciones polinizadoras, descomponedoras y reguladoras de plagas, así que procura no eliminar todas las hojas para que puedan sobrevivir. Y, finalmente, hay animales que dependen de la hojarasca para alimentarse de los insectos que allí viven, como principalmente las aves o las lagartijas que llegan a nuestro jardín, aunque en la naturaleza también pueden ser armadillos, erizos, ranas, ratones de campo y culebras.

Descarta las hojas que tengan hongos, plagas o estén en descomposición

Aunque hay que aprovechar al máximo lo que nuestro jardín produce, también hay que saber que no todas las hojas son aptas para usarse. Cuando comiences a acopiar hojas, descarta todas las que tengan alguna de las siguientes características: Presencia de hongos , que pueden ser manchas negras o blancas.

, que pueden ser manchas negras o blancas. Consistencia acuosa , que es un signo de descomposición avanzada.

, que es un signo de descomposición avanzada. Presencia evidente de plagas, como ácaros, araña roja e incluso huevos.

Aprovechar las hojas caídas permite ahorrar y reducir residuos

Mientras los sustratos comerciales requieren extracción, transporte y envases de plástico, las hojas caídas llegan solas, sin coste y sin huella de carbono adicional. Usarlas significa ahorrar dinero, reducir residuos y evitar depender de materiales importados que muchas veces degradan ecosistemas lejanos. En otras palabras, aprovechar la hojarasca es convertir un recurso gratuito y local en fertilidad para tu jardín, mientras disminuyes tu impacto ambiental.

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Bibliografía