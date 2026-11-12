Cuidado del jardín Por qué cada vez más jardineros cubren el suelo con cartón en otoño: así facilita el trabajo de primavera Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Con la llegada del otoño, hay un sencillo truco de jardinería que puede ahorrarte bastante trabajo cuando vuelva la primavera: cubrir la tierra con cartón. Aunque pueda parecer extraño utilizar cajas de cartón en el jardín o el huerto, esta práctica ayuda a controlar el crecimiento de malas hierbas y a proteger el suelo durante los meses más fríos. Se trata de un método económico y fácil de aplicar que, además, permite reutilizar materiales que normalmente acabarían en la basura. Pero ¿cómo funciona exactamente y por qué conviene hacerlo antes del invierno? Te explicamos qué beneficios tiene, cómo colocar el cartón correctamente y qué errores debes evitar para preparar tu jardín de cara a la primavera.

Qué ocurre cuando cubres la tierra del jardín con cartón

Quizás hayas escuchado hablar del mantillo o mulch: se trata de una capa protectora que se coloca sobre el sustrato para proteger a las plantas que hemos sembrado, con el fin de evitar el crecimiento de hierbas no deseadas y otros aspectos. El cartón sobre el jardín o huerto funciona de forma similar pero a mayor escala: colocándolo sobre la superficie ayudamos a reducir el crecimiento de otras plantas, y a nutrir el suelo. Esto funciona porque se limita el paso de luz en las zonas cercanas al suelo, evitando que suceda la fotosíntesis en las plantas a contener, y evitar su desarrollo. Por otro lado, el cartón se descompondrá poco a poco in situ, contribuyendo con materia orgánica a forma de nutrición.

El método de jardinería que evita recurrir a herbicidas y protege el suelo

Aunque pueda parecerlo, esto no es simplemente un consejo casero. Dentro de la jardinería regenerativa se usa como práctica para facilitar el trabajo de limpieza en el jardín, pues usando el sencillo principio de contener el crecimiento, se evita el uso de plaguicidas y químicos que pueden dañar la biodiversidad del jardín. Recuerda que lo ideal en huertos y jardines siempre será usar prácticas agroecológicas que permitan conservar el suelo, el acuífero e, incluso, a organismos que, aunque no siempre nos gusten, son parte del equilibrio de nuestro jardín. Además, combinándolo junto con otros elementos, puedes nutrir el suelo de nuevo para recibir la primavera de la mejor manera. Revisemos ahora en qué situaciones puedes usar el cartón, porque hay más de una, y te podrán ser útiles al momento de hacer más eficiente el mantenimiento de tu espacio. El cartón usado como mantillo o mulch tiene la enorme ventaja de poder cubrir con él grandes extensiones de espacio por poco dinero.

Dos formas de utilizar cartón para controlar las malas hierbas

Cartón para evitar plantas nuevas Puedes usar láminas de cartón cuando quieras contener la germinación de nuevas semillas que se cuelen hasta tu jardín de forma inesperada, facilitando así la limpieza que suele conllevar el deshierbe que, además de tiempo, toma esfuerzo y algunos dolores de espalda. Cartón para eliminar plantas ya existentes El cartón puede usarse además como herramienta de función similar a un plaguicida, pero sin las consecuencias de estos químicos. Colocando cartón sobre superficies amplias, puedes eliminar plantas herbáceas no deseadas de forma eficiente, sin tener que dedicar el tiempo ni productos posiblemente costosos para eliminarlas. Al cubrir esas “malas hierbas” con el cartón, evitarás que les llegué la luz del sol y acaben muriendo.

Por qué el otoño es el momento ideal para cubrir el jardín con cartón

El cartón se usa para el otoño, que es la temporada cuando muchas plantas están por producir sus semillas para dispersarse. Muchas de ellas suelen llegar a nuestro jardín desde zonas lejanas, pero con el cartón colocado justo al inicio del otoño, se puede evitar que las semillas se asienten. Para cuando se aproxime la primavera, tendrás muchas menos plantas inesperadas con las cuales lidiar, haciendo fácil el mantenimiento y podrás cuidar mejor las plantas que siembres expresamente. Asimismo, al aplicarlo en otoño, tendrás listo el espacio para primavera, porque el cartón ya se habrá desintegrado a tiempo y formará abono.

Cómo colocar cartón en el jardín para que funcione correctamente

Estos son los pasos a seguir: Coloca una lámina de cartón sobre el suelo a cubrir. Humedece el cartón para que se asiente. Coloca una capa de humus de lombriz. Termina con una capa de hojas secas. Con este método, vas a permitir que el cartón se desintegre e incorpore al sustrato, mientras limitas el paso de luz para evitar el desarrollo de nuevas plantas.

Los errores que debes evitar antes de cubrir el suelo con cartón

Para tener éxito usando láminas de cartón en tu jardín o huerto, debes tener en cuenta algunas directrices, pues no todos son aptos, y hay que darles atención cada cierto tiempo. Algunos de los errores más frecuentes al usar cartón son: Usar cartón impreso Aunque sea tentador reutilizar la mayoría de cartones que tengas a mano, esta no es la mejor idea. Aquellos que estén impresos, tienen tintas químicas que al degradarse con el agua, se escurren en la tierra y contaminan. Lo mejor es usar cartones sin tintas para que no conlleven este riesgo. Por la misma razón, también hay que quitar toda la cinta adhesiva y plásticos. No revisar constantemente la zona con cartón Puede ser que el cartón atraiga hongos y termitas, o que limite el paso de oxígeno, así que es necesario que revistes de vez en cuando cómo se ve todo debajo de las láminas. Si notas exceso de moho, insectos o cualquier otro elemento extraño, valora si es mejor quitarlo.

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Bibliografía