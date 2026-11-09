Wepe, el lince ibérico liberado este verano en Aragón, muere atropellado en Zaragoza apenas cuatro meses después

Imagen: Francisco J. Olmo - Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El lince ibérico vuelve a sufrir las consecuencias de los accidentes en carretera. Wepe, uno de los ejemplares liberados este verano en Aragón para recuperar la presencia de esta especie en la comunidad, ha aparecido muerto en las proximidades de la autovía A-2, a la altura de La Muela (Zaragoza). Todo apunta a que el animal murió atropellado mientras intentaba cruzar la vía durante la noche del 7 al 8 de noviembre, aunque todavía falta confirmar la causa exacta. Su fallecimiento supone un nuevo contratiempo para el proyecto de recuperación del felino en el valle del Huerva. Wepe llevaba apenas cuatro meses en libertad y era seguido mediante un dispositivo GPS que permitía conocer sus desplazamientos por distintos municipios zaragozanos.

Wepe, el lince ibérico que llevaba cuatro meses explorando Zaragoza

El ejemplar, un macho procedente del entorno del centro de cría de La Olivilla, en Jaén, fue liberado el 9 de julio en Torrecilla de Valmadrid, dentro de la primera campaña de reintroducción del lince ibérico en Aragón. Desde entonces, Wepe había permanecido en fase exploratoria, una etapa en la que los animales recorren el territorio hasta encontrar zonas adecuadas para asentarse. Gracias a la baliza GPS que llevaba instalada, los técnicos pudieron seguir sus movimientos por diferentes localidades de la cuenca del Huerva y sus alrededores. Durante estos meses llegó a desplazarse por términos municipales como Azuara, Aguarón, Herrera de los Navarros, Paniza, Mezalocha y Muel. Además, en los últimos días había permanecido junto a Windtail, una de las hembras liberadas en el mismo programa. Esta proximidad había despertado el interés del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Aragón, cuyos técnicos contemplaban la posibilidad de que ambos ejemplares pudieran llegar a establecerse como pareja y asentarse en el territorio. Sin embargo, la muerte de Wepe ha truncado esa posibilidad. Según ha informado el Gobierno autonómico, en los próximos días se realizará una necropsia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento. La hipótesis principal es que murió tras ser atropellado al cruzar la A-2 a la altura de La Muela.

Ya son dos los linces muertos de los ocho liberados en Aragón

La muerte de Wepe es la segunda baja registrada desde que comenzó el programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón en marzo de 2026. En esta primera campaña se han incorporado ocho ejemplares al medio natural mediante cinco sueltas en la cuenca del Huerva. La primera pérdida fue la de Waka, una hembra que había sido liberada el 27 de mayo. Murió a finales de junio después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante uno de sus primeros desplazamientos exploratorios. Los responsables del proyecto apuntaron entonces a un posible accidente con un tren. Con Wepe, ya son dos los animales fallecidos de los ocho que se habían liberado durante este primer año de trabajo. Los otros ejemplares forman parte de un proyecto que busca recuperar la presencia del felino en una zona donde había desaparecido. La iniciativa comenzó el 17 de marzo con la llegada de Windtail y Wynx. Posteriormente se incorporaron Worbi y Waka, Werba y Wound, además de Wepe y Walqa, cuya liberación se produjo el 22 de julio. Imagen: Liberación de un lince en Aragón / Gobierno de Aragón

Los atropellos, una de las principales amenazas para el lince ibérico

El caso de Wepe vuelve a poner el foco en uno de los problemas más importantes para la conservación del lince ibérico: la mortalidad provocada por las infraestructuras de transporte. Los atropellos constituyen una de las principales causas de muerte no natural de esta especie. Los desplazamientos de los ejemplares jóvenes y la necesidad de explorar nuevos territorios pueden llevarlos a cruzar carreteras y otras vías de comunicación, con el consiguiente riesgo de sufrir accidentes. Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) reflejan la dimensión del problema. Según el censo de lince ibérico de 2025, durante ese año se registraron 273 muertes de ejemplares en España y Portugal. De ellas, 212 se debieron a atropellos en carreteras y otras infraestructuras viarias, lo que representa el 77,9 % de la mortalidad detectada. A pesar de este problema, la población de lince ibérico continúa creciendo. El mismo informe contabilizó 2.663 ejemplares en España y Portugal durante 2025, un 10,9 % más que el año anterior. La expansión de la especie hacia nuevos territorios es una buena noticia para su conservación, pero también plantea nuevos desafíos. La recuperación no depende únicamente de conseguir que los animales nazcan y se reproduzcan en libertad: también es necesario reducir los peligros que encuentran cuando se desplazan y buscan nuevos espacios donde vivir. En Aragón, el seguimiento mediante dispositivos GPS y la prevención de accidentes forman parte de las líneas de trabajo del programa de reintroducción. La muerte de Wepe recuerda que garantizar la seguridad de los corredores naturales y los desplazamientos de los ejemplares es fundamental para que el lince ibérico pueda volver a ocupar territorios donde había desaparecido.