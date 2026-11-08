Ecosistemas En 2018, Florida reconstruyó un arrecife de ostras que se había convertido en un banco de arena: solo cinco años después, pasó de casi cero a 244 ostras por metro cuadrado Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Florida recuperó un arrecife de ostras con piedra caliza / Universidad de Florida ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Un arrecife prácticamente desaparecido volvió a convertirse en un ecosistema marino lleno de vida gracias a una solución inesperada: utilizar piedra caliza dolomítica para reconstruir su estructura. Durante años, la degradación había reducido este hábitat a un banco de arena, sin las superficies firmes que necesitan las larvas de ostra para asentarse y crecer. El proyecto, desarrollado en la costa de Florida, consiguió que la densidad de ostras pasara de valores casi nulos a 244 ejemplares por metro cuadrado en apenas cinco años, demostrando el potencial de la restauración de arrecifes para recuperar hábitats marinos degradados.

Así fue como el arrecife de ostras de Florida perdió su riqueza biológica

El arrecife Lone Cabbage, situado cerca de la desembocadura del East Pass del río Suwannee, en la costa del golfo de Florida, fue durante décadas un hábitat importante para las ostras. Sin embargo, su población fue disminuyendo progresivamente hasta que la estructura perdió gran parte de su riqueza biológica y terminó convertida en un banco de arena. La desaparición de este ecosistema tuvo consecuencias que iban más allá de la reducción del número de ostras. Estos arrecifes proporcionan refugio y alimento a peces y otras especies marinas, contribuyen al mantenimiento de las pesquerías locales y ayudan a amortiguar el impacto de las olas sobre la costa. Entre 2010 y 2017, los investigadores realizaron estudios de campo y pequeños experimentos para comprender por qué el arrecife no conseguía recuperarse de forma natural. Los resultados apuntaron a un problema fundamental: el fondo marino había perdido buena parte de las superficies duras que las larvas de ostra necesitan para fijarse y desarrollarse.

La piedra caliza dolomítica que permitió recrear el hábitat de las ostras

La restauración a gran escala del arrecife comenzó en el verano de 2018 con el apoyo de la National Fish and Wildlife Foundation. El proyecto reunió a investigadores de la Universidad de Florida, empresas locales, operadores de canteras y miembros de la Asociación de Ostreros de Cedar Key, que colaboraron para reconstruir el hábitat deteriorado. La solución consistió en distribuir piedra caliza dolomítica de origen local sobre la superficie del antiguo arrecife. Para ello utilizaron bloques de diferentes tamaños, de entre 15 y 91 centímetros aproximadamente, con los que recrearon una estructura irregular similar a la de los arrecifes naturales. El diseño también tuvo en cuenta la altura del terreno. La nueva superficie alcanzó entre 38 y 46 centímetros, unas dimensiones parecidas a las de otros arrecifes saludables de la zona. Esto era importante porque las larvas de ostra, conocidas como spat, necesitan superficies firmes donde adherirse para comenzar a desarrollarse. Además, los espacios que quedaban entre las rocas ofrecían zonas protegidas en las que las ostras jóvenes podían asentarse y crecer. De esta manera, la intervención no se limitaba a colocar material en el fondo marino, sino que buscaba reproducir las condiciones físicas necesarias para recuperar el ecosistema. Imagen: Seguimiento de la restauración del arrecife de ostras de Florida / Universidad de Florida

El arrecife de ostras comenzó a recuperarse en solo seis meses

Los primeros resultados de la intervención fueron visibles mucho antes de lo esperado. En los seis meses posteriores a la reconstrucción del arrecife, la densidad de ostras vivas pasó de valores prácticamente nulos a unos 91 ejemplares por metro cuadrado. Este aumento confirmó que la nueva estructura estaba proporcionando las superficies necesarias para que las larvas pudieran asentarse y desarrollarse. La recuperación no se detuvo durante los años siguientes. Los controles realizados por los investigadores mostraron que la densidad continuaba creciendo, hasta alcanzar aproximadamente 244 ostras vivas por metro cuadrado en el quinto año después de la restauración. Estas cifras reflejan que la intervención no solo consiguió atraer nuevas ostras, sino que permitió recuperar progresivamente una población capaz de desarrollarse sobre el arrecife reconstruido. La piedra caliza dolomítica había proporcionado una base estable para favorecer el asentamiento de nuevos ejemplares y el crecimiento de las generaciones posteriores. La recuperación de las ostras permitió restablecer parte de las funciones ecológicas que se habían perdido con la degradación del hábitat. A medida que los ejemplares crecían y se agrupaban, contribuían a formar una estructura tridimensional que ofrecía refugio a otros organismos marinos y mejoraba las condiciones del entorno.

Por qué la restauración del arrecife ayuda a recuperar el equilibrio del ecosistema marino

Los arrecifes de ostras desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas costeros, ya que proporcionan alimento, refugio y zonas de reproducción para numerosas especies marinas. A medida que las ostras se agrupan y forman nuevas estructuras, generan espacios entre sus conchas que pueden ser aprovechados por peces, cangrejos y otros invertebrados. De esta forma, la reconstrucción del arrecife contribuye a recuperar un hábitat mucho más diverso que el que ofrecía el antiguo fondo degradado. Otro de sus beneficios está relacionado con la calidad del agua. Las ostras se alimentan filtrando partículas y microorganismos presentes en el agua, por lo que una población saludable puede contribuir a reducir la cantidad de materia en suspensión y favorecer unas condiciones más adecuadas para otros organismos. También ayudan a proteger las zonas costeras frente a la acción del oleaje. La estructura de los arrecifes puede reducir parte de la energía de las olas y limitar la erosión, una función especialmente importante en regiones vulnerables a las tormentas y al aumento del nivel del mar. Imagen: Seguimiento de la restauración del arrecife de ostras de Florida / Universidad de Florida

El caso de Florida muestra que es posible recuperar arrecifes que parecían perdidos

La recuperación del arrecife Lone Cabbage demuestra que la degradación de algunos ecosistemas marinos no tiene por qué ser irreversible. La experiencia de Florida pone de manifiesto que, cuando se identifican correctamente las causas de su deterioro, es posible aplicar soluciones relativamente sencillas para favorecer su recuperación. Aunque cada ecosistema presenta unas características y necesidades diferentes, los resultados obtenidos en Florida muestran que combinar la recuperación física del hábitat con un seguimiento científico a largo plazo puede marcar la diferencia. Un arrecife que parecía perdido consiguió convertirse de nuevo en un entorno capaz de albergar una población creciente de ostras y recuperar parte de sus funciones ecológicas.