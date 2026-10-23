Ecosistemas Plantan 2.490 millones de semillas de ostras y recuperan 139 hectáreas de arrecifes saludables en Maryland Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: NOAA Fisheries ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Plantar miles de millones de ostras puede parecer una apuesta descomunal, pero Maryland ha conseguido convertirla en un éxito medioambiental. En Harris Creek, la introducción de 2.490 millones de semillas de ostras ha permitido recuperar 139 hectáreas de arrecifes saludables, un avance clave para restaurar uno de los hábitats marinos más importantes de la bahía de Chesapeake. Estos arrecifes no solo favorecen la recuperación de las poblaciones de ostras autóctonas, sino que también proporcionan refugio a otras especies y contribuyen a mejorar la calidad del agua. El resultado demuestra hasta qué punto un proyecto de restauración bien planificado puede ayudar a recuperar ecosistemas costeros degradados.

Maryland recupera 139 hectáreas de arrecifes de ostras tras plantar miles de millones de semillas

La recuperación de los arrecifes de ostras en Harris Creek, en el estado de Maryland, se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados de restauración de ecosistemas marinos de la bahía de Chesapeake. Tras plantar 2.490 millones de semillas de ostras entre 2011 y 2020, el proyecto consiguió que 139 hectáreas de arrecifes cumplieran los criterios establecidos para considerarse restaurados. La iniciativa forma parte de un programa más amplio destinado a recuperar las poblaciones de ostras autóctonas, cuya presencia en la bahía se ha reducido drásticamente durante las últimas décadas. Para conseguirlo, los equipos responsables combinaron la construcción de nuevos arrecifes con la introducción de ostras jóvenes procedentes de criaderos, favoreciendo así el desarrollo de hábitats capaces de sostener nuevas poblaciones. Los resultados no se limitaron a la cantidad de ejemplares introducidos. El seguimiento científico permitió comprobar que, seis años después de las intervenciones, 139 de las 141 hectáreas tratadas en Harris Creek cumplían los criterios de restauración establecidos. Las evaluaciones tuvieron en cuenta aspectos como la densidad de ostras, su biomasa y la estabilidad de los arrecifes. Imagen: NOAA Fisheries

Así han conseguido recuperar los arrecifes de ostras en Maryland

La restauración de Harris Creek comenzó en 2011 con un plan que combinaba la preparación del fondo marino y la introducción de ostras jóvenes producidas en criaderos. El objetivo no era únicamente aumentar el número de ejemplares, sino reconstruir arrecifes capaces de mantenerse y desarrollar sus funciones ecológicas a largo plazo. Para ello, los equipos utilizaron dos métodos principales. En las zonas donde el fondo ya ofrecía condiciones adecuadas, depositaron ostras jóvenes adheridas a conchas, una técnica conocida como spat-on-shell. En otras áreas, primero añadieron materiales para crear una base estable sobre la que pudieran asentarse y crecer los moluscos. Una parte importante de las ostras procedía del criadero de la Universidad de Maryland en Horn Point, especializado en producir ejemplares destinados a proyectos de recuperación. Los investigadores evaluaron los arrecifes tres y seis años después de las intervenciones, analizando la densidad y la biomasa de las ostras, la presencia de distintas generaciones y la estabilidad de las estructuras. Este sistema permitió distinguir entre las zonas donde simplemente se habían introducido ejemplares y aquellas en las que el ecosistema había alcanzado los niveles necesarios para considerarse restaurado. De las 141 hectáreas tratadas, 139 superaron los criterios establecidos tras seis años de seguimiento, lo que confirmó el éxito de la intervención en casi toda la superficie restaurada. Harris Creek no es la única zona que ha registrado avances. En el río Little Choptank se han conseguido 145 hectáreas de arrecifes saludables tras plantar 2.160 millones de semillas de ostras, mientras que en el río Tred Avon se han recuperado 53 hectáreas con la introducción de 1.200 millones de semillas. El trabajo continúa en otras áreas de Maryland. Solo en 2024, los colaboradores del programa plantaron más de 340 millones de semillas de ostras, producidas en el criadero de Horn Point, para reforzar las poblaciones y favorecer la expansión de estos hábitats marinos. Imagen: NOAA Fisheries / Virginia Marine Resources Commission

Por qué recuperar los arrecifes de ostras beneficia a todo el ecosistema marino

La recuperación de los arrecifes de ostras de Maryland tiene implicaciones que van más allá del aumento de las poblaciones de estos moluscos. Su presencia contribuye al funcionamiento de la bahía de Chesapeake, ya que los arrecifes proporcionan refugio y alimento a numerosas especies y ayudan a mantener la biodiversidad de las aguas costeras. Las ostras también desempeñan un papel importante en la calidad del agua. Al alimentarse, filtran partículas en suspensión, incluidos algunos organismos microscópicos, lo que puede favorecer una mayor claridad del agua. Este proceso beneficia a otros organismos marinos y contribuye al equilibrio del ecosistema, aunque sus efectos dependen de las condiciones ambientales y de la escala de las poblaciones. La importancia de estos arrecifes también reside en su capacidad para reducir el exceso de algas y nutrientes en el agua. Además, sus estructuras crean espacios donde pueden vivir y desarrollarse especies como los cangrejos azules y las lubinas rayadas, que utilizan estos hábitats durante sus primeras etapas de vida. El proyecto de Harris Creek muestra que la restauración marina requiere algo más que introducir grandes cantidades de ejemplares. La selección de las zonas adecuadas, la reconstrucción del fondo y la vigilancia de los arrecifes durante años son elementos esenciales para que los resultados perduren. Aunque la recuperación de 139 hectáreas supone un avance significativo, mantener estos hábitats saludables sigue siendo fundamental. La experiencia de Maryland ofrece un modelo para futuras iniciativas de conservación que busquen recuperar especies autóctonas y fortalecer los ecosistemas costeros.