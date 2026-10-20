Ecosistemas Tras derribar cuatro represas hidroeléctricas, una tribu indígena siembra millones de semillas para recuperar un río histórico de Estados Unidos Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: YouTube / @OPB ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Durante más de un siglo, cuatro represas hidroeléctricas bloquearon el curso del río Klamath, en Estados Unidos, alterando sus ecosistemas y dificultando el desplazamiento de los peces migratorios. Tras la demolición de estas infraestructuras entre 2023 y 2024, el río comienza una nueva etapa en la que la recuperación de la naturaleza se ha convertido en una prioridad. La tribu indígena Yurok ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para sembrar millones de semillas autóctonas y devolver la vegetación a los terrenos que quedaron al descubierto tras el vaciado de los antiguos embalses. La iniciativa busca frenar la erosión, recuperar los hábitats naturales y favorecer el regreso de la fauna, incluido el salmón, una especie fundamental tanto para el equilibrio ecológico de la región como para la cultura de esta comunidad.

La tribu Yurok prepara la recuperación del río Klamath tras retirar las cuatro represas

La eliminación de cuatro represas hidroeléctricas en el río Klamath, situado entre Oregón y California, marcó el inicio de una nueva etapa para uno de los ecosistemas fluviales más importantes del oeste de Estados Unidos. Las obras, concluidas entre 2023 y 2024, permitieron recuperar el acceso a más de 640 kilómetros de hábitat para peces migratorios, después de más de un siglo de interrupciones. Sin embargo, retirar las estructuras no era suficiente para garantizar la recuperación del entorno. El vaciado de los antiguos embalses dejó amplias superficies de terreno expuestas a la erosión y a la expansión de especies vegetales invasoras. Ante este escenario, la tribu indígena Yurok puso en marcha un ambicioso proyecto de restauración ecológica basado en la recuperación de la vegetación autóctona. La iniciativa contempla la siembra de millones de semillas y la plantación de árboles, arbustos y otras especies propias de la región, con el objetivo de reconstruir los hábitats naturales y favorecer el regreso de la fauna. El trabajo comenzó años antes de la demolición de las represas, con la recolección de semillas de plantas nativas y su posterior cultivo en viveros. De este modo, la comunidad pudo preparar el material vegetal necesario para intervenir en los terrenos que quedarían al descubierto tras la retirada de las estructuras.

Millones de semillas autóctonas para recuperar los terrenos que quedaron bajo el agua

El proyecto incluye la recuperación de plantas herbáceas, arbustos y árboles que formaban parte del paisaje antes de la construcción de las infraestructuras hidroeléctricas. Estas especies cumplen funciones esenciales: ayudan a estabilizar el terreno, reducen la erosión, proporcionan alimento, sirven de refugio a la fauna y contribuyen a restablecer las relaciones naturales entre el río y sus riberas. Una parte importante del trabajo consistía en preparar las semillas con antelación para disponer de suficientes ejemplares cuando los antiguos embalses quedaran vacíos. La recuperación de la cubierta vegetal también resulta fundamental para evitar que las especies invasoras ocupen los espacios recién liberados. Con el tiempo, el objetivo es que los terrenos recuperen una composición vegetal similar a la que existía antes de la construcción de las represas, creando las condiciones necesarias para que el ecosistema del Klamath vuelva a desarrollarse de forma natural. Imagen: The Yurok Tribe

El regreso del salmón, otra de las claves para recuperar el río Klamath

La recuperación del río Klamath también está estrechamente relacionada con el futuro de sus poblaciones de salmón, una especie fundamental para el equilibrio ecológico de la región y para la cultura de la tribu Yurok. Durante décadas, las represas dificultaron los desplazamientos de estos peces hacia las zonas de desove, alterando su ciclo reproductivo y reduciendo su acceso a importantes áreas de hábitat. La eliminación de las barreras hidroeléctricas ha permitido abrir de nuevo tramos del río que permanecieron inaccesibles durante generaciones. Este cambio supone una oportunidad para que los salmones recuperen sus rutas migratorias y vuelvan a utilizar zonas adecuadas para reproducirse. No obstante, la recuperación de estas poblaciones depende de varios factores, entre ellos la calidad del agua, la disponibilidad de hábitats apropiados y la regeneración de la vegetación de ribera. Por este motivo, la restauración de los terrenos liberados por las represas complementa los beneficios de recuperar la continuidad del cauce. Para la comunidad Yurok, devolver la vida al Klamath significa también proteger una relación histórica con el río. Imagen: YouTube / @OPB

La recuperación del río Klamath necesitará años para consolidarse

La recuperación del río Klamath es un proceso a largo plazo que no termina con la demolición de las represas ni con la siembra de millones de semillas. La regeneración de la vegetación, la estabilización de los suelos y la recuperación de las poblaciones de peces requieren tiempo, seguimiento científico y actuaciones continuadas para comprobar cómo evoluciona el ecosistema. Uno de los principales retos será conseguir que las especies autóctonas se establezcan en los terrenos liberados y que la vegetación pueda desarrollarse sin que las plantas invasoras vuelvan a ocupar el espacio. También será necesario evaluar cómo responden las distintas especies animales a los cambios en el cauce y en las condiciones del hábitat. La participación de la tribu Yurok resulta especialmente relevante en este proceso, tanto por su conocimiento histórico del territorio como por su implicación directa en los trabajos de restauración. Su iniciativa demuestra que la recuperación de un río exige combinar la eliminación de las barreras artificiales con medidas destinadas a reconstruir los ecosistemas que existían antes de su transformación.