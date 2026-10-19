Florece durante casi 2 meses y necesita pocos cuidados: la planta de flores rosas que los jardineros eligen para llenar el jardín en otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Cuando el verano llega a su fin y muchas plantas comienzan a perder sus flores, existe una especie capaz de devolverle el color al jardín. Se trata del crisantemo (Chrysanthemum × morifolium), una planta ornamental que destaca por sus abundantes flores, especialmente las de tonalidades rosadas, y por sus cuidados relativamente sencillos. Su floración puede mantenerse durante varias semanas y, en condiciones favorables, algunas variedades permiten disfrutar de sus colores durante cerca de dos meses. Por eso, los crisantemos son una alternativa atractiva para quienes desean mantener sus jardines llenos de vida durante el otoño.

Por qué los crisantemos llenan de flores el jardín justo en otoño

El atractivo de los crisantemos no se limita a su apariencia. Estas plantas tienen una particularidad biológica: muchas variedades responden a la duración de la noche para iniciar la formación de sus botones florales. Cuando los días se acortan y las noches se alargan, reciben una señal natural que favorece su floración. Por eso, en buena parte de España, los crisantemos comienzan a destacar entre finales del verano y el otoño, cuando muchas otras plantas reducen su floración. Combinar variedades tempranas y tardías permite prolongar el periodo de floración desde finales del verano hasta bien entrado el otoño. En España, las fechas concretas pueden variar según la región y las condiciones climáticas. Esto no significa que cada flor permanezca intacta durante dos meses: el espectáculo se sostiene gracias a la apertura sucesiva de numerosos botones y a la combinación de variedades tempranas y tardías. La duración real depende del cultivar, la temperatura y las condiciones de cultivo. Aunque se conocen por sus flores amarillas, blancas y anaranjadas, los crisantemos rosados resultan especialmente llamativos y son de los más buscados. Existen tonos suaves, cercanos al pastel, y otros intensos que contrastan con el verde oscuro de sus hojas. Algunas flores recuerdan a pequeñas margaritas, son flores más simples, mientras que otras presentan pétalos densamente agrupados y una apariencia redondeada, pues son flores con una cantidad doble de pétalos y parecen pompones. Esa diversidad permite utilizarlos como protagonistas de un macizo, acompañantes de otras especies o puntos de color en una terraza. Además, su floración tardía ofrece una ventaja ecológica: algunas variedades, especialmente aquellas con flores abiertas y centros accesibles, pueden proporcionar néctar a insectos polinizadores cuando otras fuentes de alimento comienzan a escasear.

Los cuidados que necesita el crisantemo para llenarse de flores

La fama de resistentes que tienen los crisantemos no significa que puedan crecer sin atención. Su principal requisito es recibir suficiente luz. Un lugar soleado favorece un crecimiento vigoroso y una mayor producción de flores, mientras que la sombra excesiva puede debilitar los tallos y reducir la floración. También necesitan un suelo que permita evacuar el agua con facilidad. El riego debe mantener una humedad moderada y constante, especialmente durante el establecimiento y cuando se cultivan en macetas. La clave es comprobar el sustrato antes de añadir agua: dejarlo secar por completo durante demasiado tiempo perjudica la planta, pero mantener las raíces encharcadas también puede causar problemas. Conviene dirigir el agua hacia la base en lugar de mojar innecesariamente el follaje. Hay que prestar atención a la ubicación, al riego y al manejo de los tallos para aprovechar mejor la floración. Un recurso útil es el despunte durante la etapa de crecimiento: retirar las puntas de los brotes estimula la ramificación y ayuda a conseguir plantas más compactas, capaces de sostener numerosas flores. Sin embargo, hacerlo demasiado tarde puede eliminar los botones que deberían abrirse en otoño. También es recomendable retirar las flores marchitas para conservar una apariencia ordenada y vigilar la aparición de pulgones u otras plagas. Si el crisantemo está en una maceta, esta debe contar con orificios de drenaje. Con estas precauciones, la planta puede ofrecer un resultado vistoso sin exigir labores diarias complicadas ni conocimientos especializados de jardinería.

Cómo elegir los crisantemos que mejor resisten el otoño

Antes de comprar un crisantemo, vale la pena observar algo más que el color de sus pétalos. Una planta con abundantes botones todavía cerrados suele ofrecer más oportunidades de disfrutar la floración en casa que otra cuyas flores ya están completamente abiertas. También conviene revisar que las hojas estén sanas y que el sustrato no presente señales de encharcamiento. Para un jardín de aspecto natural, los ejemplares rosados pueden combinarse con plantas de follaje verde o con flores blancas y violetas. En cambio, colocar varios crisantemos del mismo tono en una jardinera produce un efecto uniforme y llamativo. Sus formas compactas permiten decorar entradas, caminos, balcones y patios pequeños, siempre que reciban luz suficiente. No todos los crisantemos resisten el invierno de la misma manera. Algunos ejemplares vendidos para decorar interiores o terrazas están destinados principalmente a una floración temporal, mientras que ciertas variedades de jardín pueden sobrevivir a las bajas temperaturas y volver a florecer al año siguiente. Por eso, antes de comprarlos, conviene comprobar su resistencia al frío, especialmente en las zonas del interior y norte de España. En las regiones españolas con otoños suaves, como buena parte del litoral mediterráneo, la floración puede prolongarse durante más tiempo. En cambio, en las zonas del interior, donde las primeras heladas pueden llegar antes, las flores suelen deteriorarse con mayor rapidez. Por eso, elegir variedades adaptadas al clima local resulta fundamental. Con una buena ubicación y cuidados básicos, los crisantemos rosados demuestran que el otoño no tiene por qué ser una temporada de jardines apagados.