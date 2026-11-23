¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Noviembre todavía permite disfrutar de un jardín lleno de flores, incluso cuando las temperaturas empiezan a bajar. Hay plantas de temporada que resisten bien el frío y otras especies que mantienen su floración durante los meses invernales, por lo que son perfectas para dar un toque de color a macetas, jardineras y parterres. Entre las tonalidades más llamativas para esta época destacan los morados y violetas, que combinan muy bien con los colores propios del otoño. Desde los clásicos pensamientos hasta los brezos de invierno, existen varias opciones para conseguirlo. Estas son cinco flores violetas que puedes plantar en noviembre para tener un jardín lleno de color durante el otoño y el invierno.

Pensamientos morados, flores resistentes para los meses fríos

Los pensamientos (Viola × wittrockiana) son una de las mejores opciones para llenar de color el jardín durante el otoño y el invierno. Se pueden encontrar en numerosos tonos, pero sus variedades moradas y violetas destacan especialmente por sus pétalos aterciopelados y sus dibujos centrales. Noviembre es un buen momento para plantarlos en macetas, jardineras o directamente en el suelo del jardín. Son plantas bastante resistentes al frío y pueden mantener sus flores durante buena parte del invierno, siempre que reciban suficiente luz y se cultiven en un sustrato con buen drenaje. Además, si se retiran las flores marchitas con regularidad, se puede favorecer que sigan produciendo nuevas flores durante más tiempo.

Violas, pequeñas flores violetas que aguantan el frío

Las violas (Viola cornuta) son parientes de los pensamientos, pero tienen flores más pequeñas y abundantes. Sus variedades moradas, violetas y azuladas son muy decorativas y permiten crear alfombras de color en los parterres o composiciones en jardineras. Se pueden plantar en noviembre a partir de ejemplares de vivero, ya que están disponibles como plantas de temporada durante los meses fríos. Prefieren los lugares soleados o con semisombra y necesitan riegos moderados, evitando que el agua se acumule alrededor de las raíces. Una de sus principales ventajas es que toleran bastante bien las bajas temperaturas y pueden seguir floreciendo durante el invierno, especialmente en las zonas de clima más suave.

Ciclamen, flores violetas para dar color al jardín en invierno

El ciclamen (Cyclamen persicum), también conocido como violeta de los Alpes, es una de las plantas ornamentales más características de los meses fríos. Sus flores tienen pétalos curvados hacia arriba y se pueden encontrar en diferentes tonalidades, entre ellas el púrpura, el violeta y el morado intenso. Es una buena opción para plantar en noviembre si se eligen ejemplares que ya tengan flores o capullos. Queda especialmente bien en macetas y jardineras situadas en lugares frescos, luminosos y protegidos de las heladas intensas. Conviene mantener el sustrato ligeramente húmedo, sin encharcarlo, y evitar el sol directo más fuerte. En zonas donde las temperaturas bajan mucho de cero, es preferible colocarlo bajo un porche o en un espacio exterior resguardado.

Brezo de invierno, pequeñas flores moradas que resisten las bajas temperaturas

El brezo de invierno (Erica carnea) es una planta muy interesante para quienes quieren mantener el jardín decorado cuando llega el frío. Se trata de un pequeño arbusto perenne que produce numerosas flores acampanadas y puede presentar tonalidades rosas, lilas y púrpuras, según la variedad. Aunque su floración más característica llega durante el invierno, se puede plantar en noviembre para que se establezca en el jardín. Es adecuado tanto para parterres como para macetas y rocallas, y destaca por su resistencia a las bajas temperaturas. Necesita una ubicación soleada o con semisombra y un suelo bien drenado. Conviene comprobar las necesidades de la variedad elegida, ya que muchos brezos prefieren los terrenos ácidos y no se desarrollan bien en suelos muy calcáreos.

Prímulas violetas, una apuesta para los últimos meses del invierno

Las prímulas (Primula vulgaris) son otras flores de temporada que permiten añadir tonalidades violetas al jardín. Sus flores aparecen agrupadas sobre rosetas de hojas verdes y existen variedades de color morado, lila y violeta. Noviembre es un buen momento para plantarlas a partir de ejemplares de vivero, especialmente en zonas frescas y con cierta protección frente al sol directo. Prefieren los lugares de semisombra y un sustrato húmedo, pero con buen drenaje. Aunque su floración suele intensificarse desde finales del invierno y durante la primavera, en climas suaves pueden empezar a mostrar sus flores antes. Por eso, conviene elegir plantas que ya tengan capullos si se busca conseguir color desde el momento de la plantación en otoño.

Cómo conseguir que las flores violetas aguanten el invierno

Para mantener estas cinco plantas en buen estado, es importante adaptar los cuidados a las condiciones de cada jardín. Los pensamientos y las violas soportan bastante bien el frío, mientras que los ciclámenes necesitan más protección frente a las heladas intensas. Los brezos, por su parte, requieren prestar atención al tipo de suelo. También conviene evitar los riegos excesivos durante esta época, ya que la tierra tarda más en secarse y el encharcamiento puede perjudicar las raíces. Si se cultivan en macetas, es recomendable comprobar que tengan agujeros de drenaje. Con estas cinco especies puedes mantener el jardín lleno de tonalidades moradas y violetas durante el otoño y buena parte del invierno, sin tener que esperar a la llegada de la primavera para disfrutar de sus flores.