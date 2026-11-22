¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Si algo nos agota a quienes amamos los jardines es llegar a los meses fríos, cuando la mayoría de los árboles pierden sus hojas y son pocas las flores que podemos contemplar. El paisaje cambia, los días se acortan y parece que el jardín entra en una etapa de descanso hasta la llegada de la primavera. Pero la buena noticia es que hay un arbusto muy resistente al frío que, si lo plantas en noviembre, puede regalarte sus bellas flores durante el invierno: la Erica multiflora. Este arbusto de origen mediterráneo destaca por su bajo mantenimiento, su capacidad para adaptarse a distintos climas y sus pequeñas flores rosadas, que además atraen a las abejas y otros insectos polinizadores. Si quieres llenar de color los meses más fríos y descubrir cómo cultivar esta planta en tu jardín, en esta guía te contamos cuáles son sus principales características, qué cuidados necesita y cuál es el mejor momento para plantarla.

El brezo de invierno: un arbusto de flores rosas que mantiene el jardín lleno de vida incluso con frío

La Erica multiflora es un arbusto o brezo de hojas perennes que puede alcanzar los dos metros y medio de altura. En invierno presenta unas hermosas flores de color rosa en diversos tonos, que pueden llegar incluso al lila claro. Cuando sus flores se marchitan y se secan, adquieren un color marrón rojizo. Tienen forma de campanilla invertida y nacen a los lados de las ramas y alrededor de sus extremos. Además, sus flores son melíferas y, gracias a su dulce aroma a miel, suelen atraer a las abejas y a otros insectos. Sus hojas son cortas y afiladas, con forma de aguja, y se asemejan en cierta medida a las de las coníferas o los pinos. Son de color verde oscuro. Se trata de un arbusto de origen mediterráneo, por lo que su entorno más propicio es el de clima templado o cálido, aunque se ha adaptado muy bien a diversos tipos de clima. Popularmente, también se conoce como brezo de invierno o brecina.

Los cuidados que necesita este arbusto para llenar el jardín de flores en invierno

Erica multiflora es una planta que no requiere cuidados muy específicos ni especiales. Es uno de esos arbustos que tienen una demanda de mantenimiento muy baja y cuyas raíces pueden crecer firmes y desarrollarse durante mucho tiempo en suelos tanto secos como poco fértiles. Su cultivo es fácil, ya que se trata de una planta rústica que, aun así, no deja de sorprender por sus hermosas flores, que aparecen especialmente cuando el resto de las plantas del jardín han dejado de florecer a causa del frío estacional. Veamos sus cuidados a continuación. Luz y temperatura Es un arbusto de exterior, por lo que está acostumbrado a recibir varias horas de luz solar directa cada día. Sin embargo, también puede vivir en semisombra, como podemos comprobar cuando lo encontramos floreciendo en medio del bosque, entre pinos y otras coníferas. Aun así, si lo que queremos es disfrutar de sus abundantes flores rosas, lo mejor es plantarlo en una zona del jardín donde reciba luz solar directa durante toda la mañana. La temperatura ideal para su desarrollo oscila entre los diez y los veinticinco grados. No obstante, Erica multiflora se adapta sorprendentemente bien a los climas fríos e incluso puede soportar algunas heladas de entre cinco y quince grados bajo cero, siempre y cuando el suelo tenga un drenaje excelente. Riego Por su carácter rústico, es un arbusto que necesita muy poco riego. Durante las primeras etapas tras su plantación, que en algunos casos puede resultar difícil precisamente porque prefiere los suelos rocosos y secos, puede necesitar algo más de agua. Por ejemplo, podemos regarlo una vez a la semana con una cantidad moderada o abundante, según las condiciones del terreno. Una vez establecido, solo necesitará agua aproximadamente una vez a la semana o incluso cada quince días. Sustrato Es importante recordar que el sustrato que necesita Erica multiflora debe ser seco, tener muy buen drenaje y, a ser posible, ser algo rocoso. Como no todos los suelos de jardín ofrecen este tipo de aporte mineral, podemos recrear estas condiciones añadiendo bastante grava resistente y pequeñas piedras en una proporción similar. El sustrato debe tener un drenaje excelente, pues este arbusto no tolera los encharcamientos ni la humedad excesiva. Lo ideal es que sea seco, rocoso y esté bien drenado. Enfermedades y plagas Es muy raro que este arbusto enferme y, cuando ocurre, suele deberse principalmente al exceso de humedad. En tal caso, pueden aparecer enfermedades como el oídio y la roya, que se pueden prevenir cuidando el drenaje y evitando que el suelo permanezca húmedo. Entre las plagas que suelen atacarlo podemos mencionar los ácaros y las cochinillas, que aparecen durante los meses más calurosos y pueden llegar a dañar gravemente la planta si no se tratan a tiempo.

Planta este arbusto en otoño y respeta la distancia que necesita para florecer

Erica multiflora puede plantarse en otoño para que, una vez llegado el invierno, podamos disfrutar de sus hermosas flores. Si tenemos una plántula pequeña y deseamos trasladarla directamente al jardín, también es conveniente hacerlo durante el otoño, ya que las temperaturas son más suaves y el trasplante no sufrirá los efectos de cambios bruscos. Un detalle importante que debemos tener en cuenta es la distancia que mantendremos entre Erica multiflora y el resto de los árboles del jardín, ya que no tolera demasiado bien la proximidad ni la competencia con otras plantas. Debe haber al menos un metro de distancia respecto a otros árboles para que sus ramas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente y sus flores tengan espacio para aparecer. La mejor forma de reproducir este arbusto es mediante la plantación de esquejes tiernos y jóvenes. Con estos cuidados básicos, Erica multiflora puede convertirse en una buena elección para dar color al jardín durante los meses más fríos. Su resistencia, su bajo mantenimiento y su floración invernal permiten disfrutar de un arbusto ornamental que, además, aporta alimento a las abejas y otros insectos cuando escasean las flores.

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Bibliografía