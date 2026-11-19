Biodiversidad Hace casi 40 años un barco llevó estos mejillones invasores a EEUU: ahora ofrecen hasta 550.000 dólares para frenar una plaga que cuesta 1.000 millones al año Por Alejandro Lingenti

Imagen: Buceo H2O ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La llegada de unos pequeños moluscos procedentes de Europa oriental desencadenó una de las invasiones biológicas más costosas de Norteamérica. A finales de los años ochenta, el agua de lastre descargada por buques comerciales introdujo en los Grandes Lagos larvas del mejillón cebra, una especie que encontró condiciones favorables para reproducirse y extenderse rápidamente. Casi cuatro décadas después, Estados Unidos continúa buscando soluciones para controlar su propagación. El problema se ha agravado con la expansión de otras especies invasoras y ha llevado al Gobierno federal a promover un concurso científico dotado con importantes premios económicos.

El agua de lastre de un barco introdujo el mejillón cebra en los Grandes Lagos

El origen de esta crisis ambiental está documentado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Una investigación publicada en 1991 sitúa la introducción del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) probablemente en 1986, mediante el vertido de agua de lastre de un barco transoceánico. Los primeros ejemplares fueron identificados en 1988 en el lago St. Clair, conectado con los Grandes Lagos. Desde allí, la especie comenzó a colonizar otros ecosistemas de agua dulce. Su extraordinaria capacidad reproductiva explica buena parte del problema. Una hembra puede producir hasta un millón de óvulos al año y sus larvas microscópicas viajan transportadas por las corrientes. Además, estos moluscos se adhieren a rocas, embarcaciones, tuberías y otras superficies, formando colonias extremadamente densas. El resultado es una invasión que ha transformado numerosos ecosistemas acuáticos y cuya erradicación completa sigue siendo técnicamente inviable a gran escala. Imagen: Wikimedia Commons / Holger Krisp

La plaga invasora que deja los lagos más transparentes, pero amenaza su biodiversidad

Una de las consecuencias más sorprendentes de esta invasión es que los lagos afectados pueden presentar aguas aparentemente más limpias. Los mejillones cebra y quagga filtran grandes cantidades de agua para alimentarse del fitoplancton y otras partículas en suspensión. Este proceso aumenta la transparencia, pero altera las cadenas alimentarias y reduce los recursos disponibles para otros organismos. Según la Comisión de Pesquerías de los Grandes Lagos, estas especies han modificado profundamente las redes tróficas, reducido poblaciones de organismos esenciales y contribuido a desequilibrios asociados incluso con brotes de botulismo aviar. Los daños también afectan a las infraestructuras. Las colonias obstruyen conducciones de agua, instalaciones industriales y sistemas de refrigeración de centrales hidroeléctricas. El Bureau of Reclamation calcula que los mejillones cebra y quagga ocasionan conjuntamente más de 1.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos entre daños y costes de control. Además, la amenaza continúa creciendo. En 2024 se detectó en California el mejillón dorado (Limnoperna fortunei), otra especie invasora que preocupa especialmente a las autoridades hidráulicas.

EEUU ofrece hasta 550.000 dólares para encontrar una solución contra los mejillones invasores

Para frenar la propagación de estas especies, el Gobierno estadounidense puso en marcha en febrero de 2026 el concurso científico Halt the Hitchhiker: Invasive Species Challenge. La iniciativa busca tecnologías capaces de eliminar, bloquear o inactivar organismos invasores presentes en los compartimentos de lastre de embarcaciones recreativas. El proyecto contempla tres fases y una dotación máxima conjunta de 550.000 dólares, según la información oficial del Gobierno estadounidense. En agosto de 2026, el Bureau of Reclamation anunció los seis equipos ganadores de la primera fase, que recibieron 25.000 dólares cada uno. Entre las propuestas seleccionadas destacan sistemas de filtración biológica, tratamientos mediante radiación ultravioleta y dispositivos bioeléctricos. Las siguientes etapas permitirán evaluar su viabilidad técnica y desarrollar prototipos para ensayos de laboratorio. El desafío es considerable: actualmente se realizan más de 90.000 descontaminaciones anuales de embarcaciones en el oeste estadounidense. Los procedimientos convencionales pueden requerir entre 30 y 60 minutos, por lo que encontrar métodos más rápidos y seguros resulta fundamental.

El mejillón cebra también amenaza los ríos de España desde hace 25 años

La expansión de esta especie también afecta a España. El mejillón cebra fue detectado en 2001 en el tramo inferior del Ebro y posteriormente apareció en otras cuencas hidrográficas. El Ministerio para la Transición Ecológica dispone de una estrategia específica para limitar su expansión, controlar las poblaciones establecidas y reducir sus consecuencias ambientales. Entre las medidas preventivas destacan la limpieza y desinfección de embarcaciones, el seguimiento de larvas y las restricciones destinadas a impedir su transporte entre masas de agua. Un informe técnico del CEDEX advierte de que, una vez establecida en el medio natural, su erradicación total no resulta posible con los conocimientos científicos y técnicos disponibles. La experiencia estadounidense demuestra así la importancia de actuar antes de que una especie invasora consiga establecerse. Aunque parezca ficción, una introducción accidental ocurrida hace casi cuarenta años continúa generando hoy consecuencias ecológicas y económicas que la ciencia todavía hace un esfuerzo enorme por controlar.