Biodiversidad La nacra vuelve a reproducirse en el Mar Menor: aparecen 450 nuevos ejemplares de este molusco amenazado Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La nacra, uno de los moluscos más amenazados del Mediterráneo, vuelve a dar señales de vida en el Mar Menor. Los últimos seguimientos científicos han permitido localizar alrededor de 450 nuevos ejemplares, un hallazgo especialmente importante después de años de mortalidad masiva que dejaron a esta especie al borde de la desaparición. La reproducción natural en la laguna murciana supone un motivo de esperanza para su conservación, pero también plantea nuevos retos para garantizar su supervivencia. Las condiciones particulares de sus aguas, especialmente su elevada salinidad, podrían estar favoreciendo la resistencia de la población frente al parásito que ha diezmado las nacras en buena parte del Mediterráneo. Aun así, los investigadores mantienen la prudencia: todavía queda mucho camino para conseguir que esta recuperación se consolide y permita asegurar el futuro de la especie.

La nacra vuelve a reproducirse en el Mar Menor tras años de mortalidad masiva

El Mar Menor está registrando señales positivas en la recuperación de la nacra común (Pinna nobilis), uno de los moluscos más emblemáticos del Mediterráneo y también uno de los más amenazados. Los últimos seguimientos científicos han permitido localizar alrededor de 450 nuevos ejemplares, un hallazgo especialmente relevante después de los episodios de mortalidad masiva que redujeron drásticamente sus poblaciones a partir de 2016. La aparición de ejemplares jóvenes supone un avance importante, ya que demuestra que la especie mantiene su capacidad reproductiva en la laguna murciana. Este proceso de renovación natural resulta fundamental para garantizar su supervivencia a largo plazo, aunque todavía es pronto para hablar de una recuperación consolidada. El Mar Menor constituye uno de los principales refugios que conserva esta especie en España. Sus características ambientales, especialmente su elevada salinidad, han contribuido a mantener una población que ha desaparecido de buena parte de su distribución mediterránea. Imagen: IEO / Europa Press

La elevada salinidad del Mar Menor podría proteger a las nacras del parásito mortal

Uno de los factores que podría explicar la supervivencia de la nacra común en el Mar Menor es la elevada concentración de sal de sus aguas. Esta característica ambiental parece dificultar la propagación de Haplosporidium pinnae, un parásito que ha provocado una mortalidad masiva de esta especie en distintas zonas del Mediterráneo. Los estudios científicos señalan que el patógeno encuentra condiciones especialmente favorables para desarrollarse cuando la salinidad se sitúa entre los 36,5 y los 39,5 gramos de sal por litro. En el Mar Menor, este parámetro ronda actualmente los 40 gramos por litro, una concentración que podría limitar la actividad del parásito y favorecer la supervivencia de los ejemplares. Esta particularidad convierte a la laguna murciana en un enclave de especial importancia para la conservación de la especie. Sin embargo, esta protección natural no está garantizada. Los episodios de lluvias intensas, las entradas de agua dulce procedentes de las ramblas y otros cambios ambientales pueden modificar la salinidad de la laguna. Una alteración importante de este equilibrio podría reducir la ventaja que actualmente tienen las nacras frente a la enfermedad. Por este motivo, los investigadores insisten en la necesidad de mantener una vigilancia continua sobre la evolución de las condiciones del agua y evitar dar por asegurada la recuperación de la especie. Imagen: SUBMON / ACN

Más de 30 medidas para evitar que la nacra vuelva a desaparecer

La recuperación de la nacra en el Mar Menor requiere algo más que unas condiciones ambientales favorables. Para reforzar la supervivencia de esta especie, la Región de Murcia ha impulsado un Plan de Recuperación específico que contempla más de 30 medidas destinadas a proteger los ejemplares existentes y favorecer el crecimiento de la población. El programa incluye un seguimiento científico permanente para conocer la evolución de las poblaciones, localizar nuevos ejemplares juveniles y controlar la presencia de posibles patógenos. También contempla iniciativas de cría en cautividad, conservación genética y desarrollo de protocolos reproductivos que permitan realizar futuras reintroducciones si las condiciones lo permiten. Otra de las prioridades es proteger los fondos marinos donde viven las nacras. Para ello, se plantea reforzar la vigilancia de las zonas sensibles, controlar los fondeos de embarcaciones y reducir las actividades que puedan dañar directamente a los ejemplares o alterar su hábitat. El plan abarca más de 28.000 hectáreas del Mar Menor y su franja litoral. Su objetivo final es conseguir una población suficientemente estable para garantizar la supervivencia de la nacra a largo plazo, evitando que los avances actuales se vean comprometidos por nuevas alteraciones ambientales.

Los 450 nuevos ejemplares son una esperanza, pero la recuperación aún no está asegurada

La aparición de alrededor de 450 nuevas nacras en el Mar Menor representa una noticia positiva para la conservación de una de las especies más amenazadas del Mediterráneo. Después de años marcados por una elevada mortalidad, la presencia de ejemplares jóvenes ofrece motivos para pensar que la población todavía tiene posibilidades de recuperarse de forma natural. Sin embargo, los especialistas mantienen la prudencia. La reproducción de la especie es solo una parte del proceso, ya que los nuevos ejemplares deben superar distintas etapas de crecimiento y alcanzar la madurez para contribuir a la renovación de la población. El seguimiento científico permitirá comprobar si estos nuevos ejemplares consiguen establecer una población estable y si las condiciones que actualmente favorecen su supervivencia continúan siendo suficientes. Por ahora, las 450 nuevas nacras constituyen una señal alentadora, pero también un recordatorio de la importancia de proteger el ecosistema. La recuperación de esta especie será un proceso largo y dependerá de la capacidad de conservar unas condiciones ambientales que permitan su desarrollo.