Las 3 hortalizas que puedes cultivar en botellas de plástico recicladas este otoño y necesitan poco espacio

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente No hace falta tener un jardín ni instalar un huerto urbano con grandes jardineras para cultivar verduras en casa. Algunas hortalizas se adaptan bien a recipientes reciclados y permiten aprovechar materiales que normalmente acabarían en el contenedor, como las botellas y garrafas de plástico. Con un poco de sustrato, luz natural y unos cuidados básicos, es posible conseguir una pequeña cosecha incluso en un balcón o una terraza. Además, el otoño es una buena época para empezar con determinados cultivos que soportan las temperaturas frescas y se desarrollan durante los meses de invierno. En España, noviembre permite sembrar o plantar distintas variedades de hoja y raíz, aunque conviene adaptar la elección a las heladas y al clima de cada región. Entre las opciones más interesantes para reutilizar botellas de plástico están los rábanos, la rúcula y las lechugas.

Rábanos: una hortaliza de crecimiento rápido para cultivar en botellas

Los rábanos son una de las opciones más prácticas para iniciarse en un pequeño huerto doméstico. Se desarrollan con relativa rapidez, no necesitan grandes espacios y sus raíces comestibles pueden crecer en recipientes reciclados siempre que tengan suficiente profundidad. El otoño es una época adecuada para sembrarlos, ya que prefieren las temperaturas suaves y frescas. Noviembre todavía permite realizar siembras directas en muchas zonas de España, aunque el frío intenso puede ralentizar la germinación y el crecimiento. Para cultivarlos en una botella de plástico, lo ideal es reutilizar una garrafa grande, cortarla longitudinalmente y hacer varios agujeros en la parte inferior para facilitar el drenaje. Después, se rellena con sustrato ligero y se colocan las semillas a poca profundidad, dejando unos centímetros entre ellas para que los rábanos puedan engrosar sin competir por el espacio. Conviene mantener la tierra ligeramente húmeda, sin encharcarla, y colocar el recipiente en un lugar luminoso. Según la variedad y las condiciones de cultivo, los primeros rábanos pueden estar listos en unas cuatro o seis semanas.

Rúcula: hojas frescas durante los meses de otoño e invierno

Otra hortaliza que puedes cultivar en botellas recicladas es la rúcula. Sus raíces no necesitan demasiada profundidad y sus hojas crecen bien en recipientes alargados, por lo que resulta especialmente interesante para balcones, terrazas y ventanas con buena iluminación. Esta planta se adapta a las temperaturas frescas y puede sembrarse directamente en el recipiente durante el otoño. Noviembre todavía es un mes adecuado para iniciar su cultivo en muchas zonas de España, aunque en las regiones más frías puede crecer más despacio. Para cultivarla, basta con preparar una botella grande cortada por uno de sus lados, rellenarla con sustrato y repartir las semillas por la superficie. Después, se cubren ligeramente con tierra y se riegan con cuidado para no desplazarlas. Cuando las hojas alcancen un tamaño adecuado, pueden cortarse con unas tijeras limpias, dejando la base de la planta para favorecer nuevos brotes. Así es posible realizar varias recolecciones sin tener que sembrar de nuevo cada vez.

Lechugas de variedades compactas: una opción para cultivar en garrafas recicladas

Las lechugas de variedades compactas también son una buena alternativa para cultivar en recipientes reciclados durante el otoño. Algunas, como la hoja de roble o determinadas variedades de lechuga maravilla de porte pequeño, desarrollan hojas abiertas o cogollos de tamaño moderado, por lo que pueden adaptarse mejor a los espacios reducidos que otras variedades más voluminosas. En noviembre, especialmente en las zonas del interior peninsular, es preferible utilizar plantones de variedades resistentes al frío en lugar de empezar desde semillas. En regiones con inviernos suaves todavía se pueden realizar nuevas siembras, siempre que las condiciones acompañen. Para plantarlas, se puede aprovechar una garrafa de plástico grande, abierta por uno de sus laterales y con agujeros de drenaje. Es importante dejar suficiente espacio entre ejemplares y utilizar un recipiente que permita colocar al menos 15-20 centímetros de sustrato para que las raíces se desarrollen correctamente. Las lechugas necesitan humedad regular, pero no toleran bien el encharcamiento. También agradecen una ubicación luminosa, aunque en las regiones más frías conviene protegerlas de las heladas intensas. En las variedades de hoja suelta se pueden recolectar las hojas exteriores a medida que crecen, mientras que las que forman cogollos se cosechan cuando alcanzan su tamaño adecuado.

Cómo preparar las botellas de plástico para cultivar hortalizas

Antes de empezar, hay que preparar correctamente los recipientes para evitar problemas durante el cultivo. Es preferible reutilizar envases que hayan contenido agua o alimentos y evitar aquellos que hayan almacenado productos de limpieza, pinturas u otras sustancias químicas. Para preparar las botellas, conviene seguir estos pasos: Limpiar los recipientes: lavar las botellas o garrafas con agua y jabón y aclararlas bien antes de utilizarlas. Abrir un espacio de plantación: cortar uno de los laterales para crear una superficie suficientemente amplia donde colocar el sustrato y las semillas o plantones. Hacer agujeros de drenaje: perforar la base para que salga el exceso de agua. Añadir sustrato: utilizar una mezcla ligera y adecuada para el cultivo de hortalizas en recipientes. Colocar las plantas: respetar las distancias y la profundidad que necesita cada variedad. También es importante evitar que las botellas se queden completamente a la sombra y comprobar la humedad del sustrato con frecuencia. Los recipientes pequeños pueden secarse antes que las jardineras convencionales, por lo que conviene vigilar el riego. Con estas tres hortalizas es posible aprovechar materiales reciclados, cultivar alimentos frescos y sacar partido a los pequeños espacios de casa durante los meses más fríos del año.