Otros Universo Descubrieron una misteriosa roca rosa en el Sáhara y resulta ser un meteorito de Marte de 4.100 millones de años Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Maine Mineral & Gem Museum ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Una misteriosa roca rosada encontrada en el desierto del Sáhara ha resultado ser mucho más especial de lo que parecía: un fragmento de Marte con más de 4.100 millones de años de antigüedad. Bautizado como Teghaza 001, este meteorito conserva pistas sobre cómo era el planeta rojo en sus primeras etapas y contiene indicios de la presencia de agua líquida cuando apenas comenzaba a formarse su corteza. El hallazgo resulta especialmente importante porque son muy pocos los meteoritos marcianos que conservan información de una época tan antigua. Su composición mineral podría ayudar a los científicos a reconstruir algunos de los procesos que dieron forma al planeta y a comprender mejor cómo evolucionó durante sus primeros cientos de millones de años. Pero ¿cómo llegó esta roca hasta la Tierra y qué han descubierto los investigadores al analizarla? Su historia esconde algunas claves sobre el pasado más remoto de Marte.

Así es Teghaza 001, la misteriosa roca rosada encontrada en el desierto del Sahara

Una roca de un curioso color rosado fue encontrada en el desierto del Sáhara y ha terminado convirtiéndose en uno de los hallazgos más interesantes para la investigación planetaria. Bautizada como Teghaza 001, esta pieza de aproximadamente 800 gramos resultó ser un fragmento de Marte con más de 4.100 millones de años de antigüedad. El meteorito fue descubierto en 2022 en una zona desértica de Mali, pero su verdadero origen no se confirmó hasta después de varios años de análisis. Su composición mineral y las características de sus cristales han permitido a los investigadores reconstruir parte de la historia geológica del planeta rojo, cuando todavía atravesaba sus primeras etapas de formación. Imagen: Maine Mineral & Gem Museum

Por qué este meteorito de Marte es uno de los más antiguos encontrados en la Tierra

La importancia de Teghaza 001 no reside únicamente en su antigüedad. Su composición y estructura mineralógica lo convierten en una pieza especialmente valiosa para estudiar una etapa de la historia de Marte de la que apenas se conservan muestras en la Tierra. La mayoría de los meteoritos marcianos identificados hasta ahora son considerablemente más jóvenes. De hecho, muchos de ellos tienen menos de 2.400 millones de años, mientras que esta roca conserva información de una época en la que el planeta todavía estaba formando buena parte de su corteza. Por este motivo, se encuentra entre los tres meteoritos marcianos más antiguos conocidos. Otro aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es la variedad de minerales ígneos que contiene. Estos materiales se originaron a partir del enfriamiento del magma y permiten estudiar cómo se fue solidificando el interior del planeta. Además, los científicos han identificado señales de alteración posteriores relacionadas con la presencia de agua bajo la superficie. Esta combinación resulta especialmente interesante porque otros meteoritos antiguos, como ALH84001 y el conocido como Black Beauty, ofrecen registros geológicos diferentes y más limitados de determinados procesos. Teghaza 001 aporta una perspectiva complementaria sobre la evolución de la corteza marciana. Su composición también ha permitido establecer posibles lugares de procedencia. Mediante la comparación de sus minerales con las observaciones realizadas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, los investigadores han identificado hasta 13 regiones de Marte que presentan características compatibles con las de la roca.

Cómo consiguieron descubrir que esta roca de Marte tiene más de 4.100 millones de años

Determinar que Teghaza 001 tiene más de 4.100 millones de años no fue una tarea sencilla. Para conseguirlo, los investigadores tuvieron que analizar algunos de los minerales que contiene y recurrir a técnicas de datación isotópica capaces de calcular la antigüedad de materiales extremadamente antiguos. Una de las claves del descubrimiento fue la presencia de pequeños cristales de circón en el interior del meteorito. Este mineral resulta especialmente valioso para los geólogos porque puede conservar información sobre las condiciones en las que se formó una roca durante miles de millones de años. Además, contiene uranio, un elemento radiactivo que se transforma progresivamente en plomo y cuyo ritmo de desintegración permite establecer una referencia temporal. Los análisis realizados sobre estos cristales ofrecieron una antigüedad aproximada de 4.110 millones de años. Sin embargo, el equipo científico no se limitó a utilizar un único procedimiento para confirmar el resultado. También recurrió al estudio de minerales de fosfato y a una técnica de datación basada en la relación entre rubidio y estroncio. Esta última permitió examinar granos minerales individuales sin necesidad de disolver grandes cantidades de material, algo especialmente importante cuando se trabaja con muestras extraterrestres tan poco comunes. La coincidencia entre los diferentes métodos proporcionó una evidencia sólida sobre la antigüedad de la roca. Los resultados apuntan a que Teghaza 001 se formó hace al menos 4.100 millones de años, aunque algunos de sus registros minerales también conservan las huellas de procesos posteriores relacionados con la presencia de agua. El descubrimiento de Teghaza 001 supone una oportunidad excepcional para comprender cómo era Marte durante sus primeros cientos de millones de años. Su antigüedad y las señales de interacción con agua líquida permiten acercarse a una etapa del planeta rojo de la que todavía se conocen muchos menos detalles que de su evolución más reciente. Los investigadores todavía tienen mucho trabajo por delante para estudiar todas las características de este meteorito. Su análisis podría ayudar a identificar nuevas regiones de interés para futuras misiones espaciales y orientar la búsqueda de muestras que permitan conocer mejor la historia del planeta. Una roca de apenas 800 gramos, encontrada en medio del Sahara, podría convertirse así en una de las piezas más valiosas para reconstruir los primeros capítulos de la historia de Marte.