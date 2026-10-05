Otros Universo En 1920 encontraron un bloque de hierro de 60 toneladas en Namibia: hoy es el meteorito más grande que hay en la Tierra Por Alejandro Lingenti

Imagen: Wikimedia Commons / Patrick Giraud ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En 1920, mientras trabajaba una tierra de cultivo cerca de Grootfontein, en el norte de Namibia, Jacobus Hermanus Brits encontró bajo el suelo una enorme masa metálica. Lo que inicialmente parecía una gran roca de hierro resultó ser algo mucho más extraordinario: el mayor meteorito intacto conocido en la Tierra. Más de un siglo después, el meteorito Hoba —nombre que recibió por la granja Hoba West donde apareció— continúa prácticamente en el mismo lugar. La Meteoritical Society, organismo de referencia internacional para la clasificación de meteoritos, registra oficialmente una masa de 60 toneladas y lo clasifica como un meteorito de hierro del grupo IVB. Pero su tamaño no es lo más interesante desde el punto de vista científico. Hoba constituye una especie de cápsula del tiempo que conserva información sobre procesos ocurridos cuando los planetas apenas comenzaban a formarse.

Un fragmento del interior de un antiguo mundo

Los meteoritos metálicos son muy diferentes de las rocas espaciales que habitualmente imaginamos atravesando el cielo. Están formados fundamentalmente por hierro y níquel y se consideran muestras procedentes de las regiones internas de antiguos cuerpos planetarios. Durante las primeras etapas del Sistema Solar, algunos asteroides alcanzaron temperaturas suficientes para fundirse parcialmente. Los materiales más densos, como el hierro y el níquel, migraron hacia el interior, formando núcleos metálicos mediante un proceso conocido como diferenciación planetaria. Posteriores colisiones destruyeron algunos de aquellos cuerpos y liberaron fragmentos que terminaron viajando por el espacio. Hoba pertenece al grupo químico IVB, especialmente rico en níquel y elementos refractarios. Un estudio publicado en Geochimica et Cosmochimica Acta explica que los meteoritos de este grupo se formaron mediante la cristalización de un líquido metálico y sitúa su edad de cristalización en aproximadamente 4.527 millones de años. Es decir, el metal de Hoba comenzó a adquirir sus características actuales cuando el Sistema Solar era extraordinariamente joven. Imagen: Wikimedia Commons / Tmonty59

Tres edades diferentes para un mismo meteorito

Una de las confusiones habituales al hablar de Hoba consiste en atribuirle una única edad. En realidad, los científicos pueden reconstruir distintos momentos de su historia utilizando varios relojes isotópicos. Su cristalización ocurrió hace aproximadamente 4.527 millones de años. Muchísimo después, el fragmento quedó expuesto directamente a los rayos cósmicos mientras viajaba por el espacio. Un estudio publicado en Meteoritics en 1968 analizó isótopos radiactivos y gases nobles de Hoba y calculó una edad de exposición a los rayos cósmicos de 263 ± 40 millones de años. El mismo trabajo concluyó, a partir del níquel-59, que su permanencia sobre la Tierra es inferior a 80.000 años. Por tanto, esas cifras no se contradicen: describen episodios distintos de una historia que comenzó mucho antes de que existiera nuestra especie. Su composición también resulta reveladora. El Ministerio de Minas y Energía de Namibia señala aproximadamente 82,4 % de hierro, 16,4 % de níquel y 0,76 % de cobalto, además de pequeñas cantidades de otros elementos. Incluso su lenta transformación desde que llegó a nuestro planeta ha sido estudiada. Una investigación publicada en Meteoritics identificó alrededor de Hoba productos de oxidación como magnetita, maghemita, goethita y lepidocrocita. El meteorito, por tanto, no permanece químicamente congelado: el ambiente terrestre continúa modificando su superficie. Imagen: Wikimedia Commons / Eugen Zibiso

El gran misterio de Hoba: llegó a la Tierra sin dejar un cráter

La característica más desconcertante aparece al mirar alrededor. Un objeto de unas 60 toneladas llegó desde el espacio, pero no existe un cráter de impacto reconocible. El problema ya aparecía en las primeras descripciones científicas. En 1932, L. J. Spencer y M. H. Hey documentaron las dimensiones del bloque —aproximadamente tres metros de lado y alrededor de un metro de grosor— y señalaron expresamente la ausencia de cráter. Una explicación propone que su peculiar forma ancha y relativamente plana permitió que la atmósfera redujera enormemente su velocidad antes de tocar el suelo. El Ministerio de Minas y Energía de Namibia considera que la combinación de una entrada con un ángulo bajo y una velocidad terminal reducida podría explicar tanto su conservación como una llegada comparativamente poco violenta. Sin embargo, conviene hablar de hipótesis y no de certeza. El Museo Americano de Historia Natural reconoce que los científicos no saben con seguridad por qué Hoba no produjo un cráter. Ese interrogante convierte al meteorito en algo mucho más interesante que una gigantesca pieza de hierro. Hoba conserva simultáneamente información sobre la formación de los asteroides, las colisiones ocurridas durante miles de millones de años y la física de la entrada de grandes objetos en la atmósfera terrestre. Y todo ello permanece concentrado en una masa metálica que, más de 100 años después de su descubrimiento, continúa en el mismo rincón de Namibia.