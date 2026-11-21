Imagen: RTVE ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Durante décadas, el lobo ha sido uno de los animales más incomprendidos de la fauna ibérica. Los cuentos populares lo presentaban como un depredador cruel, traicionero y solitario, una imagen que contribuyó a alimentar su persecución. Sin embargo, Félix Rodríguez de la Fuente dedicó buena parte de su vida a desmontar estos prejuicios y mostrar otra realidad: la de un animal social, protector y capaz de establecer fuertes vínculos con los miembros de su grupo. “El lobo cruel es un protector incondicional de los débiles; el lobo traicionero es capaz de morir por fidelidad; el lobo asesino es un cazador que mata para comer pero detesta la violencia”, explicaba el naturalista en una reflexión recogida por RTVE. Más de cuatro décadas después de su muerte, la investigación científica sigue descubriendo aspectos de la compleja vida social de estos animales. Sus relaciones familiares, la cooperación para criar a los cachorros y la defensa de sus compañeros ayudan a entender qué quería transmitir Félix con aquella frase.

Los lobos viven en familias y no en grupos de animales que compiten constantemente

Uno de los mitos más extendidos sobre los lobos es que sus manadas funcionan como grupos dominados por un macho alfa que mantiene el poder mediante enfrentamientos continuos. Sin embargo, los estudios sobre su comportamiento muestran una organización social diferente. En condiciones naturales, una manada suele estar formada por una pareja reproductora y sus descendientes de diferentes edades. Es decir, funciona principalmente como una unidad familiar en la que los adultos participan en la crianza y los jóvenes aprenden a desenvolverse en su territorio. Una revisión científica publicada en 2019 en la revista Animals explica que los lobos son animales altamente cooperativos. Los miembros de una misma familia colaboran en la caza, la defensa del territorio y el cuidado de las crías. Además, desarrollan relaciones sociales que pueden incluir comportamientos de reconciliación después de los conflictos. Esta organización también explica por qué la imagen del lobo solitario no representa su comportamiento habitual. Aunque algunos ejemplares abandonan su grupo natal para buscar pareja y formar una nueva familia, durante buena parte de su vida dependen de la cooperación con otros lobos. Imagen: RTVE

Un estudio documentó cómo algunos lobos arriesgan su seguridad para ayudar a otros

La frase de Félix Rodríguez de la Fuente sobre la fidelidad tiene un paralelismo especialmente interesante con una investigación publicada en 2016 en la revista Animal Cognition. El trabajo analizó 121 interacciones territoriales entre manadas de lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, observadas entre 1995 y 2011. Los investigadores documentaron seis ocasiones en las que un lobo intervino cuando otro miembro de su grupo estaba siendo atacado por ejemplares rivales. Este comportamiento resulta especialmente significativo porque supone asumir un riesgo físico para ayudar a otro individuo. Además, las intervenciones se produjeron con frecuencia entre animales estrechamente emparentados. Los autores relacionaron estas observaciones con la cooperación, la vida social y el altruismo en los mamíferos. No significa que los lobos actúen por fidelidad en el sentido humano, pero sí demuestra que pueden desarrollar comportamientos de apoyo que van más allá del beneficio individual inmediato. Imagen: RTVE

La fidelidad entre las parejas de lobos también tiene una explicación científica

Otro aspecto que ayuda a comprender las palabras de Rodríguez de la Fuente es la relación entre los individuos reproductores. Las parejas de lobos pueden mantener vínculos duraderos y cooperar durante años en la reproducción y el cuidado de sus descendientes. Un estudio publicado en 2017 en Journal of Animal Ecology analizó 153 parejas de lobos de una población escandinava durante 14 inviernos. Los investigadores observaron que la ruptura de estas parejas estaba generalmente relacionada con la muerte de uno o ambos individuos. En los casos en los que se pudo identificar la causa, no encontraron separaciones por una simple disolución voluntaria del vínculo. La mortalidad desempeñaba un papel determinante. El estudio aporta información sobre la estabilidad de las relaciones reproductoras de estos animales. No obstante, los vínculos no son idénticos en todas las manadas ni permanecen invariables durante toda la vida. La disponibilidad de alimento, la competencia y las condiciones ambientales también influyen en sus relaciones sociales.

Félix Rodríguez de la Fuente ayudó a cambiar la imagen del lobo en España

Cuando Félix Rodríguez de la Fuente comenzó a divulgar el comportamiento del lobo, la especie estaba cerca de desaparecer de buena parte de España. La persecución directa, el uso de venenos y las campañas de eliminación de animales considerados dañinos habían reducido considerablemente sus poblaciones. Quedaban entre 400 y 500 ejemplares en España cuando el naturalista comenzó a ganar protagonismo en su defensa. Su trabajo en televisión permitió mostrar a millones de espectadores cómo vivían estos animales, cómo se relacionaban y qué papel desempeñaban en los ecosistemas. También contribuyó a cambiar su consideración social y a cuestionar la idea de que eran depredadores crueles que debían desaparecer. La frase sobre el lobo traicionero que podía morir por fidelidad resumía precisamente esa intención: sustituir los prejuicios por el conocimiento de su comportamiento. Hoy, las investigaciones científicas permiten comprender mejor la complejidad de sus relaciones familiares y sociales. Y aunque no debamos interpretar sus conductas exactamente como las humanas, sí sabemos que los lobos son animales cooperativos, con vínculos duraderos y una vida en grupo mucho más compleja de lo que durante siglos nos hicieron creer. Imagen: Wikimedia Commons / Rafael Tello