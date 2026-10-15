Animales salvajes Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista fallecido en 1980, lo anticipó hace décadas y ahora la ciencia le da la razón: “Mis filmaciones pueden servir para estudiar especies extinguidas completamente” Por Alejandro Lingenti

Imagen: Félix Rodríguez de la Fuente / Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Félix Rodríguez de la Fuente no solo consiguió que millones de españoles descubrieran la naturaleza a través del televisor. También comprendió que las imágenes de animales salvajes podían convertirse, con el paso de los años, en documentos de extraordinario interés científico. Una reflexión que hoy adquiere especial importancia ante la pérdida de biodiversidad. “Mis filmaciones pueden servir para estudiar especies extinguidas completamente”, le dijo al Diario de Burgos, que publicó la entrevista el 20 de marzo de 1980, pocos días después de su muerte. Y es una declaración que revela una faceta menos conocida del naturalista: su preocupación por conservar testimonios visuales de una fauna cuyo futuro no estaba garantizado. Más de cuatro décadas después, la investigación científica ha demostrado que los archivos audiovisuales pueden proporcionar información muy útil sobre la distribución, el comportamiento y los cambios experimentados por las poblaciones animales.

Sus grabaciones permiten comparar el comportamiento animal de antes y ahora

Las películas de naturaleza permiten observar detalles que otros registros históricos difícilmente conservan: movimientos, interacciones entre individuos, técnicas de caza o características del entorno. En el caso de Félix Rodríguez de la Fuente, producciones como El hombre y la Tierra documentaron especies emblemáticas de la fauna ibérica, entre ellas el lobo, el águila imperial y distintas aves rapaces. Estas imágenes pueden resultar especialmente interesantes cuando se comparan con observaciones actuales. Por ejemplo, podrían ayudar a formular preguntas sobre cambios en el comportamiento animal, la transformación de los hábitats o la relación entre determinadas especies y las actividades humanas. Sin embargo, existe una condición fundamental: conocer cómo se grabaron las escenas. Algunos documentales históricos recurrieron a animales habituados al ser humano o a secuencias preparadas para facilitar la filmación. Por tanto, no todas las imágenes pueden interpretarse como observaciones espontáneas de animales en libertad. Imagen: Félix Rodríguez de la Fuente / EFE

Cuando una especie desaparece, las grabaciones antiguas se vuelven irrepetibles

¿Pueden las grabaciones antiguas ayudar a estudiar especies extinguidas? La respuesta es sí, aunque conviene introducir un matiz importante. Una especie extinguida es aquella de la que ya no queda ningún individuo vivo en el planeta. En cambio, una especie puede haber desaparecido de una región y continuar existiendo en otros territorios. Este segundo fenómeno se conoce como extinción local. Los registros audiovisuales históricos pueden aportar información sobre ambos procesos. Cuando una población desaparece de un lugar, las imágenes anteriores a su desaparición pueden ayudar a reconstruir aspectos de su presencia y comportamiento. Si una especie se extingue completamente, sus filmaciones se convierten en testimonios irrepetibles. No obstante, para extraer conclusiones científicas sólidas deben combinarse con otros materiales, como estudios de campo, ejemplares de museo, fotografías, mapas de distribución y registros ambientales. Esto no significa que los documentales de Rodríguez de la Fuente contengan necesariamente imágenes de especies extinguidas a escala mundial. Su relevancia reside, sobre todo, en haber preservado escenas de la biodiversidad de su época.

La ciencia ya utiliza imágenes televisivas para investigar la biodiversidad

La utilidad de los archivos audiovisuales no es únicamente una posibilidad teórica. Un estudio científico sobre el programa chino The Eyes of the Secret Land analizó 1.829 episodios emitidos entre 2019 y 2024 e identificó 118 especies de mamíferos. Los investigadores concluyeron que las imágenes televisivas seleccionadas y examinadas rigurosamente pueden complementar los sistemas tradicionales de seguimiento de la biodiversidad. Aunque aquel trabajo utilizó grabaciones recientes de cámaras trampa, demuestra que los contenidos audiovisuales destinados al público pueden contener muchos datos aprovechables para la investigación. También existen iniciativas dedicadas a preservar películas antiguas de fauna. La Universidad de Bristol anunció en 2022 la digitalización de cerca de 300 producciones históricas, algunas vinculadas a los orígenes del cine de naturaleza. Estos proyectos subrayan la importancia de conservar no solo las imágenes, sino también su fecha, ubicación y contexto de producción. Imagen: Félix Rodríguez de la Fuente / EFE

La huella de Félix Rodríguez de la Fuente sigue presente

Nacido en Poza de la Sal, Burgos, en 1928, Rodríguez de la Fuente transformó la divulgación ambiental española durante las décadas de 1960 y 1970. Su defensa de los lobos y las aves rapaces contribuyó a cambiar la percepción social de animales que durante mucho tiempo habían sido perseguidos. También participó en iniciativas de conservación vinculadas a ADENA, antecedente de WWF España. Su trayectoria terminó trágicamente el 14 de marzo de 1980, cuando falleció en un accidente aéreo en Alaska. Hoy, su legado no se limita a la emoción que despertaban sus narraciones. Sus películas constituyen un testimonio histórico de la naturaleza y plantean una pregunta que sigue plenamente vigente: ¿qué información sobre los animales actuales necesitarán los científicos del futuro? La respuesta explica por qué conservar y estudiar estos archivos puede ser tan importante como seguir grabando nuevas imágenes de la vida salvaje.