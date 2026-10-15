Parece una hortensia, pero florece cuando llega el otoño: el arbusto fácil de cuidar que llena de flores el jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Las hortensias son unas de las plantas más apreciadas para decorar jardines gracias a sus flores abundantes y sus colores llamativos. Sin embargo, mantenerlas bonitas no siempre resulta sencillo, especialmente cuando necesitan riegos frecuentes y protección frente al sol intenso. Por suerte, existe otro arbusto ornamental que puede llenar de flores cualquier rincón sin exigir tantos cuidados. Se trata de la abelia (Abelia × grandiflora), una planta de ramas arqueadas, hojas brillantes y pequeñas flores blancas con tonos rosados. Aunque sus flores son diferentes a las de las hortensias, sí se parece en que tienen un follaje que contrasta con ellas y en en el tamaño del arbusto en sí. Por tanto, ambas pueden aportar un aspecto delicado y colorido al jardín. Lo más interesante es que la abelia puede seguir floreciendo cuando llega el otoño, justo cuando muchas otras plantas comienzan a perder sus flores.

La abelia mantiene sus flores cuando otras plantas ya empiezan a apagarse

La Abelia × grandiflora, también conocida como abelia brillante, es un arbusto ornamental perteneciente a la familia Caprifoliaceae. Se caracteriza por su crecimiento denso, sus ramas ligeramente curvadas y sus numerosas flores pequeñas con forma de campana. Su floración es uno de sus principales atractivos. Esta especie puede producir flores desde finales de primavera hasta el otoño. Por tanto, no comienza necesariamente a florecer en esta última estación, sino que puede mantener sus flores durante varios meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Estas flores suelen ser blancas o ligeramente rosadas, desprenden una fragancia suave y aparecen agrupadas entre las hojas. Además de embellecer el jardín, atraen a distintos polinizadores, como abejas, mariposas y colibríes (en las regiones donde estos están presentes).

Cuando llega el frío, sus hojas cambian de color y el jardín gana otro atractivo

La abelia tiene otra característica que la hace especialmente decorativa. Sus hojas pequeñas, ovaladas y de color verde brillante pueden adquirir tonalidades rojizas, bronceadas o púrpuras cuando las temperaturas comienzan a descender. Este cambio de color constituye uno de los atractivos ornamentales de la especie. Además, en regiones de inviernos suaves puede conservar buena parte de sus hojas, mientras que en zonas frías suele perderlas. Su tamaño también llama la atención. Aunque existen variedades compactas, algunos ejemplares pueden alcanzar varios metros de altura y anchura. Gracias a su crecimiento arqueado y su aspecto frondoso, puede utilizarse para formar setos informales, decorar entradas o llenar espacios vacíos del jardín.

Una alternativa a la hortensia que necesita menos cuidados

Aunque las hortensias destacan por sus grandes inflorescencias, la abelia ofrece algunas ventajas para quienes buscan una planta ornamental que no necesite atención constante. Una vez establecida, presenta cierta tolerancia a la sequía y puede adaptarse a diferentes condiciones de cultivo. Además, no requiere podas frecuentes para conservar su forma natural y puede crecer en distintos tipos de suelo, siempre que tengan un drenaje adecuado. Esto la convierte en una opción interesante para jardines donde se busca reducir el mantenimiento sin renunciar a una floración prolongada. Otra ventaja es su versatilidad. Puede plantarse de manera aislada, combinarse con otras especies ornamentales o utilizarse para crear setos. Sus flores y su follaje cambiante permiten mantener el interés visual del jardín durante buena parte del año.

Los cuidados sencillos que necesita para llenarse de flores

La abelia no necesita cuidados demasiado complicados, pero elegir una buena ubicación es fundamental para favorecer su crecimiento. Es una planta relativamente fácil de cultivar cuando dispone de un lugar soleado, protegido y con condiciones adecuadas de suelo. Luz y ubicación Lo ideal es colocarla en una zona donde reciba abundante luz solar. Aunque tolera la semisombra, su floración suele ser más abundante cuando crece a pleno sol. Puede plantarse directamente en el jardín, junto a muros o acompañada de otros arbustos. En regiones con inviernos especialmente fríos, conviene ubicarla en un espacio protegido de los vientos intensos y las heladas fuertes. También puede cultivarse en macetas grandes, especialmente si se elige una variedad compacta y se dispone de un recipiente con suficiente espacio para sus raíces. Suelo y riego Una de sus principales ventajas es que puede adaptarse a distintos tipos de suelo, incluidos los arenosos y calizos, siempre que permitan evacuar correctamente el exceso de agua. Durante el primer año necesita riegos regulares para desarrollar un sistema radicular saludable. Después, cuando está bien establecida, puede soportar periodos de sequía moderada. Sin embargo, durante el verano y las temporadas especialmente secas, es recomendable comprobar la humedad del suelo y regarla cuando sea necesario. Es importante evitar los encharcamientos, ya que la acumulación constante de agua puede perjudicar las raíces y debilitar el crecimiento del arbusto. Poda y mantenimiento La abelia no requiere podas intensas todos los años. Generalmente, basta con retirar las ramas secas, dañadas o mal orientadas para conservar una estructura equilibrada. Si necesita reducirse su tamaño, puede podarse a finales del invierno o comienzos de primavera, antes de la aparición de los nuevos brotes. Esto resulta conveniente porque sus flores se desarrollan sobre el crecimiento nuevo. Tampoco suele presentar problemas graves de plagas o enfermedades, aunque ocasionalmente pueden aparecer pulgones. Con una buena ubicación, riegos equilibrados y una poda ocasional, este arbusto puede mantener su aspecto ornamental durante buena parte del año.