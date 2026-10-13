Parece un bambú, pero no lo es: el arbusto fácil de cuidar que se llena de rojo cuando llega el otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño trae consigo las hojas de ciertos árboles y arbustos que cambian de color, como parte de la adaptación para prepararse frente al invierno que se avecina. Este cambio de color es muy valorado por muchos, y tú puedes disfrutarlo en casa con un arbusto que no requiere demasiados cuidados, y que tampoco ocupa tanto espacio como los altos árboles que cambian hojas en otoño. Se trata de la nandina, también conocida como bambú sagrado, un arbusto ornamental cuyas hojas adquieren tonalidades rojizas en otoño y aportan un toque de color al jardín. En esta guía te contamos todo lo que necesitas saber para cultivarla y cuidarla, y por qué puede ser una alternativa interesante al bambú tradicional.

Hojas que cambian de color y frutos rojos: así es la nandina

También conocido como bambú sagrado, la nandina es una planta nativa de Asia muy valorada por el espectáculo de colores que despliega durante todo el año, dependiendo de la temporada. En primavera, las hojas de la nandina brotan con tonalidades que van del rojo al rosa. A medida que crecen y maduran, adquieren un verde brillante que se mantiene durante los meses más cálidos. Sin embargo, con la llegada del otoño, vuelven a cambiar de color y ofrecen uno de los espectáculos más bonitos de esta planta: una combinación de tonos rojos, morados y anaranjados que conviven en un mismo arbusto y llenan de color el jardín. Además de su follaje cambiante, la nandina destaca por sus llamativos frutos rojos y redondeados, agrupados en racimos que recuerdan a pequeñas bayas. Estos aparecen después de la floración, que produce pequeñas flores blancas a finales de la primavera o durante el verano. Al llegar el otoño, los frutos adquieren su característico color rojo y aportan un atractivo ornamental adicional a la planta.

Por qué la nandina puede ser la alternativa perfecta al bambú

Si estás buscando una estética zen o asiática para tu jardín, la nandina podría ser una gran opción e incluso sustituir al bambú. Sus hojas son lanceoladas y recuerdan al bambú, aunque no son de la misma familia. Además, sus tallos son rectos, igual que los de la clásica planta oriental. En cuanto a la decoración de tu jardín, ofrecen un atractivo más que son los colores cambiantes, cuyas tonalidades rojas también van de acuerdo a la cromática asiática. Además, la nandina presenta una ventaja frente a muchas variedades de bambú: su crecimiento es más fácil de controlar y no produce rizomas invasivos que se extiendan bajo tierra. Algunos tipos de bambú desarrollan una extensa red de rizomas que puede generar nuevos brotes en zonas inesperadas, alterar el diseño del jardín y competir con otras plantas por el espacio y los recursos del suelo. Con la nandina, resulta más sencillo mantener una distribución ordenada y delimitar el espacio que ocupa en el jardín.

Estos son los cuidados que necesita la nandina para crecer fuerte y florecer

La nandina es una planta muy fuerte y resistente, lo que facilita sus cuidados en el jardín y sin comprometer los grandes atributos que ofrece. Luz y ubicación Es una planta muy noble y tolera muy bien diferentes condiciones: desde sol total hasta semisombra, lo que la hace excelente para cualquier jardín y espacio que quieras arreglar con plantas. Además, funciona muy bien como arbusto para cercos vivos, o para cubrir paredes. Suelo Requiere un suelo que guarde cierta humedad y que no retenga agua. Puedes preparar este tipo de suelo fácilmente en casa de la siguiente forma: 40% tierra de jardín

30% composta o humus de lombriz, para dar nutrición

20% material mineral, como puede ser tezontle fino, arena gruesa o perlita

10% hoja compostada o corteza triturada para dar estructura Riego Sus cuidados bajos aplican también para el riego, pues tolera muy bien sequías ocasionales ya que está establecida. Cuando recién la siembres, procura darle agua regularmente para que las raíces puedan crecer, de una a dos veces por semana. Cuando lleve más de un año en tu jardín, riega una vez cada 10 días y será suficiente. La regla es agregar agua cuando los primeros 5 centímetros ya se hayan secado. Poda Dado que crece hasta 2 metros de altura, puedes podarlo para mantenerlo más pequeño. Esta planta florece sobre crecimiento nuevo, lo que significa que estas podas son beneficiosas para que produzca más para la siguiente temporada. Precauciones Es importante tener en cuenta que la nandina contiene compuestos tóxicos en sus hojas y frutos, por lo que su ingestión puede resultar peligrosa para las personas y los animales, especialmente las aves. Por este motivo, conviene evitar que los niños y las mascotas tengan acceso a la planta y no consumir ninguna de sus partes. Una alternativa para reducir el riesgo asociado a los frutos es elegir cultivares que no los produzcan, como algunas variedades de nandina seleccionadas por su follaje ornamental. Antes de comprar una, comprueba que se trate de un cultivar realmente estéril, ya que 'Fire Power' y 'Gulf Stream' no deben considerarse automáticamente variedades sin frutos. Por otro lado, aunque la nandina no desarrolla los rizomas invasivos característicos de algunas especies de bambú, puede extenderse mediante semillas y naturalizarse fuera del jardín. En determinadas regiones se considera una especie invasora, por lo que es recomendable consultar la normativa y las recomendaciones ambientales locales antes de plantarla. Evita cultivarla cerca de espacios naturales donde pueda propagarse y desplazar a la vegetación autóctona.

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Bibliografía