Animales en peligro extinción Félix Rodríguez de la Fuente ya lo advertía en 1965: “Hablaré más del animal perseguido y necesitado de defensa como el lince, el lobo, el águila... que de las archiconocidas piezas de caza clásica” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE / RTVE ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Mucho antes de que la conservación de la biodiversidad ocupara un lugar destacado en el debate ambiental, Félix Rodríguez de la Fuente ya advertía de la necesidad de proteger a algunos de los animales más perseguidos de España. El naturalista tenía claro que especies como el lince ibérico, el lobo y las águilas necesitaban algo más que atención: había que cambiar la forma de entenderlas. En febrero de 1965, escribió una carta en la que adelantaba su intención de dedicar espacio televisivo a estos animales. Más de seis décadas después, algunas de aquellas especies han conseguido recuperarse, aunque todavía se enfrentan a amenazas importantes.

La carta de Félix Rodríguez de la Fuente que pedía defender a los animales perseguidos

El 13 de febrero de 1965, Félix Rodríguez de la Fuente envió una carta a Carmelo Martínez, director de la revista TeleRadio, acompañada de un proyecto titulado “Defendamos la integridad de la fauna ibérica”. En ella explicaba que quería hablar más de los animales perseguidos que de las especies consideradas tradicionalmente piezas de caza. “Hablaré más del animal perseguido y necesitado de defensa como el lince, el lobo, el águila... que de las archiconocidas piezas de caza clásica. Abogaré, fundamentalmente, por la integridad y armonía de la fauna”, escribió el naturalista, según recoge un estudio publicado en la revista Arbor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su propuesta iba más allá de mostrar imágenes de animales salvajes. Félix pretendía que los espectadores conocieran su comportamiento y su papel en los ecosistemas para acabar con términos despectivos como “alimaña”. En aquella época todavía estaban activas las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos, que promovían la eliminación de especies consideradas perjudiciales. Imagen: RTVE

El lince ibérico ha pasado de estar al borde de la extinción a superar los 2.600 ejemplares

Uno de los animales que Félix mencionó fue el lince ibérico (Lynx pardinus), cuya situación llegó a ser crítica por la persecución directa, la pérdida de hábitat y la disminución de sus presas, especialmente el conejo de monte. Sin embargo, los programas de cría en cautividad, reintroducción y recuperación de sus poblaciones han cambiado su futuro. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), el censo de 2025 alcanzó los 2.663 ejemplares en España y Portugal, un 10,9 % más que el año anterior. La recuperación es notable si se compara con los menos de 100 ejemplares contabilizados en 2002. No obstante, en 2025 se registraron 273 muertes no naturales, de las que 212 fueron atropellos. Mejorar la conexión entre sus territorios y reducir los accidentes en carretera sigue siendo fundamental.

El lobo ibérico sigue en el centro del debate sobre la conservación y la ganadería

El lobo ibérico (Canis lupus) era otro de los animales que Rodríguez de la Fuente quería defender. Durante décadas fue perseguido por los conflictos con la ganadería y por su consideración como animal dañino. Su situación actual continúa siendo compleja. El último censo nacional coordinado por el MITECO, correspondiente al periodo 2021-2024 y publicado en 2025, contabilizó 333 manadas en España. La cifra supone un incremento del 12 % respecto al censo anterior, cuando se registraron 297. La mayor parte se concentra en Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Además, los científicos consideran que serían necesarias alrededor de 500 manadas para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo, según los datos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica. La convivencia con la ganadería sigue siendo uno de los grandes retos. La prevención de ataques, el apoyo a los ganaderos y una gestión basada en criterios científicos son fundamentales para compatibilizar la actividad rural con la conservación del depredador.

El águila imperial ibérica también estuvo cerca de desaparecer

La tercera protagonista de aquella declaración fue el águila. En la península ibérica vive el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una especie endémica que llegó a encontrarse en una situación muy delicada durante el siglo XX. A finales de los años setenta no alcanzaba las 50 parejas reproductoras, según los datos del Portal Ambiental de Andalucía. La persecución directa, el uso de venenos y la electrocución en tendidos eléctricos contribuyeron a su declive. Las medidas de protección han permitido revertir parte de aquella situación. En Andalucía, la población alcanzó las 176 parejas en 2025, con nuevos núcleos reproductores en territorios donde la especie había desaparecido décadas atrás. A escala peninsular ya supera las 1.000 parejas nidificantes. Sin embargo, la electrocución, los cebos envenenados y las molestias durante la reproducción siguen amenazando su supervivencia. Imagen: Jaime Pato

Más de 60 años después, la defensa de la fauna sigue siendo necesaria

La carta que Félix Rodríguez de la Fuente escribió en 1965 demuestra que su preocupación por los animales perseguidos iba más allá de divulgar la naturaleza. Quería cambiar la percepción social de especies que durante mucho tiempo fueron consideradas enemigas del ser humano. El lince ibérico es hoy un ejemplo de recuperación, el águila imperial ha ampliado sus poblaciones y el lobo continúa siendo protagonista de un complejo debate sobre conservación y convivencia rural. Los avances demuestran que proteger la fauna puede dar resultados, pero recuperar una especie no significa que sus problemas hayan desaparecido. Una idea que Félix ya defendía hace más de seis décadas: conocer a los animales es el primer paso para aprender a respetarlos.