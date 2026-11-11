Diez ibis eremitas de Francia llegan a España y se incorporan al proyecto de reintroducción en el Empordà

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La recuperación del ibis eremita (Geronticus eremita), una de las aves más singulares y amenazadas de Europa, acaba de dar un nuevo paso en España. Diez ejemplares procedentes de cinco zoológicos franceses han llegado al Alt Empordà, en Girona, para incorporarse a un programa de reintroducción que pretende establecer una población estable de esta especie en Cataluña. Las nuevas incorporaciones permitirán reunir un grupo de 46 aves cuya liberación está prevista para la primavera de 2027. La iniciativa, impulsada por la Fundació Alive, forma parte de un esfuerzo internacional para recuperar una especie que desapareció de numerosos territorios europeos y cuya supervivencia llegó a depender de unas pocas poblaciones silvestres.

Diez ibis eremitas llegan de cinco zoológicos franceses: así se prepara su liberación

Los diez ejemplares proceden de cinco instalaciones zoológicas francesas: cuatro del parque de Champrépus, dos de Fort-Mardyck, otros dos de Jurques, uno de Pont-Scorff y otro de la Reserva Africana de Sigean. Antes de integrarse definitivamente en el grupo deberán superar los controles veterinarios y sanitarios correspondientes. De acuerdo con la información publicada por la Fundació Alive, los nuevos individuos se sumarán a los 36 que ya formaban parte del programa: 21 procedentes de Andalucía y 15 de Austria. El conjunto se prepara para su futura liberación en el Empordà, una comarca que reúne espacios naturales adecuados para intentar recuperar la presencia de los ibis eremitas. La participación de diferentes zoológicos europeos resulta fundamental porque permite reunir ejemplares para programas de conservación coordinados. También facilita el intercambio de conocimientos sobre reproducción, cuidados veterinarios y adaptación de animales criados bajo supervisión humana. Sin embargo, la liberación constituye solamente una etapa del proceso. El verdadero desafío será conseguir que los ibis encuentren alimento, sobrevivan en libertad, se reproduzcan y establezcan una colonia capaz de mantenerse durante generaciones sin depender permanentemente de la intervención humana.

Así es el ibis eremita, el ave de plumaje negro que estuvo al borde de la extinción

El ibis eremita pertenece a la familia Threskiornithidae y presenta una apariencia difícil de confundir con la de otras aves. Su plumaje negro muestra reflejos metálicos verdosos y violáceos, mientras que su cabeza carece prácticamente de plumas. Posee además un pico largo, curvado hacia abajo y de tonalidad rojiza, especialmente adaptado para buscar alimento en el suelo. Puede alcanzar aproximadamente 70-80 centímetros de longitud y se alimenta principalmente de insectos, larvas, pequeños reptiles y otros invertebrados que encuentra en praderas, pastizales y terrenos abiertos. Históricamente ocupó distintas regiones de Europa, el norte de África y Oriente Próximo. La caza, la transformación de sus hábitats, las molestias en las colonias reproductoras y otras amenazas provocaron un retroceso extraordinario de sus poblaciones. La especie sobrevivió en estado silvestre principalmente gracias a las colonias de Marruecos, mientras que diferentes iniciativas de cría y reintroducción permitieron recuperar su presencia en determinadas regiones europeas. Su comportamiento social representa una ventaja para los programas de conservación: los ibis forman colonias, utilizan lugares comunitarios de descanso y pueden beneficiarse de la presencia de otros individuos para reconocer territorios adecuados. Aun así, necesitan zonas seguras para alimentarse y lugares de nidificación que permitan completar su ciclo reproductor.

El ibis eremita vuelve a Cataluña tras más de cuatro siglos: el reto ahora es sobrevivir en libertad

El proyecto del Empordà tiene un antecedente especialmente importante. En marzo de 2026 se liberaron 19 ibis eremitas en el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, después de un prolongado periodo de adaptación. Aquella operación representó el regreso de la especie a un territorio donde llevaba más de cuatro siglos sin establecer poblaciones reproductoras. Los ejemplares fueron equipados con dispositivos de seguimiento GPS para estudiar sus desplazamientos, identificar zonas de alimentación y comprobar su adaptación al medio natural. Una de las particularidades del programa es su conexión con las experiencias europeas de migración asistida. En Austria y Alemania se han utilizado aeronaves ultraligeras para enseñar rutas migratorias a ejemplares jóvenes criados bajo supervisión humana. Estas técnicas contribuyen a recuperar comportamientos que las aves necesitan para desplazarse entre sus territorios de reproducción e invernada. Los responsables del proyecto catalán esperan que las sucesivas liberaciones favorezcan la formación de una colonia autosuficiente. Para conseguirlo será necesario garantizar hábitats adecuados, reducir las amenazas y mantener un seguimiento científico durante los próximos años.

Andalucía también recupera al ibis eremita: estos son los resultados de su programa de conservación

España cuenta con una experiencia destacada en la recuperación de esta especie. El Proyecto Eremita de Andalucía, iniciado en 2004, permitió establecer poblaciones reproductoras en Cádiz, especialmente en las colonias de La Barca de Vejer, Castilnovo y San Ambrosio. Los resultados recientes son alentadores. Según la Junta de Andalucía, durante 2026 lograron volar al menos 53 pollos, el segundo mejor resultado del periodo comprendido entre 2015 y 2026, después de los 56 registrados en 2025. La recuperación todavía afronta amenazas importantes, especialmente la electrocución en tendidos eléctricos y la mortalidad juvenil. La experiencia andaluza, que también sirve de referencia al proyecto catalán, demuestra que recuperar una especie desaparecida exige décadas de trabajo y cooperación internacional. La llegada de los diez ibis franceses representa, por tanto, una nueva oportunidad para ampliar su presencia en España y consolidar una red europea de poblaciones que contribuya a garantizar su supervivencia.