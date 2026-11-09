Otros Universo Un cráter de meteorito en Oklahoma tiene 100 millones de años menos de lo que se creía: ahora investigan su relación con una extinción masiva Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Un cráter provocado por el impacto de un meteorito hace cientos de millones de años acaba de obligar a los científicos a revisar una parte importante de la historia geológica terrestre. El cráter descubierto está situado bajo la localidad de Ames, en el estado estadounidense de Oklahoma. Este gigantesco vestigio de una colisión cósmica tendría aproximadamente 370 millones de años, casi 100 millones menos de lo que se había calculado. El descubrimiento, realizado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin, resulta especialmente relevante porque sitúa el acontecimiento cerca de una de las mayores crisis biológicas que ha experimentado nuestro planeta. La investigación plantea nuevas preguntas sobre la posible influencia de los impactos extraterrestres en las extinciones masivas y demuestra hasta qué punto las técnicas modernas pueden modificar conocimientos considerados consolidado.

Un cráter de 16 kilómetros oculto bajo Oklahoma escondía una historia muy diferente

El cráter de Ames constituye una estructura geológica de entre 14 y 16 kilómetros de diámetro, actualmente sepultada bajo sucesivas capas de sedimentos. Su existencia se conoce gracias a las investigaciones del subsuelo, realizadas en una región que también posee importantes yacimientos de petróleo y gas natural. Hasta ahora, los especialistas consideraban que su formación se remontaba al periodo Ordovícico, hace aproximadamente 467 millones de años. Aquella época estuvo marcada por una serie de impactos de meteoritos que afectaron a diferentes regiones de Norteamérica. La nueva investigación modifica sustancialmente esa cronología. El estudio, publicado en la revista científica Meteoritics & Planetary Science, fue dirigido por Elizabeth Catlos, profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad de Texas. La antigua datación se apoyaba principalmente en pequeños fósiles de conodontos, unos animales marinos extinguidos cuyos elementos dentales permiten identificar la antigüedad de determinadas formaciones rocosas. Sin embargo, los investigadores consideran posible que aquellos restos fueran mucho más antiguos que el propio impacto y acabaran incorporados a los materiales del cráter cuando se produjo la colisión. Esto explicaría por qué las estimaciones anteriores situaban el acontecimiento en un periodo geológico equivocado. Imagen: Catlos et al.

Los cristales de circón que revelaron que el cráter era casi 100 millones de años más joven

La clave del descubrimiento se encuentra en unos diminutos cristales de circón presentes en las rocas graníticas afectadas por el impacto. Este mineral posee una característica especialmente valiosa para los geólogos: puede conservar información sobre acontecimientos ocurridos hace cientos o incluso miles de millones de años. Los investigadores utilizaron técnicas de datación radiométrica basadas en la desintegración del uranio en plomo. Al analizar las proporciones de estos elementos, obtuvieron una población de cristales con una edad media de 369,7 millones de años, con un margen de incertidumbre de 5,9 millones. El equipo también recurrió a imágenes de catodoluminiscencia y difracción de electrones retrodispersados, con colaboración de la NASA, para estudiar las alteraciones microscópicas de los minerales. Estas técnicas permiten identificar transformaciones asociadas a condiciones extremas de presión y temperatura, como las que pueden producirse durante una colisión extraterrestre. Según detalla la Universidad de Texas, los resultados apuntan al Devónico tardío, aunque todavía se necesitan nuevas mediciones para establecer con absoluta precisión cuándo ocurrió el impacto. La distinción es importante: los cristales proporcionan una referencia cronológica muy sólida, pero su edad no equivale necesariamente a la fecha exacta de la colisión. Las rocas pueden experimentar transformaciones posteriores capaces de modificar parcialmente sus registros isotópicos.

La nueva edad del cráter coincide con una de las grandes extinciones de la Tierra: ¿hay relación?

La nueva datación del cráter de Ames sitúa su formación hace aproximadamente 370 millones de años, cerca de uno de los episodios de extinción más importantes del Devónico tardío. Esta crisis biológica, conocida como extinción del Devónico tardío, afectó especialmente a los ecosistemas marinos. Durante aquel periodo desaparecieron numerosos organismos oceánicos, entre ellos importantes grupos de constructores de arrecifes. Los cambios en la disponibilidad de oxígeno en los océanos, las alteraciones climáticas y la actividad volcánica figuran entre los factores que se han relacionado con esta crisis. La proximidad temporal entre el impacto y aquella extinción plantea una pregunta interesante: ¿pudo la colisión de un meteorito contribuir a alterar los ecosistemas terrestres y marinos? Por ahora, no existen pruebas suficientes para establecer esa relación. La coincidencia de fechas no demuestra que el impacto provocara la desaparición de especies. Los investigadores consideran necesario estudiar otros cráteres de Norteamérica y precisar sus edades para determinar si los impactos extraterrestres pudieron desempeñar algún papel en aquella etapa de inestabilidad ambiental.

El hallazgo también cuestiona la hipótesis de que la Tierra tuvo un anillo como Saturno

El descubrimiento también afecta a otra hipótesis: la posibilidad de que la Tierra estuviera rodeada por un anillo de fragmentos de asteroides durante el Ordovícico, semejante en ciertos aspectos a los anillos de Saturno. El cráter de Ames figuraba entre las estructuras utilizadas para estudiar aquella concentración de impactos. Su nueva datación debilita esa asociación particular, aunque no descarta la hipótesis general. Más allá de sus implicaciones para las extinciones, el hallazgo demuestra la importancia de revisar los registros geológicos mediante técnicas complementarias. Cada cráter conserva información sobre la interacción entre nuestro planeta y los cuerpos del sistema solar. La investigación deja una cuestión especialmente interesante: cuántos impactos considerados contemporáneos podrían pertenecer, en realidad, a episodios separados por millones de años. Resolverla permitiría reconstruir con mayor fidelidad la historia de los bombardeos cósmicos que ha experimentado la Tierra.