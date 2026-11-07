Ahorro energético Los expertos en ahorro energético coinciden: “Una estufa de pellets permite ahorrar hasta un 57% en calefacción frente a los radiadores eléctricos” Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Con la llegada del frío, encontrar una forma de calentar la vivienda sin disparar la factura de la luz se convierte en una prioridad. Las estufas de pellets han ganado protagonismo como alternativa a los radiadores eléctricos y hay un dato que llama especialmente la atención: pueden reducir el gasto en calefacción hasta un 57 %. Pero ¿cómo funcionan y qué ventajas ofrecen frente a otros sistemas? Su combustible, elaborado habitualmente a partir de residuos de madera, y su capacidad para mantener una estancia caliente durante horas las convierten en una opción que merece la pena conocer. Eso sí, antes de instalarlas conviene valorar cuánto cuestan, qué mantenimiento necesitan y si se adaptan a las características de la vivienda.

Estufa de pellets o radiadores eléctricos: la diferencia de gasto puede superar los 700 euros

La diferencia de consumo entre una estufa de pellets y un radiador eléctrico puede ser considerable, especialmente durante los meses más fríos del año. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en noviembre de 2022, calentar una vivienda de 90 metros cuadrados con una estufa de pellets suponía un gasto aproximado de 545 euros por temporada, frente a los 1.255 euros que costaba utilizar radiadores eléctricos. La diferencia alcanza los 710 euros, lo que representa un ahorro cercano al 57 % en favor de la calefacción de pellets. Sin embargo, estos datos corresponden a unas condiciones concretas y a los precios energéticos de aquel momento, por lo que no deben interpretarse como un ahorro garantizado para cualquier hogar. La comparación también cambia cuando se tienen en cuenta otros sistemas de calefacción. En el mismo estudio, los acumuladores eléctricos suponían un gasto de unos 1.046 euros por temporada, mientras que una caldera de condensación de gas natural se situaba alrededor de los 683 euros. En ambos casos, la estufa de pellets seguía ofreciendo un coste inferior. Por su parte, la alternativa más económica de aquella comparativa era la bomba de calor, con un gasto estimado de 455 euros por temporada. Este dato demuestra que, aunque las estufas de pellets pueden representar una opción interesante para reducir el gasto en calefacción, conviene comparar diferentes tecnologías antes de tomar una decisión. Además, el ahorro real depende de aspectos como los metros cuadrados de la vivienda, el aislamiento térmico, las temperaturas habituales de la zona y el número de horas que permanece encendida la calefacción.

Por qué las estufas de pellets consumen menos que los radiadores eléctricos

Una de las principales razones por las que las estufas de pellets pueden resultar más económicas es su capacidad para generar calor aprovechando un combustible con un coste relativamente bajo. A diferencia de los radiadores eléctricos convencionales, que transforman directamente la electricidad en calor, estos aparatos utilizan pequeños cilindros de madera prensada que se queman en una cámara de combustión. Los pellets destacan por su poder calorífico y por proceder, generalmente, de residuos de madera compactados. Esto permite obtener una cantidad importante de energía a partir de una cantidad relativamente pequeña de combustible. Además, las estufas modernas incorporan sistemas de alimentación automática y ventiladores que ayudan a distribuir el calor por la estancia. En cambio, los radiadores eléctricos dependen directamente del precio de la electricidad y de la potencia del aparato. Cuantas más horas permanecen encendidos, mayor es el consumo acumulado. Aunque son fáciles de instalar y no necesitan combustible ni mantenimiento complejo, pueden representar un gasto elevado cuando se utilizan como sistema principal de calefacción.

No solo permiten ahorrar: las ventajas de las estufas de pellets que conviene conocer

Además del posible ahorro económico, las estufas de pellets presentan otras características que explican por qué se han convertido en una alternativa para calentar viviendas durante el otoño y el invierno. Una de sus principales ventajas es que utilizan un combustible de origen renovable, fabricado habitualmente a partir de restos de madera procedentes de actividades forestales e industriales. Otro aspecto destacado es su autonomía. Muchos modelos incorporan depósitos que almacenan varios kilos de pellets y sistemas automáticos que regulan la alimentación de combustible en función de la temperatura seleccionada. Esto permite mantener una estancia caliente durante varias horas sin necesidad de añadir pellets continuamente. También ofrecen un rendimiento energético elevado. Los modelos actuales pueden alcanzar eficiencias superiores al 85 %, aunque el resultado depende de las características del aparato, su instalación y las condiciones de funcionamiento. Además, algunos equipos permiten programar los horarios de encendido y apagado, lo que facilita adaptar la calefacción a las rutinas de cada hogar. Sin embargo, estas ventajas vienen acompañadas de algunas limitaciones. Las estufas necesitan una salida de humos adecuada, requieren limpieza periódica y generan cenizas durante la combustión. También es necesario disponer de espacio para almacenar los sacos de pellets en condiciones que eviten la humedad. Por tanto, aunque pueden ser una solución interesante para reducir el gasto energético, no son necesariamente la opción más adecuada para todas las viviendas. La instalación disponible, las necesidades de calefacción y el presupuesto inicial son factores que conviene valorar antes de elegir este sistema.

¿Merece la pena instalar una estufa de pellets este otoño e invierno?

La instalación de una estufa de pellets puede ser una inversión interesante para los hogares que buscan reducir el gasto en calefacción, especialmente cuando se utilizan radiadores eléctricos durante muchas horas al día. La diferencia de costes de funcionamiento puede compensar el desembolso inicial, aunque el tiempo necesario para recuperar la inversión dependerá del uso que se haga del aparato y de los precios de la electricidad y los pellets. Antes de comprar una, conviene calcular la potencia necesaria en función de los metros cuadrados que se quieren calentar y del aislamiento de la vivienda. También es importante comprobar que existe la posibilidad de instalar una salida de humos adecuada y tener en cuenta los gastos de mantenimiento y limpieza. Otro factor que no debe pasarse por alto es el precio de los pellets. Su coste puede variar según la época del año, la demanda y la disponibilidad del combustible. Por eso, resulta recomendable comparar precios y asegurarse de que se dispone de un lugar seco donde almacenarlos.