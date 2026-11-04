Salud y ciencia Tres plantas canarias superan al ibuprofeno en ensayos contra el dolor: un estudio analiza sus propiedades medicinales Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Wikimedia Commons / PabloCabBel ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Trece plantas endémicas de Canarias tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias, según una revisión científica que ha analizado 18 estudios sobre la flora del archipiélago. Entre los resultados más llamativos, tres especies consiguieron superar la actividad analgésica de algunos medicamentos utilizados como referencia, entre ellos el ibuprofeno. La investigación, publicada en junio de 2026 en la revista científica Ars Pharmaceutica, ha sido realizada por investigadoras vinculadas a la Universidad de La Laguna y profesionales del ámbito farmacéutico. Sus conclusiones ponen el foco en el potencial medicinal de la biodiversidad canaria y en la necesidad de seguir estudiando algunas de sus especies vegetales. Sin embargo, los resultados todavía no permiten afirmar que estas plantas puedan utilizarse como alternativa a los medicamentos convencionales. Los porcentajes obtenidos proceden de ensayos experimentales.

Tres plantas canarias superan la actividad analgésica del ibuprofeno y otros fármacos

Uno de los resultados más destacados de la revisión corresponde al saúco canario (Sambucus palmensis), un árbol endémico de las islas. En uno de los ensayos recogidos en el trabajo, su extracto acuoso alcanzó una inhibición del dolor del 89,04 %, frente al 73,97 % registrado con ibuprofeno. Otra especie que obtuvo resultados destacados fue la zarzaparrilla canaria (Smilax canariensis). En este caso, un extracto metanólico consiguió una efectividad del 76,67 %, mientras que el piroxicam, el medicamento utilizado como referencia en ese ensayo, alcanzó el 59,56 %. La tercera planta es la chahorra (Sideritis candicans var. eriocephala), también conocida como chagorro. La fracción de cloroformo estudiada presentó una inhibición del dolor del 73,24 %, frente al 37,94 % obtenido con ibuprofeno en el mismo experimento. Estas cifras son especialmente llamativas porque muestran que determinados extractos vegetales consiguieron resultados superiores a los de algunos fármacos de referencia en condiciones experimentales. No obstante, las comparaciones corresponden a ensayos concretos y no permiten establecer que estas especies sean mejores analgésicos que los medicamentos en términos generales. Imagen: Endémicas Canarias

La leña santa alcanza casi un 96 % de inhibición del dolor

Otra de las plantas que destaca en la revisión es la leña santa (Neochamaelea pulverulenta), una especie endémica de Canarias que también ha mostrado actividad analgésica. En uno de los ensayos recopilados, su extracto acuoso alcanzó una inhibición del dolor del 95,90 % en una de las dosis estudiadas. El resultado se acercó al 100 % registrado con ibuprofeno en ese mismo experimento. La investigación también recoge resultados de otras especies del archipiélago, como el drago (Dracaena draco), la cañaheja (Ferula linkii), el mocán (Visnea mocanera) y diferentes plantas del género Hypericum. No todas obtuvieron los mismos resultados. Por ejemplo, los extractos de Hypericum canariense y Hypericum glandulosum mostraron actividad analgésica en determinados experimentos, pero no superaron la eficacia del ibuprofeno. También se observaron diferencias entre los extractos y las dosis utilizados.

Una revisión de 18 estudios científicos sobre 13 plantas endémicas

El trabajo, titulado “Actividad analgésica y antiinflamatoria de plantas endémicas canarias: una revisión bibliográfica”, analiza 18 publicaciones científicas en las que se investigaron las propiedades medicinales de 13 especies vegetales propias de Canarias. Para realizar la revisión, las autoras consultaron diferentes bases de datos y fuentes científicas, entre ellas ScienceDirect, Web of Science, Scopus, SciELO y Google Académico. El objetivo era reunir la evidencia disponible, identificar las especies estudiadas y determinar qué partes de las plantas se habían utilizado en los experimentos. Los ensayos recopilados emplearon distintos modelos experimentales para medir la respuesta al dolor y la actividad antiinflamatoria. Entre ellos figuran las pruebas de formalina, Tail-Flick y Hot-Plate, utilizadas para evaluar la respuesta de los animales ante diferentes estímulos dolorosos. La revisión también señala que las infusiones aparecen entre las formas de aprovechamiento tradicional de estas plantas. Además, el 69,2 % de las especies analizadas presenta más de una parte aprovechable. Las investigadoras destacan que los resultados respaldan algunos de los usos medicinales tradicionales atribuidos a estas especies, aunque reconocen que la literatura científica disponible todavía es limitada.

¿Pueden utilizarse estas plantas para sustituir al ibuprofeno?

Aunque los resultados abren nuevas posibilidades para investigar los compuestos naturales de la flora canaria, todavía queda mucho por estudiar antes de plantear su aplicación como tratamientos. En primer lugar, los porcentajes de inhibición del dolor proceden de experimentos con animales y extractos vegetales específicos. No son resultados obtenidos en ensayos clínicos con pacientes y, por tanto, no permiten asegurar que las plantas tengan el mismo efecto en seres humanos. También es necesario investigar qué sustancias son responsables de la actividad analgésica y antiinflamatoria, cuáles son sus mecanismos de acción y qué dosis podrían resultar seguras y eficaces. Las propias autoras subrayan la necesidad de continuar investigando para conocer mejor el potencial farmacológico de estas especies. Por ahora, el estudio pone de manifiesto que la biodiversidad de Canarias alberga plantas con compuestos de interés científico, pero sus resultados experimentales no justifican sustituir por completo medicamentos como el ibuprofeno por preparados vegetales.