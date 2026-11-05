Animales en peligro extinción En 2025 nació la primera camada de lobos en Cataluña en más de un siglo: ahora la manada ya tiene cinco nuevos cachorros Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: AGENTS RURALS ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El lobo ibérico vuelve a ser protagonista en los bosques de Cataluña. Una pareja de esta especie ha tenido cinco nuevos cachorros en una zona situada entre el Alt Empordà y la Garrotxa, en Girona. Se trata de la segunda camada consecutiva de este grupo familiar, cuya reproducción se confirmó por primera vez en más de un siglo en 2025. Con estos nuevos nacimientos, la manada suma nueve ejemplares, entre adultos y crías, y refuerza la presencia estable de este gran depredador en el territorio catalán. La noticia supone un nuevo paso en la recuperación natural del lobo, que desapareció de esta zona como consecuencia de la persecución humana y que ahora vuelve a reproducirse.

El lobo vuelve a criar en Cataluña por segundo año consecutivo

Los cinco cachorros han nacido de la misma pareja que en 2025 tuvo tres crías en el norte de Girona. Según ha confirmado el equipo de seguimiento de los Agentes Rurales de la Generalitat, el grupo está formado actualmente por dos adultos, dos ejemplares jóvenes nacidos el año pasado y los cinco lobeznos de esta temporada. De los tres cachorros de la primera camada, uno lleva días sin ser detectado junto al grupo. Los especialistas consideran que podría haber iniciado su proceso de emancipación, aunque tampoco descartan que haya desaparecido. Los otros dos ejemplares, identificados como un macho y una hembra, continúan con la manada. La segunda reproducción confirma que esta pareja ha conseguido establecerse en el territorio. Para los expertos, se trata de un comportamiento natural: cuando una pareja de lobos encuentra las condiciones adecuadas para vivir y criar, puede reproducirse de forma habitual y aumentar progresivamente el tamaño del grupo familiar. Además, el nacimiento de esta nueva camada tiene un significado especial porque confirma la continuidad de la primera manada reproductora detectada en Cataluña en más de cien años. Imagen: AGENTS RURALS

Cómo ha regresado el lobo a los bosques de Girona

El regreso del lobo a Cataluña no se debe a un programa de reintroducción, sino a la expansión natural de las poblaciones europeas. La presencia continuada de ejemplares está confirmada desde el año 2000, principalmente de machos solitarios que llegaron desde Francia. Su origen está relacionado con la expansión de la población italiana de lobos, que en 1992 colonizó los Alpes franceses y fue avanzando progresivamente hacia otros territorios. Con el paso de los años, se han registrado ejemplares en diferentes zonas del Pirineo, el Prepirineo, la Cataluña Central y Girona. Sin embargo, hasta ahora, la única manada establecida y con reproducción confirmada en Cataluña se encuentra en una extensa área entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà. La recuperación de esta especie también está relacionada con los cambios que han experimentado los ecosistemas europeos. La mayor protección legal del lobo y la recuperación de sus presas naturales han favorecido su expansión. Actualmente, los bosques catalanes cuentan con poblaciones de ungulados silvestres, como corzos, ciervos y jabalíes, que forman parte de la alimentación de este depredador. Imagen: AGENTS RURALS

El papel del lobo en el equilibrio de los ecosistemas

El lobo es uno de los principales depredadores de Europa y desempeña una función importante en el equilibrio de los ecosistemas. Al alimentarse de animales silvestres, contribuye a regular las poblaciones de ungulados y forma parte de los procesos naturales que mantienen la biodiversidad. Su presencia también refleja que determinados espacios naturales pueden volver a ofrecer condiciones adecuadas para especies que desaparecieron debido a la actividad humana. No obstante, su recuperación plantea desafíos, especialmente en territorios donde convive con actividades ganaderas. En Cataluña, la Generalitat trabaja en un Plan de Recuperación del lobo para garantizar la permanencia de la especie y establecer medidas que permitan compatibilizarla con la ganadería extensiva. La previsión es que el documento se someta a información pública a principios de 2027, después de trabajarlo con los distintos agentes implicados a través de la Mesa del Lobo. El acompañamiento a los ganaderos es otro de los puntos importantes. Entre las medidas previstas se encuentran el refuerzo de la prevención de ataques, la protección de los rebaños mediante sistemas como los perros guardianes y la mejora de las indemnizaciones por los daños ocasionados. La recuperación del lobo no depende únicamente de que vuelva a criar en los bosques. También requiere una gestión que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades rurales y permita que la especie y las actividades humanas puedan compartir territorio. Los cinco nuevos cachorros nacidos en Girona representan, por tanto, mucho más que el crecimiento de una familia de lobos: son una señal de que este gran depredador vuelve a encontrar su lugar en los ecosistemas catalanes.