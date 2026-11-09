La Luna Luna del Castor 2026: cuándo y cómo ver la última Superluna del año en noviembre Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Noviembre de 2026 nos dejará una de las citas astronómicas más llamativas del otoño: la Luna del Castor. La Luna llena de este mes tendrá un atractivo especial, ya que coincidirá con una Superluna y se verá algo más grande y brillante de lo habitual. El fenómeno llegará el martes 24 de noviembre y podrá contemplarse desde España cuando salga por el horizonte al anochecer. Además de conocer la fecha y la hora exactas, merece la pena descubrir de dónde procede el curioso nombre de esta Luna llena y qué otros objetos celestes podrán acompañarla durante la noche. Las Pléyades y la estrella Aldebarán serán algunos de los protagonistas de esta observación astronómica.

Cuándo es la Luna del Castor de 2026 y a qué hora se verá en España

La Luna del Castor de 2026 tendrá lugar el martes 24 de noviembre, fecha en la que se producirá la última Luna llena del mes. El momento exacto de la fase de plenilunio será a las 15:53 horas (hora peninsular española). Aunque el instante de Luna llena se producirá durante la tarde, cuando todavía será de día en España, podrá observarse durante la noche del 24 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Además, el satélite también presentará un aspecto prácticamente completo durante las noches del 23 y el 25 de noviembre. La Luna del Castor de este año tendrá un atractivo añadido, ya que coincidirá con una Superluna, por lo que se encontrará especialmente cerca de la Tierra y ofrecerá un tamaño aparente y un brillo ligeramente superiores a los de una Luna llena habitual.

Por qué se llama Luna del Castor: el origen de su curioso nombre

El nombre de Luna del Castor tiene su origen en las tradiciones de los pueblos nativos americanos, que utilizaban elementos de la naturaleza y los cambios estacionales para dar nombre a las lunas llenas de cada mes. En noviembre, los castores suelen estar especialmente activos preparando sus refugios, construyendo diques y almacenando alimentos para afrontar los meses más fríos del invierno. Por este motivo, una de las teorías más extendidas sostiene que esta Luna llena recibió su nombre en referencia a la actividad de estos animales durante esta época del año. Existe otra explicación relacionada con las antiguas prácticas de caza. Noviembre también era el momento en el que los cazadores colocaban más trampas para capturar castores y conseguir sus pieles, utilizadas tradicionalmente para protegerse de las bajas temperaturas. Con el paso del tiempo, la denominación se ha mantenido y se ha popularizado en los calendarios lunares.

Qué hace especial a la Luna del Castor de noviembre: será una Superluna

La Luna del Castor de noviembre de 2026 tendrá una particularidad que la hará todavía más especial. Y es que será una Superluna, la primera que se producirá desde enero de este mismo año. Esto significa que coincidirá con uno de los momentos en los que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra durante su órbita. En concreto, el satélite estará a unos 360.768 kilómetros de nuestro planeta, una distancia que hará que su tamaño aparente sea aproximadamente un 6,5 % mayor y su brillo un 13,5 % superior al de una Luna llena promedio. Este fenómeno se produce porque la órbita lunar no es completamente circular, sino elíptica. Por tanto, hay momentos en los que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, en el punto conocido como perigeo, y otros en los que está más alejada, en el apogeo. Aunque estas diferencias pueden resultar llamativas sobre el papel, conviene tener en cuenta que el cambio de tamaño y luminosidad es bastante sutil y que muchas personas apenas lo percibirán a simple vista. Aun así, la Superluna del Castor será una buena oportunidad para observar nuestro satélite natural en unas condiciones especialmente favorables.

Cómo ver la Superluna del Castor en noviembre y qué astros la acompañarán

Para disfrutar de la Luna del Castor de 2026 no será necesario utilizar telescopios ni equipos astronómicos especializados. Bastará con buscar un lugar con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado para contemplar la Luna cuando aparezca en el cielo. Aunque el momento exacto de Luna llena será el 24 de noviembre a las 15:53 (hora peninsular española), el satélite se verá prácticamente iluminado por completo durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre. Por tanto, habrá varias oportunidades para observar este fenómeno. Una buena opción será contemplarla durante su salida o puesta, cuando se encuentra cerca del horizonte. En ese momento puede parecer mucho más grande de lo habitual debido a la conocida como ilusión lunar, un efecto óptico que hace que nuestro cerebro perciba el satélite con un tamaño mayor cuando está próximo a edificios, montañas u otros elementos del paisaje. Además, la Luna estará acompañada por algunos objetos astronómicos interesantes. Cerca de ella se podrán localizar las Pléyades, un conocido cúmulo de estrellas también llamado las Siete Hermanas, y Aldebarán, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Tauro. No obstante, el intenso brillo lunar podría dificultar la observación de las Pléyades, por lo que unos prismáticos pueden ayudar a distinguirlas mejor. En definitiva, la Superluna del Castor será una buena ocasión para disfrutar de la observación astronómica antes de que termine noviembre y contemplar uno de los plenilunios más destacados de 2026.