La Luna Luna del Cazador 2026: cuándo es y cómo ver esta Luna llena de octubre en su mejor momento Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La Luna del Cazador iluminará el cielo a finales de octubre de 2026, pocos días antes de Halloween. Esta luna llena, cuyo nombre común está ligado a antiguas tradiciones del hemisferio norte, podrá observarse durante varias noches y ofrecerá una buena oportunidad para disfrutar del cielo otoñal. ¿Cuándo será el mejor momento para verla en España y por qué recibe este nombre? Te contamos la fecha y la hora exactas, cómo se verá la Luna la noche de Halloween y qué debes tener en cuenta para observarla.

Cuándo será la Luna del Cazador de octubre de 2026

La Luna llena de octubre de 2026 tendrá lugar el lunes 26 de octubre a las 5:12 horas de la madrugada en la España peninsular, es decir, la noche que pasa del 25 al 26. Este fenómeno astronómico, conocido tradicionalmente como la Luna del Cazador, podrá observarse durante varias noches, ya que el satélite mantendrá un aspecto prácticamente redondo entre el 25 y el 27 de octubre. Aunque el momento exacto de la Luna llena se producirá de madrugada, una de las mejores oportunidades para contemplarla será al atardecer del domingo 25 de octubre. En ese momento, la Luna estará casi completamente iluminada y, al aparecer cerca del horizonte, podrá adquirir tonalidades doradas o anaranjadas. La hora exacta del plenilunio varía según el huso horario, por lo que en algunos países de América la Luna llena se producirá todavía el domingo 25 de octubre. En cualquier caso, la fecha de referencia para España será el lunes 26 temprano, cuando la Luna del Cazador alcanzará su fase llena.

Por qué la Luna llena de octubre se llama Luna del Cazador

La Luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador, una denominación relacionada con las costumbres de las comunidades agrícolas y cazadoras del hemisferio norte. Su origen se asocia con la época del año en la que, una vez recogidas las cosechas, los campos quedaban despejados y resultaba más fácil localizar animales que buscaban alimento antes de la llegada del invierno. La luz de la Luna llena también desempeñaba un papel importante en estas actividades, ya que permitía disponer de mayor visibilidad durante la noche. Antes de la generalización de la iluminación artificial, este tipo de condiciones podía facilitar tanto la caza como otras tareas al aire libre. Este nombre está estrechamente relacionado con el de la Luna de la Cosecha, que corresponde a la Luna llena más próxima al equinoccio de otoño. Mientras que esta se vincula con la recolección de los cultivos, la Luna del Cazador hace referencia a las actividades que tradicionalmente se realizaban después de la cosecha. Por ello, aunque suele asociarse con octubre, su fecha puede variar de un año a otro y, en ocasiones, caer en noviembre.

Así se verá la Luna la noche de Halloween de 2026

La noche de Halloween de 2026, que se celebrará el sábado 31 de octubre, la Luna no estará llena, pero seguirá ofreciendo una imagen luminosa en el cielo. Apenas cinco días después de la Luna del Cazador, el satélite se encontrará en fase gibosa menguante, con aproximadamente un 66-71 % de su superficie visible iluminada, según la hora de observación. Esta fase se caracteriza por mostrar una Luna todavía bastante redonda, aunque con una parte de su disco ya en sombra. Por eso, quienes salgan a disfrutar de Halloween podrán observarla con facilidad si las condiciones meteorológicas acompañan y no hay demasiada contaminación lumínica. Sin embargo, a diferencia de otros años en los que la Luna llena puede coincidir con el 31 de octubre, en 2026 no habrá plenilunio durante Halloween. La Luna del Cazador habrá alcanzado su fase máxima el 26 de octubre y estará en pleno proceso de menguado cuando llegue la noche más terrorífica del calendario.

Los mejores consejos para observar la Luna del Cazador

Para disfrutar de la Luna del Cazador de 2026 no es necesario disponer de un telescopio ni de equipos especializados. Uno de los mejores momentos para observarla será al atardecer del domingo 25 de octubre, cuando la Luna aparecerá cerca del horizonte y mostrará una tonalidad dorada o anaranjada. Este efecto se debe a que la luz lunar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. Además, la Luna puede parecer más grande cuando se encuentra cerca del horizonte, un efecto visual conocido como ilusión lunar. Para mejorar la experiencia, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones: Busca un lugar con el horizonte despejado: las zonas abiertas, los miradores o los espacios alejados de edificios altos permiten observar mejor la salida de la Luna.

las zonas abiertas, los miradores o los espacios alejados de edificios altos permiten observar mejor la salida de la Luna. Aléjate de la contaminación lumínica: aunque la Luna llena es suficientemente brillante para verse desde una ciudad, un entorno con menos iluminación artificial ofrece una experiencia más agradable.

aunque la Luna llena es suficientemente brillante para verse desde una ciudad, un entorno con menos iluminación artificial ofrece una experiencia más agradable. Consulta la previsión meteorológica: las nubes pueden dificultar o impedir la observación, por lo que es recomendable comprobar el pronóstico antes de salir.

las nubes pueden dificultar o impedir la observación, por lo que es recomendable comprobar el pronóstico antes de salir. Observa la Luna a simple vista: no necesitas instrumentos para disfrutar de su brillo y su aspecto. Si utilizas prismáticos, podrás apreciar con mayor detalle algunas de las formaciones de su superficie. Por último, recuerda que no es imprescindible observarla justo en el momento exacto de la fase llena. La Luna tendrá un aspecto prácticamente redondo durante las noches próximas al plenilunio, por lo que también podrás disfrutar de ella si el tiempo no acompaña el día señalado.