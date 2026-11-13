Cambio climático Los meteorólogos avisan: los inviernos en España cambiarán en 30 años y habrá la mitad de olas de frío, durarán menos y serán menos intensas Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: AEMET ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los inviernos en España podrían ser muy diferentes dentro de apenas tres décadas. Las olas de frío serán menos frecuentes, durarán menos días y tendrán una intensidad inferior a la actual, según las proyecciones científicas. El cambio climático está modificando el comportamiento de las estaciones y sus efectos también se notarán durante los meses tradicionalmente más fríos del año. Un estudio publicado en la revista científica Atmospheric Research ha puesto cifras a esta transformación. Sus resultados apuntan a que entre 2021 y 2050 la Península Ibérica y Baleares registrarán aproximadamente la mitad de días con condiciones de ola de frío que durante el periodo 1971-2000. Además, los episodios extremos perderán intensidad y su duración media también disminuirá.

Las olas de frío en España se reducirán a la mitad

La investigación, titulada Cold wave intensity on the Iberian Peninsula: Future climate projections, fue publicada en noviembre de 2023 y está firmada por Alejandro Díaz-Poso, Nieves Lorenzo, Alberto Martí y Dominic Royé. Para realizar las previsiones, los investigadores utilizaron simulaciones climáticas del proyecto europeo EURO-CORDEX y analizaron distintos escenarios de emisiones. El trabajo estudia la frecuencia, intensidad, duración y extensión territorial de las olas de frío durante el periodo 2021-2050, tomando como referencia los datos de 1971-2000. Una de las conclusiones más destacadas es que los días con condiciones de ola de frío pasarán de una media de 20,7 al año a aproximadamente 10. Esto representa una reducción cercana al 50% en el conjunto de la Península Ibérica y Baleares. La tendencia también se aprecia en las proyecciones por década. Según el escenario de emisiones considerado, se perderán entre 1,2 y 2,4 días de ola de frío por década. El primer valor corresponde al escenario RCP 4.5 y el segundo al RCP 8.5, que contempla mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Imagen: Díaz-Poso, A. et al. Atmospheric Research (2023)

El frío extremo será menos intenso y durará menos días

La frecuencia no es el único aspecto que cambiará. Las simulaciones climáticas muestran que la intensidad máxima de las olas de frío disminuirá entre un 43% y un 54%, dependiendo del escenario de emisiones. En concreto, el descenso medio previsto es del 43% en el escenario RCP 4.5 y del 54% en el RCP 8.5. También se reducirá la duración de estos episodios. Durante el periodo histórico de referencia, las olas de frío duraban una media de seis días en la Península Ibérica y Baleares. Para 2021-2050, las proyecciones sitúan esa duración en aproximadamente cinco días. Los resultados muestran, por tanto, que los episodios de frío extremo serán menos frecuentes, menos intensos y algo más cortos. Sin embargo, los cambios no serán iguales en todas las regiones. El nordeste peninsular y los principales sistemas montañosos seguirán siendo algunas de las zonas donde las olas de frío podrán alcanzar mayor intensidad. Esta evolución también tendrá consecuencias para los ecosistemas y las actividades humanas. La menor frecuencia de las olas de frío puede alterar los ciclos estacionales de plantas y animales, especialmente de aquellas especies que dependen de determinadas condiciones térmicas para completar sus procesos biológicos. En la agricultura, unos inviernos más suaves pueden adelantar la floración de algunos cultivos y aumentar su exposición a heladas tardías, que seguirán produciéndose aunque las temperaturas medias sean más elevadas. Por eso, una reducción del frío extremo no implica necesariamente que desaparezcan los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas invernales. Imagen: Marc Trilla - Europa Press

Las noches serán más cálidas, pero no desaparecerán las heladas

Esta evolución se enmarca en un contexto de cambio climático con calentamiento progresivo de las temperaturas en España. El aumento de las temperaturas mínimas hará que las noches frías sean menos habituales y que las heladas pierdan presencia en numerosas zonas del país. Las proyecciones climáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también apuntan a un incremento de las noches cálidas y una disminución de los días de helada como consecuencia del cambio climático. No obstante, esto no significa que vayan a desaparecer las nevadas, las heladas o las entradas de aire polar. España seguirá experimentando episodios de frío intenso, aunque las condiciones generales del invierno sean cada vez más suaves. De hecho, los investigadores advierten de que las olas de frío continuarán representando un riesgo para la población. La adaptación a temperaturas más elevadas podría hacer que las personas sean más vulnerables cuando se produzcan episodios excepcionales de frío. El invierno, por tanto, no desaparecerá, pero sí cambiará notablemente. Las previsiones científicas apuntan a una estación con menos días de frío extremo, episodios más cortos y temperaturas mínimas cada vez más elevadas.