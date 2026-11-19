¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Noviembre es ese mes en el que el jardín empieza a perder parte del color del verano, pero todavía quedan tareas importantes antes de que llegue el invierno. Hay plantas que han terminado de florecer y necesitan una limpieza, otras empiezan a perder sus hojas y algunas conservan tallos que merece la pena mantener durante los meses fríos. El error más habitual es pensar que todas necesitan pasar por las tijeras antes de que bajen las temperaturas. No es así. Una poda demasiado temprana puede debilitar algunas especies o eliminar los brotes que darán flores la próxima primavera. Por eso, antes de recortar cualquier planta, conviene conocer su ciclo y comprobar cómo se encuentra. Estas son siete especies habituales en los jardines españoles que merece la pena revisar este noviembre.

Geranios: aprovecha noviembre para recortar los tallos más largos

Los geranios son habituales en balcones, terrazas y jardines españoles. Después de varios meses de floración, es posible que algunos ejemplares tengan ramas demasiado largas, hojas amarillas o flores marchitas. Noviembre puede ser un buen momento para hacer una limpieza ligera, retirar las partes deterioradas y recortar los tallos que hayan crecido en exceso. También puedes aprovechar algunos de esos tallos sanos para preparar esquejes y multiplicar tus geranios. Si vives en una zona donde las temperaturas bajan mucho, no hagas una poda intensa justo antes de las heladas. Es preferible retirar lo que está dañado y proteger los ejemplares más delicados.

Rosales: elimina las ramas secas, pero reserva la poda fuerte

Los rosales también necesitan atención en esta época, aunque no conviene confundir la limpieza de otoño con la poda principal. En noviembre puedes retirar las ramas secas, enfermas o mal orientadas, así como recortar ligeramente las que hayan crecido demasiado y puedan sufrir con el viento. En algunos rosales también se realiza una prepoda para reducir su volumen, siempre que hayan terminado de florecer. La poda más intensa suele reservarse para el final del invierno, antes de que comience la nueva brotación y cuando haya pasado el riesgo de heladas más fuertes. Así evitarás estimular un crecimiento nuevo que podría verse perjudicado por el frío.

Lavanda: no cortes la madera vieja antes del invierno

La lavanda es una de las aromáticas más reconocibles de los jardines mediterráneos. Después de su floración estival, puede presentar espigas secas y tallos algo desordenados. Si todavía no has retirado las flores marchitas, puedes hacerlo, pero noviembre no es el momento de realizar una poda fuerte. Esta planta tiene una particularidad importante: no suele rebrotar bien desde la madera vieja, por lo que cortar demasiado puede dejar huecos permanentes en la mata. Lo más prudente es retirar las partes secas o dañadas y reservar el recorte de formación para después de la floración o el momento adecuado según el clima de tu zona. Si se esperan heladas, evita los cortes importantes.

Santolina: limpia las partes deterioradas sin recortar en exceso

La santolina (Santolina chamaecyparissus) es otra aromática muy utilizada en jardines de bajo mantenimiento, especialmente en zonas soleadas y con poca disponibilidad de agua. Su aspecto compacto puede deteriorarse después del verano, por lo que conviene revisar si tiene ramas secas o dañadas. Puedes retirarlas con unas tijeras limpias, pero evita cortar profundamente sobre la parte leñosa. El recorte que permite mantener su forma redondeada suele hacerse después de la floración. Si la planta está sana y conserva su estructura, no necesita una poda general en noviembre.

Salvia ornamental: espera al final del invierno para la poda principal

Las salvias ornamentales pueden seguir ofreciendo flores hasta bien entrado el otoño, especialmente en zonas de clima suave. Por eso, no siempre tiene sentido cortarlas cuando llega noviembre. En las variedades arbustivas, lo recomendable es retirar las flores marchitas y las ramas dañadas, pero dejar la poda principal para finales del invierno o comienzos de la primavera, cuando haya pasado el riesgo de heladas. Además, los tallos y el follaje que permanecen en la planta pueden ofrecer cierta protección frente al frío. Si todavía conserva flores, tampoco hay necesidad de eliminarlas.

Ásteres: conserva algunas flores secas y retira las partes enfermas

Los ásteres son plantas vivaces muy interesantes para el otoño, porque mantienen sus flores cuando muchas otras especies ya han terminado su temporada. Una vez que se marchitan, puedes retirar las cabezuelas si no quieres que dispersen semillas por el jardín. También conviene eliminar las hojas y los tallos que presenten síntomas de enfermedades. Sin embargo, no hace falta dejar la planta completamente recortada. Las cabezas de semillas pueden servir de alimento para algunas aves y los tallos secos ofrecen refugio a pequeños animales durante el invierno. Si no molestan ni presentan problemas sanitarios, puedes conservarlos hasta finales de la estación.

Hortensias: no las podes ahora si quieres flores en primavera

La hortensia es probablemente una de las plantas con las que más cuidado hay que tener en noviembre. Aunque sus flores se hayan secado y sus hojas empiecen a caer, no significa que necesite una poda. Muchas variedades de hortensia florecen sobre los tallos que han crecido durante la temporada anterior. Si los cortas ahora, puedes eliminar las yemas que producirán las flores del próximo año. Lo más recomendable es retirar las partes dañadas y dejar las inflorescencias secas durante el invierno. Además de proteger los brotes, aportan cierto interés ornamental al jardín. La poda dependerá de la variedad, por lo que conviene identificarla antes de utilizar las tijeras.

El estado de la planta importa más que el calendario

Noviembre es un buen mes para revisar el jardín, pero no todas las especies responden igual a la llegada del frío. En las zonas del interior y de montaña, las primeras heladas pueden obligar a adelantar algunas tareas, mientras que en buena parte del litoral mediterráneo las temperaturas suaves permiten mantener ciertas plantas en crecimiento durante más tiempo. También merece la pena dejar en pie algunas gramíneas ornamentales y plantas vivaces con cabezas de semillas. Sus tallos secos aportan interés durante el invierno y pueden servir de refugio a la fauna. La clave está en no confundir limpieza con poda: retirar una rama enferma o una hoja deteriorada no es lo mismo que recortar toda la planta. Antes de hacerlo, comprueba si ha terminado su ciclo, si conserva brotes verdes y en qué madera producirá sus próximas flores. A veces, la mejor tarea de jardinería en noviembre consiste precisamente en dejar las tijeras guardadas.