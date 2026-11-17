¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La flor de Pascua es uno de los símbolos más reconocibles de la Navidad. Conocida también como poinsettia o nochebuena, y cuyo nombre científico es Euphorbia pulcherrima, esta planta es originaria de México y Centroamérica, aunque actualmente se cultiva en numerosos países. Su presencia en los hogares durante estas fechas es casi tan habitual como la del árbol navideño, pero conseguir que mantenga sus característicos tonos rojos y luzca en todo su esplendor requiere algunos cuidados. Noviembre es un mes importante para preparar la flor de Pascua de cara a las fiestas. La cantidad de luz que recibe, la temperatura de la habitación y la frecuencia de riego pueden marcar la diferencia entre una planta que llega a Navidad con un aspecto espectacular y otra que empieza a perder sus hojas antes de tiempo. Estos son los cuidados que necesita.

La flor de Pascua necesita oscuridad durante 14 horas para enrojecer

Uno de los secretos para que la flor de Pascua adquiera su característico color rojo está en la oscuridad. Esta planta necesita noches largas para desarrollar sus brácteas coloreadas, que son las hojas modificadas que rodean sus pequeñas flores. En los viveros, los productores controlan este proceso proporcionándole entre 12 y 14 horas diarias de oscuridad durante unas seis u ocho semanas antes de Navidad. En casa también puedes hacerlo colocando la planta en una habitación completamente oscura o cubriéndola con una caja opaca durante la noche. Es importante que no reciba luz artificial durante esas horas, ya que podría interrumpir su ciclo de oscuridad. Durante el día, en cambio, necesita recibir suficiente luz natural.

Protégela de las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura

Si quieres que tu flor de Pascua llegue a Navidad en buenas condiciones, presta especial atención al lugar donde la colocas. Las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura pueden perjudicarla y provocar que pierda sus hojas. Lo ideal es mantenerla en una habitación con una temperatura estable, aproximadamente entre 15 y 22 °C. No conviene colocarla cerca de puertas y ventanas que se abran constantemente, radiadores, estufas o aparatos de calefacción. Aunque es una planta de interior muy popular durante el invierno, no tolera bien el frío intenso. Las temperaturas próximas a los 10 °C o inferiores pueden dañarla, especialmente si permanece expuesta a ellas durante varias horas. Las heladas, por su parte, pueden acabar con la planta. Tampoco es recomendable someterla a un calor excesivo. Por eso, busca un rincón de la casa donde la temperatura se mantenga relativamente constante y no haya cambios bruscos entre el día y la noche.

Necesita mucha luz, pero evita el sol directo

Aunque es una planta de interior, la flor de Pascua necesita bastante luz natural para mantenerse sana. Sin embargo, no debes colocarla bajo el sol directo durante muchas horas, porque sus rayos pueden quemar las hojas. El lugar ideal es cerca de una ventana luminosa, donde reciba claridad indirecta. Procura también que sus hojas no estén en contacto con cristales fríos, especialmente durante las noches de invierno.

Riégala solo cuando la tierra empiece a secarse

El riego de la flor de Pascua debe ser moderado, ya que sus raíces son sensibles al exceso de humedad. Lo recomendable es esperar a que la capa superficial de la tierra esté seca antes de volver a regar. Un truco sencillo consiste en introducir un palito de madera en el sustrato: si sale seco, puedes añadir agua; si todavía está húmedo, es mejor esperar. También puedes utilizar el riego por inmersión, colocando la maceta en un recipiente con agua durante unos minutos. Después, deja que escurra bien antes de devolverla a su sitio. Es fundamental que la maceta tenga agujeros de drenaje y que no quede agua acumulada en el plato inferior, ya que el encharcamiento puede provocar la pudrición de las raíces.

Otros consejos para que tu flor de Pascua luzca en Navidad

Además de controlar la luz, la temperatura y el riego, hay otros cuidados que te ayudarán a mantener tu flor de Pascua en buen estado durante las fiestas: Evita la luz artificial por la noche si estás realizando el tratamiento de oscuridad para favorecer la coloración de sus brácteas.

si estás realizando el tratamiento de oscuridad para favorecer la coloración de sus brácteas. No mojes sus hojas al regar . Es preferible echar el agua directamente sobre el sustrato.

. Es preferible echar el agua directamente sobre el sustrato. Retira las hojas secas o dañadas para mantener la planta en buenas condiciones.

para mantener la planta en buenas condiciones. Pódala en primavera , cuando haya terminado su periodo de floración y empiece una nueva etapa de crecimiento.

, cuando haya terminado su periodo de floración y empiece una nueva etapa de crecimiento. Cámbiala a una maceta más grande si lo necesita , utilizando sustrato nuevo y con buen drenaje.

, utilizando sustrato nuevo y con buen drenaje. Abónala durante la primavera y el verano, siguiendo las indicaciones de un fertilizante adecuado para plantas de interior. Cuando terminen las fiestas, también puedes conservar tu flor de Pascua para disfrutar de ella durante el resto del año. Cuando ya no haya riesgo de heladas, podrás trasladarla al exterior y colocarla en un lugar protegido, con luz abundante pero sin sol intenso. Con los cuidados adecuados, volverá a desarrollar nuevos brotes y podrás intentar que recupere sus característicos tonos rojos cuando se acerque la próxima Navidad.