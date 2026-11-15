Fenómenos meteorológicos La “mancha fría” del Atlántico preocupa a los meteorólogos: así podría cambiar el invierno en España Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: NASA Scientific Visualization Studio / Goddard Space Flight Center ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Mientras gran parte del planeta continúa registrando temperaturas por encima de los valores habituales, una zona del océano Atlántico Norte está experimentando el fenómeno contrario: sus aguas están más frías de lo normal. Se trata de la “mancha fría” del Atlántico, una anomalía situada al sur de Groenlandia e Islandia que los meteorólogos siguen de cerca por su posible influencia en el tiempo de los próximos meses. Su presencia, junto con las temperaturas más elevadas de otras regiones del océano, podría modificar la circulación atmosférica y favorecer el desplazamiento de borrascas hacia Europa. Este escenario abre la posibilidad de un invierno con más episodios de lluvia y viento en algunos territorios, incluida España, aunque todavía existen incertidumbres sobre cómo evolucionará la situación. Las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan, de hecho, a un invierno más cálido de lo habitual en nuestro país y a una mayor probabilidad de precipitaciones en la vertiente atlántica. Pero ¿qué es exactamente esta mancha fría y cómo podría influir en el tiempo durante el invierno de 2026-2027?

Qué es la “mancha fría” del Atlántico Norte y por qué preocupa a los científicos

La llamada “mancha fría” o cold blob es una región del Atlántico Norte, situada al sur de Groenlandia e Islandia y al oeste de las islas británicas, donde las temperaturas del agua presentan valores inferiores a los habituales. Su particularidad es que constituye una excepción dentro de un océano que, en términos generales, está acumulando cada vez más calor debido al calentamiento global. Este fenómeno también se conoce como agujero de calentamiento del Atlántico Norte. Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Geophysical Research Letters analiza las causas de este enfriamiento y concluye que las variaciones en el transporte de calor del océano tienen un papel fundamental en su evolución a largo plazo. Una de las cuestiones que investigan los científicos es su posible relación con la circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC), un sistema de corrientes oceánicas que transporta agua cálida desde las regiones tropicales hacia el Atlántico Norte. Un debilitamiento de esta circulación puede reducir el transporte de calor hacia determinadas zonas y contribuir a mantener temperaturas más bajas. De hecho, un análisis publicado en Nature en junio de 2026 relaciona esta anomalía con los cambios en la circulación oceánica. Sin embargo, la mancha fría no demuestra por sí sola que la AMOC vaya a detenerse. Imagen: Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA

Más borrascas y lluvias: así podría afectar a España durante el invierno

Uno de los escenarios que contemplan los modelos meteorológicos para el invierno de 2026-2027 es una circulación atlántica más activa, con borrascas desplazándose de oeste a este hacia Europa. Este patrón, conocido como circulación zonal, facilita la llegada de frentes asociados a precipitaciones, viento y cambios de tiempo. La combinación de aguas más cálidas en otras regiones del Atlántico y la anomalía fría del norte podría contribuir a reforzar los contrastes térmicos que intervienen en el desarrollo de las borrascas extratropicales. La evolución de la mancha fría y el invierno europeo, este escenario podría favorecer una circulación atlántica más marcada y el paso de sistemas de bajas presiones por el continente. En España, la posición del anticiclón de las Azores y la trayectoria que sigan los frentes serán fundamentales para conocer las consecuencias. Si las borrascas circulan por latitudes favorables, las comunidades de la fachada atlántica, especialmente Galicia y el oeste peninsular, podrían recibir más precipitaciones. Las previsiones de AEMET para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027 también apuntan en esa dirección. Según su predicción estacional, existe una probabilidad alta de que las precipitaciones se sitúen en el tercil húmedo en la vertiente atlántica, con una señal más destacada en el noroeste peninsular. En el resto de España, las probabilidades de los distintos escenarios se mantienen dentro de los valores climatológicos. No obstante, esto no significa que vaya a llover de forma continua ni que todas las comunidades vayan a recibir más agua. La distribución de las precipitaciones dependerá de la trayectoria de cada borrasca y de la evolución de los patrones atmosféricos.

¿Significa que tendremos un invierno más frío en España?

Aunque pueda parecer contradictorio, la presencia de una gran anomalía fría en el Atlántico Norte no implica necesariamente que España vaya a experimentar un invierno especialmente frío. De hecho, las previsiones disponibles apuntan en otra dirección. La actualización estacional de AEMET para noviembre de 2026, diciembre de 2026 y enero de 2027 señala una probabilidad muy alta de que las temperaturas medias se sitúen en el tercil cálido en toda España, tomando como referencia el periodo 1991-2020. Esto significa que el escenario más probable es que las temperaturas medias del trimestre sean superiores a las habituales, aunque no descarta que se produzcan episodios puntuales de frío intenso. Las entradas de aire polar o continental pueden provocar descensos acusados de las temperaturas durante varios días, incluso en un invierno que termine siendo más cálido de lo normal. Además, la evolución de la mancha fría no es el único factor que condicionará el tiempo. Los meteorólogos también deben tener en cuenta el fenómeno de El Niño, el comportamiento del chorro polar y la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), que influyen en la circulación atmosférica y en la distribución de las borrascas. Por tanto, habrá que seguir observando cómo evolucionan las temperaturas del océano y los patrones atmosféricos durante las próximas semanas. La mancha fría del Atlántico es una anomalía relevante para comprender los cambios del clima, pero todavía no permite anticipar por sí sola cómo será cada episodio meteorológico del invierno en España.