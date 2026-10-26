Mar Gómez, meteoróloga, advierte sobre El Niño: “Estamos ante una situación climática verdaderamente excepcional”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El fenómeno climático de El Niño podría alcanzar una intensidad extraordinaria en los próximos meses y prolongar sus efectos durante una parte de 2027. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de que este episodio podría situarse entre los más intensos registrados, con temperaturas del océano Pacífico ecuatorial muy por encima de los valores habituales. Mar Gómez, meteoróloga de ElTiempo y doctora en Ciencias Físicas, destaca que “estamos ante una situación climática verdaderamente excepcional”. Sin embargo, aunque este fenómeno puede alterar los patrones meteorológicos de numerosas regiones del planeta, todavía no es posible determinar qué consecuencias tendrá en España durante el próximo invierno. La evolución de El Niño será clave para conocer el alcance de este episodio, que también podría contribuir a elevar la temperatura media global en 2027. Su desarrollo se suma a un contexto de calentamiento provocado por el cambio climático, por lo que los próximos meses serán importantes para evaluar su impacto.

El Niño podría alcanzar una intensidad extraordinaria

Las últimas previsiones de la Organización Meteorológica Mundial apuntan a que El Niño podría convertirse en uno de los episodios más intensos de los que se tiene constancia e incluso superar registros históricos. Según explica Mar Gómez en el medio ElTiempo y en vídeos en sus redes sociales, “el fenómeno de El Niño está experimentando una intensificación extraordinaria”. Uno de los indicadores más llamativos es la temperatura del océano Pacífico ecuatorial. Los datos recogidos contemplan anomalías de hasta 3,8 grados por encima de lo habitual para el trimestre comprendido entre noviembre y enero. Se trata de una diferencia muy elevada que refleja la magnitud del calentamiento oceánico asociado a este episodio. No obstante, la meteoróloga advierte de que todavía es necesario seguir su evolución antes de confirmar si finalmente será el episodio más intenso registrado. Para ello, habrá que observar tanto su desarrollo como la intensidad media que alcance durante varios meses. La OMM también señala que el fenómeno podría prolongarse durante 2027. Esto significa que sus efectos no tendrían por qué limitarse a los últimos meses de 2026, aunque su duración y alcance dependerán de cómo evolucione el episodio. Imagen: EU Space / Copernicus

¿Qué consecuencias puede tener El Niño en el clima mundial?

El Niño no consiste únicamente en un aumento de la temperatura del agua del mar. Como explica Mar Gómez, se trata de una alteración del sistema acoplado entre el océano y la atmósfera que modifica la circulación atmosférica tropical, debilita los vientos alisios y desplaza las principales regiones de convección. Estos cambios pueden propagarse a grandes distancias mediante las denominadas teleconexiones atmosféricas. Como resultado, se pueden modificar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones del planeta, con consecuencias que varían según la zona y las características de cada episodio. Entre los posibles efectos asociados a El Niño se encuentran periodos de sequía en algunas regiones y episodios de lluvias intensas e inundaciones en otras. Por tanto, no provoca las mismas condiciones meteorológicas en todo el mundo, sino que altera la distribución habitual de las precipitaciones y las temperaturas. Además, el fenómeno puede favorecer la transferencia de calor desde el océano Pacífico hacia la atmósfera, lo que contribuye a elevar la temperatura media global. Este efecto puede manifestarse con cierto retraso respecto al momento de máxima intensidad de El Niño. Por este motivo, 2027 podría experimentar un impulso adicional en las temperaturas globales. Sin embargo, esto no significa necesariamente que vaya a convertirse en el año más cálido registrado, ya que también intervienen otros factores que influyen en la temperatura del planeta. Imagen: Climate Copernicus

¿Cómo afectará El Niño al invierno en España?

A pesar de las previsiones sobre la intensidad del fenómeno, por el momento no se puede afirmar que España vaya a tener un invierno más cálido, más lluvioso o más seco como consecuencia directa de El Niño. Mar Gómez explica que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del planeta, donde la relación entre este fenómeno y las precipitaciones o las temperaturas está mejor establecida, en España no existe una correlación clara y directa con este fenómeno que permita anticipar un patrón meteorológico concreto. Por ello, la posible intensificación de El Niño no debe interpretarse como una señal de que el invierno español vaya a ser necesariamente más cálido o lluvioso. Para conocer cómo evolucionará el tiempo en nuestro país será necesario atender a las previsiones meteorológicas específicas y a la evolución de la atmósfera durante las próximas semanas y meses. La meteoróloga insiste en que, aunque los indicadores actuales son extraordinarios, todavía hay que esperar para determinar si el episodio alcanza finalmente una intensidad récord. La señal científica apunta a un fenómeno excepcional, pero sus consecuencias concretas siguen sujetas a su evolución. En este contexto, la principal preocupación se sitúa en el alcance global de El Niño y en su posible contribución al aumento de las temperaturas durante 2027. Sus efectos podrían prolongarse durante buena parte del año, aunque todavía es pronto para establecer con certeza su intensidad definitiva y las consecuencias que tendrá en cada región.