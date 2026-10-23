Las 3 verduras que puedes sembrar a partir del 1 de noviembre: se cultivan en macetas y se cosechan en invierno

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El huerto no tiene por qué quedarse parado cuando bajan las temperaturas. Aunque muchos cultivos de verano ya han terminado su ciclo, el otoño es una buena época para sembrar determinadas verduras que se desarrollan bien con el fresco y permiten seguir recogiendo alimentos durante los meses fríos. Entre ellas destacan los rabanitos, las espinacas y los canónigos. Son cultivos relativamente sencillos, adecuados para un huerto doméstico y, con el recipiente apropiado, también se pueden cultivar en una terraza o un balcón. Eso sí, conviene tener en cuenta que los plazos de crecimiento dependen de la variedad, la temperatura y las condiciones de cultivo.

Rabanitos: una de las verduras que crecen más rápido

Los rabanitos son una de las mejores opciones para quienes quieren empezar un pequeño huerto en otoño y obtener resultados en poco tiempo. Se trata de una hortaliza de ciclo corto que puede cultivarse en suelo o en maceta, por lo que no hace falta disponer de un jardín para disfrutar de su cosecha. Según la variedad y las condiciones ambientales, los rabanitos pueden estar listos para recolectar en unas cuatro a seis semanas. Sin embargo, cuando las temperaturas bajan durante el invierno, su crecimiento puede ralentizarse y el plazo alargarse. Para sembrarlos, basta con introducir las semillas directamente en el sustrato, a poca profundidad, y dejar unos 5-10 centímetros entre las plantas una vez hayan germinado. Lo más importante es utilizar una tierra suelta, que permita desarrollar bien la raíz, y mantener una humedad regular sin encharcarla. Una ventaja de este cultivo es que permite realizar siembras escalonadas. En lugar de plantar todas las semillas a la vez, puedes sembrar pequeñas cantidades cada dos semanas para repartir la cosecha. De esta forma, tendrás más posibilidades de recoger rabanitos durante varias semanas. La recolección debe hacerse cuando las raíces hayan alcanzado un tamaño adecuado, antes de que se vuelvan demasiado grandes, duras o fibrosas.

Espinacas: una verdura que aprovecha las temperaturas frescas

Las espinacas son otra buena elección para mantener el huerto productivo durante el otoño y el invierno. A diferencia de otras hortalizas que necesitan temperaturas más cálidas, esta planta se desarrolla bien con el fresco y puede ofrecer hojas tiernas durante los meses fríos. A finales de octubre, la posibilidad de sembrarlas dependerá de la zona y de las condiciones meteorológicas. En lugares con inviernos suaves, la siembra otoñal puede prolongarse más tiempo, mientras que en las zonas frías conviene prestar atención a las heladas y al estado del suelo. Para cultivarlas, puedes sembrar las semillas directamente en la tierra o en una maceta amplia, con un sustrato fértil que conserve cierta humedad. Es recomendable dejar espacio entre las plantas para que las hojas puedan desarrollarse bien y evitar que el cultivo quede demasiado apretado. En condiciones favorables, la primera cosecha puede llegar aproximadamente entre seis y diez semanas después de la siembra, aunque el frío puede retrasarla. Una vez que las hojas tengan un tamaño suficiente, es posible recoger las exteriores y dejar el centro de la planta intacto para favorecer que siga produciendo. Además de su facilidad de cultivo, las espinacas permiten aprovechar una parte del huerto que, durante el invierno, puede quedar vacía después de retirar los cultivos de verano.

Canónigos: ideales para seguir cosechando hojas en invierno

Los canónigos son una alternativa interesante para quienes prefieren cultivar verduras de hoja y disponer de ingredientes frescos para ensaladas durante los meses fríos. Sus hojas crecen agrupadas en pequeñas rosetas y tienen un sabor suave, por lo que también resultan prácticos para un huerto urbano. Esta planta se adapta bien a las temperaturas frescas y necesita un ambiente con cierta humedad para desarrollarse correctamente. Por eso, el otoño es una época adecuada para su cultivo, aunque a finales de octubre conviene tener en cuenta la variedad y las condiciones de cada región. Las semillas se pueden sembrar directamente en el sustrato, a poca profundidad, procurando que la tierra permanezca ligeramente húmeda durante la germinación. Una ubicación con luz natural y sin un exceso de calor ayudará a que las plantas crezcan en buenas condiciones. Los canónigos toleran bien el frío y, según la variedad y la fecha de siembra, pueden proporcionar hojas durante el invierno e incluso hasta comienzos de la primavera. Para recolectarlos, se pueden cortar las rosetas cuando tengan un tamaño adecuado, evitando dañar las plantas cercanas si se han sembrado muy juntas. En espacios pequeños, conviene utilizar una jardinera con buen drenaje y suficiente profundidad para que las raíces puedan desarrollarse. No necesitan un gran huerto para crecer, pero sí una humedad equilibrada: el sustrato no debe secarse por completo ni permanecer encharcado.

Qué debes tener en cuenta antes de sembrar en otoño

Aunque estas tres hortalizas se adaptan bien a la temporada fresca, no todas crecerán al mismo ritmo. La temperatura, las horas de luz, la exposición y la frecuencia de riego influyen directamente en el desarrollo de las plantas y en el momento de la cosecha. Si vas a cultivarlas en macetas o jardineras, asegúrate de que tengan agujeros de drenaje y utiliza un sustrato adecuado para hortalizas. También es importante comprobar la humedad antes de regar, ya que en otoño la evaporación suele ser menor que durante el verano y el exceso de agua puede perjudicar las raíces. En las zonas donde se registran heladas intensas, puedes proteger los cultivos con una cubierta apropiada o trasladar los recipientes a un lugar resguardado, siempre que sigan recibiendo suficiente luz. En cambio, en las áreas de invierno suave, la temporada de cultivo puede prolongarse más. La clave está en escoger variedades apropiadas para la época y no esperar que las plantas crezcan tan rápido como lo harían en condiciones más templadas. Con estas precauciones, los rabanitos, las espinacas y los canónigos permiten aprovechar el huerto durante el otoño y seguir recogiendo vegetales frescos en invierno, incluso cuando se dispone de poco espacio.