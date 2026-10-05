Qué plantar en octubre en el huerto en España: calendario, plantas y tareas importantes para este otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Octubre es uno de los meses más importantes del otoño para quienes tienen un huerto en España. Aunque las temperaturas empiezan a bajar, todavía es un buen momento para sembrar numerosas hortalizas, mientras otras, como las calabazas, llegan a su momento de cosecha. Además de elegir qué plantar según el clima de cada zona, hay otras tareas importantes que conviene realizar durante este mes, como preparar el suelo, recoger los últimos frutos o hacer determinadas podas. Ajos, habas, guisantes, espinacas, rábanos y coles son algunas de las opciones que puedes tener en cuenta.

Qué plantar en octubre según la zona de España: las hortalizas que mejor se adaptan

Otoño es una temporada donde, por las bajas temperaturas, muchos cultivos entran en reposo. A pesar de esto, hay una gran cantidad de opciones, como las hojas de ciclo corto, o las crucíferas y bulbos para preparase al invierno, que puedes sembrar en tu huerto para que el alimento nunca te falte. Revisemos a continuación cuáles hortalizas se adaptan según las diferentes zonas climáticas de España. Clima de montaña En esta zona climática hay riesgo de heladas, lo que significa que hay que tener cuidado con no sembrar plantas sensibles que puedan fenecer antes de producir. Vamos a priorizar plantas de hoja, de ciclo corto o que crezcan rápido para que no se congelen, y a aquellas que toleren bien el frío. Estas son buenas opciones si vives en este tipo de clima: Ajos

Habas

Espinacas

Rábanos

Lechugas de invierno Clima continental En octubre, el clima continental tiene climas más estables que los extremos del verano. Esto incluye temperaturas más suaves, y humedad constante en el suelo. Es momento de sembrar plantas de invierno para que desarrollen raíces fuertes antes de su llegada. Algunas plantas compatibles con el clima de octubre para esta zona climáticas son: Ajos

Habas

Guisantes

Nabos

Cebolla temprana Clima atlántico La alta humedad y el clima fresco de las zonas atlánticas son excelentes para sembrar brásicas, entre otros cultivos compatibles, como son: Habas

Guisantes

Coles

Brócoli

Coliflor

Puerros

Acelgas

Espinacas

Lechugas

Cebollas tempranas Clima mediterráneo Octubre sigue siendo un buen mes para sembrar variedad de hortalizas en el clima mediterráneo, gracias a que el suelo todavía se mantendrá caliente y sin riesgos de heladas. Estas son algunas de las hortalizas recomendadas, entre las que destacan raíces típicas del invierno mediterráneo;: Habas

Guisantes

Lechugas

Escarolas

Rúcula

Zanahorias

Remolachas

Cebollas

Hinojo

Acelgas Clima subtropical La zona subtropical mantiene su estabilidad de siempre: clima cálido y sin heladas, y hay que aprovechar para sembrar la variedad de hortalizas que toleran estos climas: Tomate

Guisante

Calabacín

Pepino

Lechugas

Acelgas

Zanahorias

Cilantro

Perejil

Qué sembrar en la primera y segunda quincena de octubre

Octubre es un mes de transición en el huerto, y aunque el otoño ya está establecido, las condiciones climáticas de comienzos de mes suelen ser más suaves que las de finales, especialmente en las zonas continentales y de montaña. Por ello, algunas especies aprovechan mejor la primera quincena, mientras que otras se benefician de temperaturas más frescas en la segunda mitad del mes. Revisemos qué sembrar durante cada quincena. Primera quincena de octubre Durante los primeros quince días, el suelo conserva parte del calor acumulado del verano, favoreciendo la germinación y el establecimiento de numerosos cultivos de otoño e invierno, y permitiendo que las raíces crezcan bien antes de los fríos. Se recomienda sembrar estas hortalizas : Habas

Guisantes

Ajos

Cebollas tempranas

Zanahorias

Remolachas

Escarolas

Acelgas

Lechugas de otoño

Rúcula Segunda quincena de octubre A medida que avanza el mes, las noches se vuelven más frías y aumenta la humedad ambiental en muchas regiones. Es el momento ideal para cultivos especialmente adaptados a condiciones frescas, y que tienen buena tasa de germinación en los fríos, como son: Espinacas

Nabos

Rábanos

Coles

Puerros

Hinojo

Perejil

Los cuidados del huerto que conviene hacer en octubre y pueden marcar la diferencia en la cosecha

No todo es sembrar en octubre. Hay otras actividades que se deben llevar a cabo para tener un huerto que prospere sin importar la temporada, y más ahora que el invierno se avecina. Revisemos estas importantes actividades que puedes tener en cuenta dentro de tu calendario de cuidados. Descomprime el suelo Es común que durante las lluvias el suelo se compacte demasiado, y esto afecta a la salud y estructura del sustrato. Remueve el suelo de tu huerto para que recupere la aireación. De ser necesario, sobre todo si sufrió de pérdida por arrastre de corrientes, repón en sustrato teniendo siempre en cuenta materiales drenantes y nutritivos a tu mezcla. Haz composta con hojas caídas Aprovecha las hojas que caen durante octubre en tu jardín para hacer composta casera. Combinándola con residuos de cocina, o con material verde de residuo generado en tu mismo huerto, puedes hacer una buena composta para nutrir de nuevo tu suelo. Cosecha tus frutos En otoño, los frutos se apuran a madurar y es buen momento para que recuperes a tiempo los que vayan produciendo. Si esperas demasiado se podrán pasar y, con tanto esfuerzo que te tomó sacar adelante tu huerto, no querrás que se desperdicien. Poda plantas para apurar su maduración Hay plantas que requieren de poda en octubre para que su energía no se desperdicie en formas nuevas hojas cuando ya trae frutos que están a punto de madurar. Esto es especialmente así cuando hay riesgo de heladas que puedan acabar con los frutos antes de que maduren. Estas son hortalizas que se benefician de este tipo de poda: Melón

Calabaza

Pimientos

Frijol

Guisante

Berenjena

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Bibliografía