Ecosistemas Brian May, guitarrista de Queen, compró un campo y plantó 100.000 árboles en 2013: hoy es un refugio para la fauna silvestre Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE/EPA/TOLGA AKMEN ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La música de Queen ha llenado estadios de todo el mundo, pero Brian May ha desarrollado durante años otro proyecto muy alejado de los escenarios. El guitarrista británico decidió invertir en la recuperación de un terreno agrícola en el sur de Inglaterra y convertirlo en un espacio para la naturaleza. Lo que comenzó como una iniciativa de reforestación terminó dando lugar a un bosque con más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos. El proyecto se encuentra en el condado de Dorset, cerca de la localidad de Bere Regis, y recibe el nombre de May’s Wood. Detrás de esta transformación hay una idea que va más allá de plantar árboles: recuperar un paisaje que había perdido buena parte de su vegetación natural y ofrecer a los animales silvestres un lugar donde volver a encontrar alimento, refugio y espacio para desarrollarse.

De un terreno agrícola a un bosque con más de 100.000 árboles

La historia comenzó en 2013, cuando Brian May adquirió unas 63 hectáreas de terrenos agrícolas en Bere Regis, en Inglaterra. Durante años, aquella superficie había estado dedicada a los cultivos y otras actividades del campo. El músico quiso cambiar ese uso y recuperar parte del bosque que, según los antecedentes históricos del proyecto, había ocupado la zona siglos atrás. Para llevarlo a cabo contó con Save Me Trust, la organización dedicada a la protección de los animales silvestres que fundó junto con Anne Brummer. El 28 de septiembre de 2013 tuvo lugar la primera jornada de plantación, en la que participaron vecinos y escolares de la localidad. El propio May colocó el primer roble y, durante aquella jornada, se plantaron alrededor de 600 árboles. La iniciativa se planteó desde el principio a una escala mucho mayor. El objetivo era incorporar más de 100.000 árboles y arbustos durante los meses siguientes, con especies propias del paisaje británico. Entre ellas se encontraban robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales. El lugar se había bautizado inicialmente como Save Me Woods, pero los vecinos empezaron a llamarlo May’s Wood. El nombre terminó consolidándose y hoy identifica este proyecto de recuperación ambiental. Imagen: brianmay.com

Así es May’s Wood, el bosque que Brian May creó para la naturaleza

Una de las particularidades de esta iniciativa es que no se limita a cubrir el terreno de árboles. El diseño también contempla praderas de flores silvestres, zonas abiertas, arbustos y corredores naturales que permiten conectar distintos espacios del bosque. Esta combinación resulta importante porque un ecosistema no depende únicamente de la presencia de árboles. Los espacios floridos, por ejemplo, proporcionan recursos a los insectos polinizadores, mientras que los setos y la vegetación más densa ofrecen protección a pequeños animales y aves. En septiembre de 2023, coincidiendo con el décimo aniversario de la primera plantación, el proyecto había alcanzado los 101.000 árboles y arbustos. La cifra aparece recogida en la propia web de Brian May, que también documenta cómo ha evolucionado el paisaje desde aquel primer día. El cambio se aprecia especialmente en las fotografías tomadas a lo largo de los años. Los pequeños ejemplares plantados en 2013 han ido creciendo y dando forma a un entorno mucho más diverso que los antiguos campos agrícolas. Imagen: Josh Samways / Linda Lamon

Abejas, mariposas y pequeños mamíferos: la vida que ha regresado al terreno

El objetivo de Brian May nunca fue conseguir un bosque únicamente por su apariencia. La recuperación de la biodiversidad estaba en el centro de la iniciativa y los resultados descritos por sus responsables muestran cómo la vegetación ha ido modificando las condiciones del lugar. Según explicó el equipo de May’s Wood en el balance de su décimo aniversario, el terreno ha empezado a atraer numerosas especies de insectos, aves, plantas silvestres y pequeños mamíferos que no estaban presentes durante los años de cultivo. Las praderas floridas han favorecido especialmente la presencia de abejas y mariposas. También han reaparecido plantas silvestres como la centaurea y la margarita mayor, mientras que los nuevos espacios de vegetación ofrecen alimento y refugio a distintas especies. Otro aspecto importante es que no se han introducido animales de manera artificial para poblar la reserva. La estrategia consiste en recuperar las condiciones naturales del entorno y permitir que la fauna pueda regresar por sus propios medios. Con esta iniciativa en Inglaterra, el guitarrista de Queen ha demostrado que la recuperación de un espacio natural requiere algo más que una gran plantación. May’s Wood es un proyecto pensado para evolucionar durante décadas, con la intención de que el bosque alcance su madurez y siga siendo un refugio para la vida silvestre mucho después de que sus primeros árboles hayan crecido.