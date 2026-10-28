Ecosistemas Una pareja de Oregón tenía un terreno demasiado húmedo para cultivar heno y demasiado seco para la fauna: lo transformaron en un humedal y las aves llegaron en pocos días Por Alejandro Lingenti

Imagen: Brian Hidden / USFWS ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En una explotación ganadera de Oregón, una pareja encontró una solución inesperada para recuperar un terreno que parecía inútil. Era demasiado húmedo para cultivarlo, pero no reunía las condiciones necesarias para albergar fauna acuática. Entonces, en lugar de intentar desecarlo, decidieron convertirlo en un humedal natural. El resultado sorprendió incluso por su rapidez: apenas terminados los trabajos, comenzaron a llegar aves y otros animales. La experiencia demuestra que la restauración de ecosistemas puede beneficiar tanto a la biodiversidad como a las actividades agrícolas.

El terreno que no servía para cultivar y la decisión que lo cambió todo

Heidi y Stan Gorden son los propietarios de Bar GX Ranch, una explotación ganadera situada en Bonanza, en el estado estadounidense de Oregón. Durante años, una zona baja de su propiedad representó un problema para la producción agrícola. El suelo acumulaba demasiada humedad para permitir una cosecha eficiente de heno, utilizado como alimento para el ganado. Además, tampoco mantenía suficiente agua para convertirse en un hábitat adecuado para las aves acuáticas y otros animales. A principios de 2024, el matrimonio decidió buscar una alternativa. Contactó con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) y con la organización Klamath Watershed Partnership. Ambas entidades colaboraron para conseguir financiación y desarrollar un proyecto de restauración ecológica. Los trabajos permitieron recuperar aproximadamente 5,7 hectáreas y finalizaron en otoño de 2024. La iniciativa perseguía un objetivo concreto: devolver al terreno las condiciones necesarias para funcionar como humedal, sin comprometer el resto de las actividades ganaderas. Imagen: Brian Hidden / USFWS

Patos, grullas y otras aves llegaron pocos días después

Uno de los resultados más llamativos fue la rapidez con la que la fauna comenzó a utilizar el espacio restaurado. Según informó el USFWS en marzo de 2026, patos, aves limícolas y berrendos americanos (Antilocapra americana) aparecieron pocos días después de terminar los trabajos. Entre las aves documentadas en el lugar figuran también gansos de Canadá, patos malvasía canela, ibis de cara blanca y grullas canadienses. Esta respuesta tiene una explicación ecológica: los humedales proporcionan alimento, refugio y zonas de descanso a numerosas especies, especialmente durante sus desplazamientos migratorios. La agencia federal estadounidense destaca que estos ecosistemas resultan fundamentales para la reproducción de aves y peces, además de servir como corredores de biodiversidad. Pero conviene distinguir entre la llegada inmediata de animales y la recuperación completa del ecosistema. Observar aves pocos días después de una restauración es una señal positiva, pero determinar si el humedal funciona de manera estable requiere comprobar su evolución durante varios años. Imagen: Brian Hidden / USFWS

Por qué los humedales pueden ayudar a reducir las inundaciones

La recuperación del terreno tuvo otra consecuencia importante para los propietarios: ayudó a reducir las inundaciones en otras zonas de la explotación ganadera. El fenómeno está relacionado con la capacidad de los humedales para almacenar temporalmente agua y regular su circulación. Estos ecosistemas funcionan como esponjas naturales. Durante los episodios de lluvia intensa, pueden retener parte del agua y liberarla gradualmente. Esto contribuye a disminuir la velocidad de la escorrentía y, dependiendo de las características del terreno, puede reducir la intensidad de determinadas inundaciones. Los beneficios no terminan ahí. La vegetación y los suelos húmedos también pueden retener sedimentos, captar nutrientes y mejorar la calidad del agua. En el caso de Bar GX Ranch, las autoridades estadounidenses confirmaron una reducción de las inundaciones, aunque todavía no publicaron mediciones que permitan cuantificar esa mejora.

Recuperar humedales: una forma de proteger la biodiversidad y ayudar al campo

La experiencia de Oregón ilustra una estrategia de conservación que está ganando importancia: recuperar ecosistemas degradados en lugar de sustituirlos por infraestructuras artificiales. Los humedales se encuentran entre los ambientes más valiosos para la biodiversidad. Albergan anfibios, peces, insectos, plantas especializadas y numerosas aves migratorias. También desempeñan funciones esenciales para las personas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) explica que estos espacios pueden proteger frente a inundaciones, mejorar la calidad del agua y reducir la erosión. Su recuperación resulta especialmente relevante en un contexto de sequías, lluvias extremas y pérdida de hábitats naturales. No obstante, restaurar un humedal exige estudiar previamente el funcionamiento hidrológico del terreno. No basta con inundar una parcela: es necesario considerar el suelo, la vegetación, las especies presentes y las conexiones con otros ecosistemas. Para los Gorden, el proyecto también demostró que conservación ambiental y ganadería no tienen por qué ser actividades incompatibles. El matrimonio expresó su satisfacción por la diversidad de animales que llegaron a la finca y manifestó su intención de colaborar nuevamente con las organizaciones responsables. Su experiencia deja una enseñanza importante: algunos terrenos que parecen improductivos pueden desempeñar funciones ecológicas mucho más valiosas si se recuperan sus condiciones naturales.