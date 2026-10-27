Biociencia Mide 2 milímetros y transmite el virus Shamonda: el diminuto insecto que ya ha llegado a España y se ha detectado en nueve provincias Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: division, CSIRO, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Apenas mide unos 2 milímetros, pero puede transmitir un virus que mantiene en alerta al sector ganadero. Se trata del Culicoides, un pequeño insecto volador cuyas picaduras pueden propagar el virus Shamonda entre animales. Su presencia ya se ha confirmado en explotaciones bovinas de nueve provincias españolas, según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicada el 26 de octubre de 2026. La expansión del patógeno por Europa ha coincidido con la detección del primer caso humano documentado en Francia, en una persona gravemente enferma que falleció a principios de octubre. Las investigaciones continúan, aunque las autoridades sanitarias no han identificado un riesgo para la población general. ¿Qué se sabe del insecto que transmite el virus y cómo está evolucionando la situación en España?

Qué es el Culicoides, el diminuto insecto que transmite el virus Shamonda

Los Culicoides son pequeños dípteros conocidos como jejenes o mosquitos diminutos. Aunque pueden confundirse con los mosquitos comunes, pertenecen a un grupo diferente de insectos. Su tamaño suele oscilar entre 1 y 3 milímetros, dependiendo de la especie, por lo que pueden pasar inadvertidos en las explotaciones ganaderas. Las hembras de muchas especies se alimentan de sangre para completar el desarrollo de sus huevos. Durante la picadura, determinados Culicoides pueden transmitir agentes infecciosos entre animales y actuar como vectores de enfermedades. Sin embargo, no todas las especies transmiten los mismos virus: la capacidad de hacerlo depende tanto del insecto como del patógeno. Estos dípteros se desarrollan en distintos ambientes húmedos, a menudo con materia orgánica, aunque sus hábitats varían según la especie. Su actividad también está condicionada por la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas. Según la información facilitada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el virus Shamonda se transmite habitualmente entre animales mediante las picaduras de Culicoides infectados. No obstante, todavía se desconoce qué especie concreta de este insecto interviene en la transmisión del virus durante el actual episodio europeo. El patógeno pertenece al género Orthobunyavirus y se identificó por primera vez en Nigeria en la década de 1960. En 2026, una variante conocida como Shamonda-Europe comenzó a detectarse en explotaciones ganaderas europeas, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia veterinaria. Imagen: Culicoides paraensis (el pequeño) y Culex quinquefasciatus (el grande). BRUNA LAIS SENA DO NASCIMENTO / OPS

El virus Shamonda ya se ha detectado en nueve provincias españolas

La expansión del virus por España ha avanzado durante las últimas semanas. La actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada el 26 de octubre, confirma su presencia en explotaciones bovinas de nueve provincias, repartidas entre siete comunidades autónomas. En concreto, el laboratorio nacional de referencia de Algete ha confirmado la detección del virus Shamonda tipo 1 en Córdoba, Sevilla, Cádiz, Toledo, Ávila, Madrid y Girona. Por su parte, la variante tipo 2 se ha identificado en Cantabria y Gipuzkoa. La novedad más reciente en el País Vasco es la detección del tipo 2 en una explotación de vacuno lechero de Gipuzkoa. El Gobierno Vasco comunicó el hallazgo el 26 de octubre y señaló que la situación clínica de los animales estaba estabilizada y que los servicios veterinarios mantenían el seguimiento. Estas nueve provincias no representan necesariamente el total de explotaciones afectadas. El MAPA utiliza un criterio de confirmación del primer foco en cada provincia para realizar el seguimiento de la distribución geográfica del virus, por lo que las cifras territoriales no equivalen a un recuento exhaustivo de todos los focos. La situación también está evolucionando en otros países europeos. El virus se ha detectado en explotaciones ganaderas de distintos territorios, entre ellos Francia, Alemania, Suiza, Italia, Bélgica y Portugal. La vigilancia continúa para conocer mejor la distribución de las variantes y su relación con las identificadas en otros países. Imagen: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Qué síntomas provoca el virus Shamonda en el ganado

El virus Shamonda afecta principalmente a los rumiantes, especialmente al ganado bovino. Entre los síntomas descritos en los animales infectados figuran la fiebre, la diarrea y una disminución de la producción de leche. También se han investigado posibles efectos reproductivos, como abortos y malformaciones congénitas. Estos problemas requieren especial atención veterinaria, aunque su aparición depende de las circunstancias de cada infección y no debe interpretarse como una consecuencia inevitable en todos los animales afectados. Los signos clínicos pueden confundirse con los de otras enfermedades animales. Por eso, la confirmación requiere pruebas de laboratorio, como la RT-PCR, que permite detectar el material genético del virus. Por el momento, no existe una vacuna frente al virus Shamonda. La prevención se basa en la vigilancia sanitaria, la atención veterinaria y las medidas destinadas a reducir la exposición a los insectos vectores. Entre ellas pueden figurar el uso de productos insecticidas o repelentes autorizados, siempre siguiendo las indicaciones de los profesionales. El seguimiento también permite investigar cómo evolucionan las variantes identificadas en Europa y si presentan diferencias relevantes en su comportamiento.

El primer caso humano del virus Shamonda se ha detectado en Francia

Hasta octubre de 2026, el virus Shamonda se había conocido principalmente por sus efectos en animales. Sin embargo, las autoridades francesas comunicaron el primer caso humano documentado tras detectar la infección en un paciente con una inmunodepresión grave, atendido por un problema neurológico importante. La persona falleció a principios de octubre. Según Santé publique France, la agencia francesa de salud pública, el virus se identificó en varias muestras biológicas del paciente. Aun así, las investigaciones continúan para aclarar cómo se produjo la infección y determinar qué papel tuvo el patógeno en el fallecimiento. La hipótesis principal es que la transmisión se produjo mediante la picadura de un Culicoides infectado, aunque las autoridades siguen estudiando otras posibles vías de exposición. El ECDC confirma que no se ha identificado transmisión entre personas ni un riesgo sanitario para la población general. La detección de este caso excepcional no significa que se haya demostrado una amenaza generalizada, pero sí justifica continuar investigando las posibles implicaciones del virus para la salud humana. En cuanto a los alimentos, no hay evidencias de que el virus se transmita a las personas por consumir carne o leche. La preocupación principal sigue centrada en la sanidad animal y en la vigilancia de las explotaciones afectadas. La evolución del virus Shamonda dependerá de los datos que aporten los próximos estudios y de la vigilancia epidemiológica. Mientras tanto, el pequeño Culicoides seguirá siendo una pieza importante para comprender cómo se propaga el patógeno y qué medidas pueden ayudar a limitar su circulación entre los animales.