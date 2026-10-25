Los jardineros coinciden: pellizcar los brotes del árbol de jade ayuda a controlar su crecimiento y hacerlo más frondoso

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El árbol de jade es una de las plantas más resistentes que puedes tener en el jardín, y quizás ya lo hayas comprobado en casa por los pocos cuidados que requiere. Puede llegar a vivir varias décadas, pero, durante ese tiempo, necesita algunos trucos para mantenerse sano y crecer con fuerza, más allá de un abonado regular o de un cambio de maceta. Uno de ellos es la poda de sus ramas. Podar el árbol de jade de vez en cuando aporta numerosos beneficios, ya que estimula su crecimiento y permite obtener nuevas plantas, entre otras ventajas. Te contamos por qué conviene hacerlo y cómo puedes aprovecharlo.

Pellizcar sus brotes ayuda a controlar su crecimiento y hacerlo más frondoso

Aunque el término pueda resultar curioso en el ámbito de la jardinería, pellizcar una planta consiste en retirar con los dedos las puntas de los brotes jóvenes, cuando sus tejidos todavía son tiernos y blandos. Es una forma de poda suave que permite controlar su crecimiento sin necesidad de utilizar tijeras. Esta técnica ayuda a frenar el desarrollo de los tallos hacia arriba y favorece que la planta produzca nuevos brotes laterales, lo que da lugar a una estructura más ramificada y compacta. De esta manera, el árbol de jade puede crecer con una forma más equilibrada y una copa más tupida. El pellizcado resulta especialmente útil cuando el árbol de jade ha crecido demasiado en altura o presenta ramas largas y poco ramificadas. Si quieres controlar su tamaño y conseguir una planta más frondosa, basta con retirar cuidadosamente las puntas de algunos brotes nuevos. Eso sí, conviene hacerlo de forma selectiva y no eliminar demasiados brotes de una sola vez, para que la planta pueda recuperarse sin problemas.

Todos los beneficios que tiene pellizcar tu árbol de jade

Pellizcar tu árbol de jade es una buena práctica que ayudará a que tu planta esté en las mejores condiciones. Estos son algunos de los beneficios de este truco: Mantiene al árbol denso y no largo Cuando el árbol de jade comienza a tomar edad, es posible que comience a alargarse dejando varios espacios vacíos entre las ramas y dejando un aspecto visualmente desordenado. Con el truco de pellizcar los brotes nuevos, lo que vas a hacer es dirigir el crecimiento no hacia arriba, sino a los lados, dando un aspecto mucho más lleno y denso con muchas ramas. Frenando el crecimiento en los extremos, se propicia el crecimiento hacia los lados en ramas inferiores. Fortalece la planta Una poda siempre ayuda a mejorar el vigor y el desarrollo de planta, eliminando partes que pueden comerse energía que la planta requiere redirigir hacia otras partes que requieran atención. Mejora la estabilidad de la planta Dado que el árbol de jade carga las pesadas hojas llenas de agua en la punta de las ramas, la poda ayuda a que mantenga mejor estabilidad para cargar las hojas ya maduras de las que depende la planta. Engrosa los tallos Parte del atractivo de esta planta es que desarrolla tallos plateados muy gruesos, que con el tiempo se vuelven más densos. Si quieres promover esta característica sin esperar tanto tiempo, podar los brotes nuevos te ayudará mucho para tal fin.

Qué ramas conviene pellizcar y cuáles es mejor podar

Es importante que sepas diferenciar qué ramas puedes pellizcar y cuáles es mejor reservar para la tijera de poda. Identifica los brotes color verde claro que crecen en primavera y verano, que contrastan con el crecimiento viejo del árbol de jade característico por tener una capa plateada que los recubre a forma de protección. Si al tacto se siente blando, puedes pellizcarlo. Si por el contrario está ya grueso y maduro, es mejor que uses tijeras de poda. El motivo no es porque no sea posible arrancarlo, sino porque puedes desgarrar el tejido, complicar la cicatrización y crear un entorno ideal para que hongos y bacterias se asienten. Al tratarse de brotes tiernos y nuevos, cortarlas con los dedos no es difícil e implica menos trabajo que usar tijeras de poda.

Errores comunes al pellizcar el árbol de jade que debes evitar

Aunque el pellizco sea fácil de llevar a cabo, no quiere decir que deba tomarse a la ligera. Estos son algunos errores comunes que puedes evitar para que este truco sea realmente positivo para la planta: Lava bien tus manos antes de pellizcar : puedes traer bacterias o esporas que puedan ingresar al tejido abierto de la planta. Así como lavarías tus herramientas de jardinería antes de trabajar, hazlo también con tus manos.

: puedes traer bacterias o esporas que puedan ingresar al tejido abierto de la planta. Así como lavarías tus herramientas de jardinería antes de trabajar, hazlo también con tus manos. Pellizca los brotes estratégicamente : es posible que los brotes no salgan parejos en toda la planta sino solamente en ciertas partes o que no quieras contener el crecimiento siempre. Poda solamente donde quieras que la planta crezca más hacia los lados que hacia arriba.

: es posible que los brotes no salgan parejos en toda la planta sino solamente en ciertas partes o que no quieras contener el crecimiento siempre. Poda solamente donde quieras que la planta crezca más hacia los lados que hacia arriba. No pellizques brotes cada temporada : habrán ciclos en los que no requieras contener el desarrollo de tu árbol de jade, como cuando los brotes laterales ya hayan crecido bastante y quieras hacerla crecer hacia lo alto.

: habrán ciclos en los que no requieras contener el desarrollo de tu árbol de jade, como cuando los brotes laterales ya hayan crecido bastante y quieras hacerla crecer hacia lo alto. Poda en primavera y verano : en verano es cuando llega a su máximo punto de crecimiento y cuando más brotes nuevos se pueden esperar.

: en verano es cuando llega a su máximo punto de crecimiento y cuando más brotes nuevos se pueden esperar. Evita podar en otoño: pues es en esta temporada cuando las espectaculares flores se producen. Es mejor esperar a que termine la floración para evitar llevarte brotes que pudieran a llegar ser racimos de flores.

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Bibliografía