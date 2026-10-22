Cambio climático Si desapareciera gran parte del hielo de la Antártida, el mar podría subir hasta 60 metros: así cambiaría el planeta Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La Antártida concentra alrededor del 90 % del hielo terrestre y cerca del 70 % del agua dulce del planeta. Aunque se encuentra en una región remota, su enorme capa helada desempeña un papel fundamental en la regulación del clima, el nivel del mar y el funcionamiento de los océanos. Por eso, los cambios que ocurren en este continente pueden tener consecuencias en lugares muy alejados. Pero ¿qué pasaría si desapareciera una gran parte del hielo antártico? El nivel del mar aumentaría, las corrientes oceánicas podrían alterarse y numerosos ecosistemas marinos se enfrentarían a cambios importantes. Aunque la desaparición completa de esta masa de hielo requeriría siglos o milenios, incluso una pérdida parcial podría tener efectos duraderos en todo el planeta.

La Antártida concentra el 90 % del hielo terrestre y regula el clima del planeta

Aproximadamente el 90 % del hielo terrestre y cerca del 70 % del agua dulce del mundo se encuentran congelados en este continente. Aunque pueda parecer un lugar remoto y aislado, su estabilidad influye directamente en el clima, los océanos y los ecosistemas de todo el planeta. El enorme manto de hielo antártico actúa como una especie de regulador climático. Su superficie blanca refleja gran parte de la radiación solar de vuelta al espacio, un fenómeno conocido como efecto albedo. Gracias a este proceso, se evita que la Tierra absorba demasiado calor. Si una gran parte de ese hielo desapareciera, el océano oscuro que quedaría expuesto absorbería más energía solar, lo que contribuiría a acelerar el calentamiento global. Además, el hielo antártico desempeña un papel clave en la circulación oceánica global. El agua fría y densa que se forma alrededor del continente se hunde y ayuda a impulsar grandes corrientes marinas que distribuyen el calor por todo el planeta. Estas corrientes influyen en el clima de regiones muy alejadas de la Antártida, desde Europa hasta América.

El nivel del mar podría subir entre 50 y 60 metros si se derritiera todo el hielo antártico

Uno de los efectos más directos de la desaparición del hielo de la Antártida sería el aumento del nivel del mar. Este continente alberga una cantidad tan enorme de hielo que, si llegara a derretirse por completo, los océanos del mundo podrían subir aproximadamente entre 50 y 60 metros. Un aumento de esa magnitud transformaría radicalmente el mapa del planeta. Muchas ciudades costeras quedarían total o parcialmente inundadas, y millones de personas que viven cerca del mar tendrían que desplazarse hacia el interior. Grandes áreas bajas, como deltas fluviales y llanuras costeras, serían especialmente vulnerables. Sin embargo, es importante aclarar que un escenario así no ocurriría de forma inmediata. El hielo antártico es tan grande que su desaparición total llevaría muchos siglos o incluso milenios. Aun así, incluso una pérdida parcial podría provocar subidas del nivel del mar de varios metros, lo que ya tendría consecuencias importantes para las comunidades costeras. El aumento del nivel del mar no sería uniforme en todo el mundo. Factores como las corrientes oceánicas, la gravedad y la forma de los continentes pueden hacer que algunas regiones experimenten subidas mayores que otras.

Así cambiaría el clima del planeta si desapareciera gran parte del hielo antártico

Uno de los cambios más relevantes tendría que ver con la pérdida del efecto albedo. Como hemos mencionado antes, el hielo refleja gran parte de la radiación solar. Si ese hielo desaparece y deja al descubierto el océano, la superficie oscura del agua absorbería más calor. Este proceso podría intensificar el calentamiento global y crear un efecto de retroalimentación que acelere aún más la pérdida de hielo. Además, la Antártida influye en la circulación de las corrientes oceánicas profundas. Estas corrientes forman parte de un sistema global que transporta calor, nutrientes y oxígeno por los océanos. Si el deshielo alterara este mecanismo, podría producir cambios en los patrones climáticos de diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, algunas zonas podrían experimentar variaciones en las precipitaciones, mientras que otras podrían ver modificadas sus temperaturas medias o la frecuencia de fenómenos extremos. Incluso regiones muy alejadas del continente antártico podrían notar estos cambios con el paso del tiempo.

El krill, los pingüinos y otros animales marinos sufrirían las consecuencias del deshielo

La Antártida y los océanos que la rodean albergan algunos de los ecosistemas marinos más singulares del planeta. En la base de esta red ecológica se encuentra el krill antártico, un pequeño crustáceo que se alimenta de algas que crecen bajo el hielo marino. A su vez, el krill es una fuente de alimento fundamental para numerosos animales, como ballenas, focas, pingüinos y muchas especies de peces. Si el hielo disminuyera de forma significativa, el hábitat del krill podría verse alterado, lo que afectaría a toda la cadena alimentaria. También hay que tener en cuenta que muchas especies utilizan el hielo como refugio o como plataforma para descansar, reproducirse o cazar. Algunos pingüinos, por ejemplo, dependen del hielo marino para acceder a zonas ricas en alimento. La reducción de estas superficies podría obligar a los animales a cambiar sus rutas o a desplazarse hacia otras áreas. El deshielo también puede modificar la temperatura y la salinidad del agua, factores que influyen en la distribución de numerosas especies marinas. Estos cambios podrían favorecer a algunos organismos, pero también dificultar la supervivencia de otros que están adaptados a condiciones muy específicas.

¿Podría desaparecer gran parte del hielo de la Antártida en los próximos siglos?

La desaparición de una gran parte del hielo antártico es un escenario que suele aparecer en estudios científicos y debates sobre el futuro del clima, pero es importante entender que se trata de un proceso extremadamente lento en comparación con la escala de tiempo humana. El hielo de la Antártida se ha formado a lo largo de millones de años y constituye una masa gigantesca. Incluso en los escenarios más extremos de calentamiento global, su desaparición completa requeriría muchos siglos o incluso miles de años. Sin embargo, esto no significa que no puedan producirse cambios significativos en periodos de tiempo más cortos. En las últimas décadas, algunos glaciares y plataformas de hielo han mostrado señales de debilitamiento o retroceso. Aun así, el futuro del hielo antártico depende de muchos factores, como la evolución de las temperaturas globales, las corrientes oceánicas y la respuesta de los propios glaciares.