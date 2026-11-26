Cambio climático La Antártida está alterando una de las grandes masas de agua del planeta: los científicos alertan de sus consecuencias para el clima Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Alberto C Naveira Grabato / National Geographic España ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La pérdida de hielo marino en la Antártida está provocando cambios que podrían tener consecuencias mucho más allá de las regiones polares. Un equipo internacional de científicos ha detectado una transformación acelerada en una enorme masa de agua que se extiende por los océanos del hemisferio sur: ahora es más salada, más densa y se encuentra a mayor profundidad. Se trata del Agua Intermedia Antártica (AAIW), una pieza importante de la circulación oceánica que contribuye a transportar calor, oxígeno y carbono por el planeta. El cambio se ha acentuado desde 2016 y ha sorprendido a los investigadores por su rapidez. ¿Qué está ocurriendo bajo las aguas antárticas y cómo podría afectar al equilibrio climático de los océanos?

Los científicos detectan un cambio sin precedentes en una enorme masa de agua de la Antártida

En las profundidades del océano Austral existe una enorme masa de agua que desempeña un papel fundamental en el equilibrio climático del planeta. Se conoce como Agua Intermedia Antártica (AAIW, por sus siglas en inglés) y se extiende por buena parte de los océanos del hemisferio sur, transportando agua, calor, oxígeno y carbono a miles de kilómetros de su lugar de origen. Se forma en las proximidades de la Antártida y se desplaza hacia latitudes más bajas, generalmente a varios cientos de metros de profundidad, conectando diferentes regiones del Atlántico, el Índico y el Pacífico. Sin embargo, este importante mecanismo natural está experimentando una transformación que ha llamado la atención de la comunidad científica. Ahora es más salada, más densa y se encuentra a mayor profundidad. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Melbourne, el Instituto Indio de Ciencia y la Universidad de Southampton, ha identificado un cambio especialmente marcado a partir de 2016. Hasta entonces, entre 1995 y 2015, el deshielo estival del hielo marino antártico aportaba grandes cantidades de agua dulce al océano, reduciendo la salinidad y favoreciendo que esta masa de agua mantuviera una menor densidad. Los resultados muestran que la aportación de agua procedente del deshielo marino ha experimentado una inversión importante: frente a un aumento estimado de 14 milisieverts (mSv) por década antes de 2016, posteriormente se registró un descenso de casi 36 milisieverts (mSv) por década. Además, la salinidad en el núcleo de esta masa de agua ha aumentado aproximadamente 0,0048 gramos por kilogramo cada década. Lo especialmente llamativo es la velocidad a la que se está produciendo el fenómeno. La última gran transición comparable se habría producido hace aproximadamente 130.000 años, al final del último periodo interglacial, cuando las condiciones del hielo antártico también eran muy diferentes. Imagen: Alberto C Naveira Grabato / Eurekalert

Por qué este cambio podría afectar al almacenamiento de calor y carbono de los océanos

Los océanos funcionan como un enorme regulador climático. Absorben más del 90 % del exceso de calor acumulado en el sistema climático por las actividades humanas y capturan una parte considerable del CO₂ emitido a la atmósfera. Una parte de ese carbono queda transportada hacia las profundidades, donde puede permanecer almacenada durante décadas o incluso siglos. En este proceso, el Agua Intermedia Antártica desempeña una función relevante, ya que contribuye al transporte de agua superficial hacia el interior del océano. Por eso, cualquier alteración en su formación, densidad o circulación puede modificar la manera en que se distribuyen el calor y el carbono entre las distintas capas oceánicas. Los investigadores advierten de que el aumento de densidad de esta masa de agua podría favorecer que una mayor cantidad de calor se desplace hacia capas más profundas. Esto no significa necesariamente que el océano vaya a absorber menos calor, sino que podría cambiar dónde y cómo lo almacena. Una modificación de este tipo también afectaría a las estimaciones científicas sobre el calentamiento de las profundidades marinas y la subida regional del nivel del mar.

La pérdida de hielo marino antártico está detrás de esta transformación de los océanos

La transformación del Agua Intermedia Antártica también pone de manifiesto hasta qué punto los cambios que se producen en las regiones polares pueden tener repercusiones en el resto del planeta. Aunque el retroceso del hielo marino suele relacionarse principalmente con la pérdida de hábitats y las consecuencias para la fauna antártica, sus efectos sobre la circulación oceánica pueden ser igual de importantes y mucho menos visibles. El hielo marino desempeña una función esencial en el equilibrio de las aguas que rodean la Antártida. Cuando se forma durante el invierno, expulsa parte de la sal que contiene, aumentando la salinidad y la densidad del agua situada debajo. Por el contrario, cuando se derrite durante el verano, libera agua dulce que reduce la salinidad de las capas superficiales. La alternancia entre ambos procesos contribuye a regular la estructura de las masas de agua y su circulación. El problema es que la extensión del hielo marino antártico ha sufrido una reducción muy pronunciada en los últimos años. Desde 2016 se han registrado mínimos especialmente preocupantes, con una recuperación que no ha conseguido devolver los niveles de extensión a los valores habituales de décadas anteriores. Esta evolución puede alterar el equilibrio entre el agua dulce procedente del deshielo, la salinidad y la densidad de las aguas superficiales. Además, los cambios en la circulación oceánica pueden influir en el transporte de nutrientes, oxígeno y calor, elementos fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas marinos. Los investigadores consideran especialmente relevante que estas transformaciones se estén produciendo en un periodo relativamente corto. El océano Austral es una pieza clave de la circulación global y cualquier modificación persistente en sus masas de agua puede propagarse hacia otras regiones. Por tanto, lo que está ocurriendo alrededor de la Antártida no debería interpretarse como un fenómeno aislado. La pérdida de hielo marino puede desencadenar cambios en procesos oceánicos que conectan ecosistemas y sistemas climáticos situados a miles de kilómetros de distancia. Una razón más para vigilar de cerca la evolución del continente antártico y comprender cómo está respondiendo el océano al calentamiento global.